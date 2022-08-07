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Новости Война
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Guardian сообщает о новом случае издевательства россиян над украинскими военными на Донбассе

попасна

О новых случаях издевательств над украинскими военнопленными на оккупированных Россией территориях Донбасса сообщает британская газета Guardian.

Корреспондент газеты, освещающий войну в Украине, пишет о видео и фотографиях, на которых видна голова человека, наколотая на столб на заборе у дома в городе Попасная, захваченного российскими войсками в мае, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Британская газета ссылается на фото, которое 5 июля опубликовал в фейсбуке глава военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай.

Как пишет корреспондент британской газеты, с этого момента снимок широко распространили в социальных сетях. Украинцы обвинили российских военных в средневековом варварстве и сравнили действия россиян с персонажами киноэпопеи "Властелин колец".

"На видео, - говорится в статье Guardian, - видно безголовое и безрукое тело мужчины, одетого в военную форму, лежащего во дворе дома. Голова наколота на деревянный столб, а кисти - на металлические шипы на заборе по обе стороны от головы".

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Газета Guardian говорит, что не может подтвердить подлинность фотографии. Но по данным геолокации, фото, вероятно, является настоящим и сделанным в конце июля неподалеку от центра Попасной, по адресу улица Нагорная, 21. Адрес виден на фотографии.

Украинская армия отступила из Попасной в начале мая. В июле в результате продолжительных боев российские войска захватили всю Луганскую область. Украинские официальные лица подтвердили, что ожесточенные бои продолжаются. Попасная значительно разрушена.

Эта фотография является последним опубликованным случаем зверств, совершенных российскими солдатами после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале, пишет Guardian.

Напомним, 5 августа международная расследовательская группа журналистов Bellingcat опубликовала расследование случая зверств российских военных против украинского военнопленного.

Автор: 

военнопленные (1112) пленные (2167) Гайдай ЛОГА (716) The Guardian (29)


