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Новости Война
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В Никополе призвали граждан проверить телефоны детей: РФ использует детей и подростков для сбора информации

школа,телефон,мобильный

По информации соответствующих источников, спецслужбами РФ разработана программа с квест-задачами по фотографированию объектов и участков местности, интересующая оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

"В дальнейшем, фотоснимки с данными геолокации посылаются разработчикам программного обеспечения в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется врагом для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры на нашей территории. Для сбора информации используются взрослые и подростки, проживающие на территории Украины. Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей, в случае обнаружения подобного программного обеспечения – удалите его и проведите разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.

В случае обнаружения подобного программного обеспечения в телефонах совершеннолетних граждан – к ним будут применены санкции, предусмотренные уголовным кодексом Украины.

Евтушенко подчеркнул, что информацию о подозрительных лицах можно направлять в частные сообщения на его странице в социальной сети "Фейсбук". За подтвержденных коллаборантов установлено вознаграждение в размере 100 у.е.

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Автор: 

дети (6554) ФСБ (1941) Никополь (1060) коллаборационизм (880)


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Топ комментарии
+4
For the war time, the kids don't need the phones. The parents do. Problem solved.
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07.08.2022 13:52
+2
Хай краще пояснить, що за фігня виходить, постійно попереджає на своєму каналі, що орки виїхали на позиції та готуються обстрілювали Нікопольський район, а відповіді немає? Схоже на зраду, а коментарі з цього приводу видаляють та блокують користувачів.
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07.08.2022 13:58
+2
Тоді чому на тій стороні кажуть, що це з сіл, що поруч з Енергодаром летить? Там навіть інтернет вимикали, щоб люди не могли попереджувати про пересування ворога. Сенсу людям брехати немає.
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07.08.2022 14:25
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For the war time, the kids don't need the phones. The parents do. Problem solved.
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07.08.2022 13:52 Ответить
Хай краще пояснить, що за фігня виходить, постійно попереджає на своєму каналі, що орки виїхали на позиції та готуються обстрілювали Нікопольський район, а відповіді немає? Схоже на зраду, а коментарі з цього приводу видаляють та блокують користувачів.
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07.08.2022 13:58 Ответить
Зради не має, річ у тому що це прилітає з АЕС. Якщо в них щось вибухне на місці, то біда буде відповідно.
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07.08.2022 14:23 Ответить
Тоді чому на тій стороні кажуть, що це з сіл, що поруч з Енергодаром летить? Там навіть інтернет вимикали, щоб люди не могли попереджувати про пересування ворога. Сенсу людям брехати немає.
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07.08.2022 14:25 Ответить
Когда выезжают в Камянку или в Водяное ,то они их клепают файно ,как в четверг ,а когда с Энергодара, то тут никак нельзя
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07.08.2022 14:25 Ответить
Щойно подивився, вночі 4 та 5 серпня місто Нікополь обстрілювали.
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07.08.2022 14:31 Ответить
А як визначити це програмне забезпечення.
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07.08.2022 14:29 Ответить
Новое - давно забытое старое
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Владимир Кунин в ряде интервью рассказывал историю из своего детства, достоверность которой позже оспаривалась. По его словам, во время войны он был эвакуирован в Среднюю Азию и распределён в детский дом, откуда позже сбежал, примкнув к банде малолетних преступников. С его слов, был арестован по обвинению в убийстве сторожа склада, но позже ему было предложено стать членом отряда альпинистов-диверсантов под руководством Михаила Погребецкого, сформированного из подростков-уголовников по указанию руководства нквд и предназначенного для действий в тылу врага - всем, кто вступал в отряд, предлагалось поучаствовать в операции, чтобы «искупить вину»
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"Сволочи (2006)"
https://www.youtube.com/watch?v=8OvlWyJ8Byo
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07.08.2022 14:44 Ответить
Если пишете такое, то может назовите какое ПО шпионское? Вы же знаете? Что тут скрывать? Или сами должны ребусы решать?
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07.08.2022 17:38 Ответить
Мабуть не тільки батькам, і не тільки в Нікополі треба бути пильними, коли бачимо людей, які фотографують місцевість.
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07.08.2022 22:27 Ответить
 
 