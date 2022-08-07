Война в Украине продлится как минимум до лета 2023 года. Сверхтяжелые времена еще впереди, - Волкер

Грядущая зима будет тяжелой для Европы, Украины и даже для России, в частности, в отношении энергоресурсов. Однако сверхтяжелые времена еще впереди, ведь после зимы будет следующий этап военных действий.

Такое мнение выразил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в разговоре с ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению дипломата, Украина не может быстро выгнать оккупантов со своей земли. По объективным причинам война против России продлится, по меньшей мере, до лета 2023 года. Волкер подчеркнул, что сложность ситуации усугубляется энергетическим кризисом в Европе, вызванным газовым шантажом России.

Он предупредил: эта зима будет тяжелой для всех: Европы, Украины и России тоже.

"Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. Они готовятся к зиме", - рассказал Волкер. Он добавил, что недавно общался с представителем Германии, где большую проблему составляет стоимость энергоносителей.

"Они пытаются просчитать, как пережить все... Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Но Украина сделала огромный прогресс, чтобы оказаться там, где она сейчас. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – подчеркнул американский дипломат.

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В то же время, он отметил – США видят, что Украина ценит и исповедует европейские ценности и демократию и готова за это бороться. Соединенные Штаты готовы помогать в этом.

"США помогают всем в этом вопросе – бороться за свободу и демократию. Я знаю, что сейчас есть оговорки, что США могут не поддерживать так Украину, как в первые месяцы войны. Это целесообразные вопросы. Потому что помним пример Афганистана, когда мы очень быстро вышли оттуда через 20 лет присутствия. Но в этом году мы выделили 40 млрд долларов помощи, в следующем году тоже потребуется достаточно много денег, и нужно закладывать их в наш бюджет", – проинформировал Волкер.

Он также отметил, что в настоящее время поддержка Украины очень сильна среди обеих партий – Демократической и Республиканской, а также – в палатах Конгресса, в Белом доме и обществе.

"Учитывая такую поддержку, я не вижу, чтобы уровень поддержки снижался. Достаточно большие средства зарезервированы до конца этого фискального года и в следующем", – добавил дипломат.

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