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Топ комментарии
+50
Эти издевательства не прекращались с 2014 года...
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07.08.2022 12:41
+50
А що про це Amnesty International скаже, тримаючи в руках пачку долярів від путлера ?
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07.08.2022 12:44
+40
попасть в плен к русским - это быть замученным до смерти.
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07.08.2022 12:43
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Эти издевательства не прекращались с 2014 года...
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07.08.2022 12:41 Ответить
😪😠
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07.08.2022 18:52 Ответить
попасть в плен к русским - это быть замученным до смерти.
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07.08.2022 12:43 Ответить
как Украина будет выглядеть на весь мир??? нет, так не нужно делать! Нужно добиться, чтобы Россию признали страной террористом. Борясь с чудовищами, Украина не должна стать самой чудовищем. Нужно цивилизованными способами карать. Признание России страной террористом наложит на Россию санкции, что никто не сможет торговать с Россией! Пишите люди в твиттере политикам США на английском, чтобы признали Россию страной террористом, а если анг не знаете, то переводите, через гугл переводчик и пишите. Нужно добиваться этого! И в СМИ США в комментариях пишите. Нужно, как муравьи защищать Украину и всем работать ради победы, кто, что может делать!
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07.08.2022 12:51 Ответить
Тому, що Україні потрібна міжнародна підтримка, тому, що такі випадки будуть грати на користь російській пропаганді - навіть не сумнівайтесь, що всі російські агенти впливу на заході подобні дії з нашого боку використають по-повній проти нас.
А найголовнійше - тому, що ми не орки, на відміну від них. Тому вбивати окупантів, звісно, потрібно, але чинити дії, що поставлять нас на один щабель з московитами - ні в якому разі.
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07.08.2022 12:54 Ответить
Не верзіть дурниць і не будьте корисним ідіотом для кремля.
Після того, що ви пропонуєте, про постачання західної зрої доведеться забути.
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07.08.2022 12:57 Ответить
Зелёні ушльопки все одно будуть вигороджувати свинособак на величати нелюди партнерам
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07.08.2022 12:43 Ответить
Карл, это так написано в методичке?
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07.08.2022 13:15 Ответить
а в вашей что написано ?
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07.08.2022 13:43 Ответить
В моей написано, что не нужно натягивать сову на глобус.
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07.08.2022 15:07 Ответить
А що про це Amnesty International скаже, тримаючи в руках пачку долярів від путлера ?
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07.08.2022 12:44 Ответить
Добре що світ не такі бовдури як деякі Українці й вони не судять УСІХ ПО ОДНОМУ.... бо як би були такі що усіх по одному судять то Україна неотримала б ніякої допомоги, хіба що мангалами й шампурами.
Пара продажних робітників у Amnesty не вказує шо уся організація така.
Й сумно те що нерозумні коментатори ще й у топ коментів виходять за впадобайками а потім дивуються розумні люди чому Блазні брехливі стають президентами а безпринципні продажні Люсі дристовіч радниками й з ТВ не вилазять.
P. S. Ви подивіться скільки Amnesty зробили заяв про рашистів.
P. S. S. Так легко керувати "думкою суспільства " деяких постсовкових країн.
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07.08.2022 13:25 Ответить
І скільки ж заяв гімнесті зробило про рашистів? Ану ж, давайте, покажіть нам.
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07.08.2022 14:01 Ответить
такі продажні робітники мають бути негайно звільнені з цієї організації за публікацію таких матеріалів. І якщо цього не зроблено, а навіть навпаки - організація підтримує подібні публікації, то тоді вже питання до самої організації.
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07.08.2022 16:37 Ответить
русские делают, как Мексиканские наркокартели.
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07.08.2022 12:45 Ответить
Руские ху... сосут!!! А ВОТ НАШИМ НАДО ТОЧНО КАК КАРТЕЛИ В МЕКСИКЕ СДЕЛАТЬ!!! Два три видосиками запилить с показательными "выступлениями". Чтобы этим ******* ИГИЛ сказкой показался!! ТОгда точно половина ушлепков подумает - а но мне нах надо, ваши "жигули белая", стиралки и т.д.?? ИНАЧЕ ЭТИ ТВАРИ НЕ ПОНИМАЮТ!!!
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07.08.2022 13:00 Ответить
Хай і далі влада ретельно оберігає рашистських окупантів, цим варварам треба показувати це відео та Єленовку.
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07.08.2022 12:45 Ответить
Почитайте, Оля, ежедневные сводки ГШ ВСУ, посмотрите на потери орков - это так "влада ретельно оберігає рашистських окупантів"? Сами-то верите тому, что пишите?
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07.08.2022 13:20 Ответить
Что по этому поводу Амнести Интернешнл прокукарекает?
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07.08.2022 12:46 Ответить
о таком ******* два дня назад рассказывал во дворе воин. приехал вытащить осколки. такое делают ослоёбы. особенно ненавидят арту и пулеметчиков. пацана пулеметчика распяли в прямом смысле слова. что-бы дальше издевались - снайпер освободил. вот такая вот куйня. оон, говорите?
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07.08.2022 12:47 Ответить
видел видео из Сирии, с издевательствами группировки Вагнера. Это похоже на их работу. Они мучают людей. Видел, как они живому типу по конечностям кувалдой били развлекаясь, видел типа привязали к вышке звездочкой и облили горючим и подпалили живого. Они живодеры.
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07.08.2022 12:55 Ответить
не знаю за ЧВК, но Коля видел именно бородатых, свеженьких, одеты как на парад. чисто - мародеры, зачистка. то, что там ад - нам не врут.
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07.08.2022 13:02 Ответить
А що там "гамнесті ітернейшел"? Язик в дупі *уйла тримає!
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07.08.2022 12:47 Ответить
А что же по этому поводу молчит вонючая контора Амнисти Интердевочка? Или она кормящую руку не кусает?
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07.08.2022 12:50 Ответить
Зато нам боятся дать дальнобойные ракеты чтобы небылаескалации. Какой твари еще ескалации может быть?
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07.08.2022 12:53 Ответить
Дивно що Цензор не побочив деталей місця де вагнеровці кастрували нашого військового ..Спочатку вони над ним познущались ,а потім відрізали голову і кисті рук ,вивісивши їх на паркані ..Вини ше написали ,щоб українські матері не пускали синів на війну .Це фото з того місця знущань .

