В Никополе призвали граждан проверить телефоны детей: РФ использует детей и подростков для сбора информации

По информации соответствующих источников, спецслужбами РФ разработана программа с квест-задачами по фотографированию объектов и участков местности, интересующая оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

"В дальнейшем, фотоснимки с данными геолокации посылаются разработчикам программного обеспечения в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется врагом для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры на нашей территории. Для сбора информации используются взрослые и подростки, проживающие на территории Украины. Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей, в случае обнаружения подобного программного обеспечения – удалите его и проведите разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.

В случае обнаружения подобного программного обеспечения в телефонах совершеннолетних граждан – к ним будут применены санкции, предусмотренные уголовным кодексом Украины.

Евтушенко подчеркнул, что информацию о подозрительных лицах можно направлять в частные сообщения на его странице в социальной сети "Фейсбук". За подтвержденных коллаборантов установлено вознаграждение в размере 100 у.е.

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