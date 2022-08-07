В Никополе призвали граждан проверить телефоны детей: РФ использует детей и подростков для сбора информации
По информации соответствующих источников, спецслужбами РФ разработана программа с квест-задачами по фотографированию объектов и участков местности, интересующая оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.
"В дальнейшем, фотоснимки с данными геолокации посылаются разработчикам программного обеспечения в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется врагом для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры на нашей территории. Для сбора информации используются взрослые и подростки, проживающие на территории Украины. Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей, в случае обнаружения подобного программного обеспечения – удалите его и проведите разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.
В случае обнаружения подобного программного обеспечения в телефонах совершеннолетних граждан – к ним будут применены санкции, предусмотренные уголовным кодексом Украины.
Евтушенко подчеркнул, что информацию о подозрительных лицах можно направлять в частные сообщения на его странице в социальной сети "Фейсбук". За подтвержденных коллаборантов установлено вознаграждение в размере 100 у.е.
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Владимир Кунин в ряде интервью рассказывал историю из своего детства, достоверность которой позже оспаривалась. По его словам, во время войны он был эвакуирован в Среднюю Азию и распределён в детский дом, откуда позже сбежал, примкнув к банде малолетних преступников. С его слов, был арестован по обвинению в убийстве сторожа склада, но позже ему было предложено стать членом отряда альпинистов-диверсантов под руководством Михаила Погребецкого, сформированного из подростков-уголовников по указанию руководства нквд и предназначенного для действий в тылу врага - всем, кто вступал в отряд, предлагалось поучаствовать в операции, чтобы «искупить вину»
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"Сволочи (2006)"
https://www.youtube.com/watch?v=8OvlWyJ8Byo