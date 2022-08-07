Зеленский - Мишелю: Российский ядерный террор требует более решительного ответа - санкций на атомную отрасль и ядерное топливо
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ядерный терроризм России и действия российских оккупантов на Запорожской АЭС с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества - санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", - отметил Зеленский.
Зеленский также сообщает, что во время разговора они положительно оценили старт экспорта зерна морским путем.
"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мерам. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", - добавляет Зеленский.
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Если бы всё было так, как преподносится, это я про поддержку и всё такое, то санкции ввели бы на ВСЁ и оружия бы дали Украине как не в себя !!!
А так, болтовня одна - тут газ берём и нефть, тут удобрения и пшеницу, а тут санкции на олигархов накладываем, ну и ещё на друзей.
Европа в своем желании понравится всем - скурвилась.
Я бы начал именно с этого.
Невже дійсно наш гарант наскільки тупий, або має нас за ідіотів ? Ти б йому краще на піаніно зіграв, умієш, чули !