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Украинские военные ночью уничтожили ЗРГК "Панцирь С-1", радиолокационную станцию и ликвидировали 23 оккупанта, - ОК "Південь"

південь

На южном направлении была уничтожена техника и живая сила врага.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают держать огневой контроль над логистическими пунктами и транспортными артериями оккупированных территорий.

Подтверждены потери российских войск за ночь – 23 оккупанта, радиолокационная станция к одному из зенитно-ракетных комплексов, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и 2 военных автомобиля.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские защитники уничтожили 4 зенитно-ракетные системы С-300 и зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1", 122-х мм гаубицы, вражеский беспилотник-разведчик, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен также полевой склад боеприпасов, ликвидировано 72 оккупанта.

Смотрите также: В Украине ликвидирован подполковник Центра спецназначения ФСБ РФ Горбань. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) потери (4419)


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Топ комментарии
+11
Вхерячили руснявих 14 систем ППО за три дні. Гарна тенденція...
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07.08.2022 15:22
+10
Слава ЗСУ !!!
Смерть рашистам!
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07.08.2022 15:21
+7
за сутки пять уничтоженных средств ПВО врага (и плюс 8 за прошлые двое суток) - это как-то сразу аномально дофига. Единственная более-менее реальная гипотеза остается - новый боеприпас для HIMARS. Но публичная номенклатура боеприпасов для этой системы не содержит ни одного упоминания о варианте ракеты GMLRS с противорадарной головкой самонаведения.

В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.

Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.

В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена ​​спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь ******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".

Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.

То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.
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07.08.2022 16:25
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Улов непогании
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07.08.2022 15:17 Ответить
Слава ЗСУ !!!
Смерть рашистам!
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07.08.2022 15:21 Ответить
Дякуємо нашим бійцям за гарну і дуже корисну роботу , для нашоі країни !!👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
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07.08.2022 15:21 Ответить
Вхерячили руснявих 14 систем ППО за три дні. Гарна тенденція...
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07.08.2022 15:22 Ответить
да-да шото на ппо пішли совпадєнія..
а може і не так вже і совпадєнія...
шота мєня тєрзают смутниє самнєнія шо праісходіт
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07.08.2022 15:27 Ответить
думаю ми просто сконцетрували все що нам дали на одній ділянці і почали фокусити ворога.
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07.08.2022 15:46 Ответить
Вусатий тарган відсмоктав у ***** за нові системи ппо: тепер він не скоро ці системи побачить...
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07.08.2022 15:30 Ответить
за сутки пять уничтоженных средств ПВО врага (и плюс 8 за прошлые двое суток) - это как-то сразу аномально дофига. Единственная более-менее реальная гипотеза остается - новый боеприпас для HIMARS. Но публичная номенклатура боеприпасов для этой системы не содержит ни одного упоминания о варианте ракеты GMLRS с противорадарной головкой самонаведения.

В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.

Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.

В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена ​​спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь ******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".

Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.

То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.
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07.08.2022 16:25 Ответить
якось попав на арестовича який заявляв що наші штурмовики буквально по 5 штук одночасно мінусували московитів на півдні. Не повірив. Тепер ...навіть не знаю...при такому виносі ппо можливо і правда...
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07.08.2022 17:12 Ответить
зачем ты слушаешь арестовичей? Ещё подоляков с ермаками слушай. Ну и верещучку и остальной сброд
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07.08.2022 18:04 Ответить
с арестовичем аккуратнее - дозируйте с уменьшением дозы, и в перспективе до полного отказа от этого препарата.
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07.08.2022 18:07 Ответить
Пару месяцев назад над моим домом прошло даже девять и ударили на донецком направлении,потом земляки с фронта отзвонились сказали что понравилась работа.
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07.08.2022 18:26 Ответить
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07.08.2022 16:43 Ответить
Панцирь-С войдет в историю как самое невезучее средство ПВО,его уничтожают все и кругом по всему миру.
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07.08.2022 18:24 Ответить
 
 