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07.08.2022 12:56 Ответить
ФСБ рф - ИДИНАХУЙ.
Якщо матері не пустять синів захищати країну то таке будуть робити мразота рашиська з їми вже на ЇХ парканах й на очах тих мам що не пустили. Відсидітись НЕВИЙДЕ НІКОМУ якщо фронт не втримають Герої- але вони втримають.
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07.08.2022 13:29 Ответить
ти кого посилаєш ?
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07.08.2022 14:08 Ответить
Зато США тормозит признание РФ террористической организацией. Ато как же дагавариваться будет с ней. Да и в мире тишина. Зерно украинское выкачивают то боятся против Рашки что то сказать.
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07.08.2022 12:57 Ответить
Це відео є в ФБ і в Телеграм.
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07.08.2022 12:58 Ответить
Достатньо показувати санаторій Золкіна, треба показувати скотомогильники заповнені кацапами, а про полонених в санаторії України -достатньо!
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07.08.2022 12:59 Ответить
Не тех мы 70 лет называли фашистами и нацистами. Сам жуков признавался что если бы ссср не забрали себе Кенигсберг то в Гаагском трибунале рядом с немцами судили бы и росиян. Так как всплыли бы массовые убийства и насилование гражданских.
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07.08.2022 13:01 Ответить
А когда немцев судили в Гаагском трибунале?
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07.08.2022 14:23 Ответить
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07.08.2022 17:25 Ответить
Виродки...
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07.08.2022 13:16 Ответить
«Деспотизм и подобострастие в духе русского человека нашего времени. Он пропитан им до глубочайших фибров своего организма. Протяните веревку и поставьте солдата, которому не велите пропускать никого. Из него возникнет деспот, которому и черт не брат. Мало того, что он никого впускать не будет за веревку, он будет рад никого не пускать, он будет рад толкнуть вас пошибче в грудь… Чем нужнее вам перебраться за веревку, чем ощутительнее видны ваши желания, тем ему слаще вам отказывать.» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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07.08.2022 13:38 Ответить
Ванька : Рассказ приятеля
автор Вересаев. - вот все, что нужно знать. рассказик на 10 минут. почитайте.
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07.08.2022 13:47 Ответить
Кончені ублюдки
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07.08.2022 14:06 Ответить
Дело не в путине. Он - это вы. Он - воплощение вашего духа.
Всех - даже публики с "Эха Москвы", Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!

Все, чем кичились вы множество лет, Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет Тоже теперь отправляются нах..й.

Русские твари, горите в аду! Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду И на земле ожидает подобный.

Русские, вас ненавидит весь свет В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ, Не пропустив ничего из былого.

Время концепцию пересмотреть - Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть, Мы на вас даже мочиться не будем.

(01.03.22, Ю.Нестеренко)
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07.08.2022 14:11 Ответить
відмічу, що відео було зняте ще коли не було трави а фото - коли вже все заросло все... т.е. це вспливло лише зараз... а ще скільки ми не знаємо?
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07.08.2022 14:25 Ответить
По відношенню до кацапських окупантів не повинно бути ніяких моральних обмежень. Ці звірі розуміють тільки силу та жорстокість. Всіляку людяність вони сприймають як прояв слабкості.
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07.08.2022 14:39 Ответить
Кваліфікаційна помилка- РФ не посібник терроризму, а , власне країна та населення- террористи, звідти -Амнести Интернешенл- організація посібник терроризму. Так буде правильно в кваліфікаціїї та подальшому встановленні вини учасників в злочинах проти людства!, де на лаві підсудних опиняться РФ, орда з усім населенням та їхні пригодовані шавки- лівацька, популістська, московитська хвойда- Амнесті Інтернешенел та ще група єврохвойд популістського гатунку.
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07.08.2022 15:53 Ответить
 
 