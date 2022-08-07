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Зеленский - Мишелю: Российский ядерный террор требует более решительного ответа - санкций на атомную отрасль и ядерное топливо

заес,аес,запорізька

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ядерный терроризм России и действия российских оккупантов на Запорожской АЭС с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества - санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", - отметил Зеленский.

Зеленский также сообщает, что во время разговора они положительно оценили старт экспорта зерна морским путем.

"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", - добавляет Зеленский.

Читайте также: Amnesty International не реагирует на обстрелы россиянами ЗАЭС, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) зерно (1070) санкции (11430) Шарль Мишель (246) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+13
Клован-му@ак.
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07.08.2022 14:44
+8
Вова,стесняюсь задать вопрос:"А послом в какую страну ты назначил "друга детства" Баканова,в благодарность за "успешное" привлечение ДРГ в эшелоны власти?"
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07.08.2022 15:24
+7
І ніжкою як топне! Моторошно
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07.08.2022 14:51
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Клован-му@ак.
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07.08.2022 14:44 Ответить
вы начинайте противогазы людям раздавать, раз пошла такая пляска. и по ящику расскажите, что и как делать. 80% не знают ничего.
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07.08.2022 14:46 Ответить
І ніжкою як топне! Моторошно
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07.08.2022 14:51 Ответить
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07.08.2022 15:16 Ответить
Тепер повна нірвана. Отдихай.
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07.08.2022 15:20 Ответить
Вова,стесняюсь задать вопрос:"А послом в какую страну ты назначил "друга детства" Баканова,в благодарность за "успешное" привлечение ДРГ в эшелоны власти?"
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07.08.2022 15:24 Ответить
Всю верхушку влади треба "прогнати" на поліграфі....але хто це зробить?
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07.08.2022 15:28 Ответить
А щось тему про страчених Азовців і відповідальність за це тактично обходить! Дуже хочеться " затіхарить"!...
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07.08.2022 16:04 Ответить
Санкции на то, санкции на это.
Если бы всё было так, как преподносится, это я про поддержку и всё такое, то санкции ввели бы на ВСЁ и оружия бы дали Украине как не в себя !!!
А так, болтовня одна - тут газ берём и нефть, тут удобрения и пшеницу, а тут санкции на олигархов накладываем, ну и ещё на друзей.

Европа в своем желании понравится всем - скурвилась.
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07.08.2022 16:32 Ответить
Навіщо під час війни клянчити якісь санкції? Потрібно (у відповідь на дію кацапів!!) захопити або почати обстрілювати якусь російську АЕС (наприклад Курську). І тоді сакції проти кацапів запровадять дуже швидко.
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07.08.2022 16:36 Ответить
Это сложнее, чем перекрыть трубу с газом агрессора.
Я бы начал именно с этого.
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07.08.2022 16:42 Ответить
Це точно.
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07.08.2022 16:48 Ответить
валодя, проста нада пірістать стрілять і пасматрєть в око ввх
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07.08.2022 17:28 Ответить
"Поговорив з Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС".
Невже дійсно наш гарант наскільки тупий, або має нас за ідіотів ? Ти б йому краще на піаніно зіграв, умієш, чули !
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07.08.2022 17:37 Ответить
А хто здав єнергодар розмінувавши Чонгар га Вова
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07.08.2022 19:04 Ответить
Мавпи з гранатою, запобіжник вже витягнутий, скоро вибухне, а коли вибухне москалі знову почнуть кричати що Україна винна.
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07.08.2022 19:05 Ответить
 
 