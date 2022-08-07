Оккупанты пытаются подкупом мотивировать жителей Херсонщины пойти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич

На территории Херсонской области оккупанты открывают все больше учреждений, где всем желающим обещают 10 тыс. рублей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Херсонской областной государственной администрации Ярослава Янушевича.

"Оккупанты хотят "купить" голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают 10 тыс. рублей. Также оккупанты ищут помещение для проведения псевдореферендума и формируют своих представителей СМИ для пропаганды", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донбасса, а также в Херсонской и Запорожских областях.

Смотрите также: Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

По данным ССО, россияне на временно оккупированных территориях проваливают не только объемы паспортизации, но даже сбор паспортных данных, поэтому вынуждены увеличить масштабы подкупа населения.