Украинские военные ночью уничтожили ЗРГК "Панцирь С-1", радиолокационную станцию и ликвидировали 23 оккупанта, - ОК "Південь"

На южном направлении была уничтожена техника и живая сила врага.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают держать огневой контроль над логистическими пунктами и транспортными артериями оккупированных территорий.

Подтверждены потери российских войск за ночь – 23 оккупанта, радиолокационная станция к одному из зенитно-ракетных комплексов, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и 2 военных автомобиля.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские защитники уничтожили 4 зенитно-ракетные системы С-300 и зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1", 122-х мм гаубицы, вражеский беспилотник-разведчик, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен также полевой склад боеприпасов, ликвидировано 72 оккупанта.

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