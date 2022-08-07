Guardian сообщает о новом случае издевательства россиян над украинскими военными на Донбассе

О новых случаях издевательств над украинскими военнопленными на оккупированных Россией территориях Донбасса сообщает британская газета Guardian.

Корреспондент газеты, освещающий войну в Украине, пишет о видео и фотографиях, на которых видна голова человека, наколотая на столб на заборе у дома в городе Попасная, захваченного российскими войсками в мае, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Британская газета ссылается на фото, которое 5 июля опубликовал в фейсбуке глава военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай.

Как пишет корреспондент британской газеты, с этого момента снимок широко распространили в социальных сетях. Украинцы обвинили российских военных в средневековом варварстве и сравнили действия россиян с персонажами киноэпопеи "Властелин колец".

"На видео, - говорится в статье Guardian, - видно безголовое и безрукое тело мужчины, одетого в военную форму, лежащего во дворе дома. Голова наколота на деревянный столб, а кисти - на металлические шипы на заборе по обе стороны от головы".

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Газета Guardian говорит, что не может подтвердить подлинность фотографии. Но по данным геолокации, фото, вероятно, является настоящим и сделанным в конце июля неподалеку от центра Попасной, по адресу улица Нагорная, 21. Адрес виден на фотографии.

Украинская армия отступила из Попасной в начале мая. В июле в результате продолжительных боев российские войска захватили всю Луганскую область. Украинские официальные лица подтвердили, что ожесточенные бои продолжаются. Попасная значительно разрушена.

Эта фотография является последним опубликованным случаем зверств, совершенных российскими солдатами после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале, пишет Guardian.

Напомним, 5 августа международная расследовательская группа журналистов Bellingcat опубликовала расследование случая зверств российских военных против украинского военнопленного.