РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11348 посетителей онлайн
Новости Война
2 107 12

Оккупанты пытаются подкупом мотивировать жителей Херсонщины пойти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич

рубл,рублі

На территории Херсонской области оккупанты открывают все больше учреждений, где всем желающим обещают 10 тыс. рублей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Херсонской областной государственной администрации Ярослава Янушевича.

"Оккупанты хотят "купить" голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают 10 тыс. рублей. Также оккупанты ищут помещение для проведения псевдореферендума и формируют своих представителей СМИ для пропаганды", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донбасса, а также в Херсонской и Запорожских областях.

Смотрите также: Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

По данным ССО, россияне на временно оккупированных территориях проваливают не только объемы паспортизации, но даже сбор паспортных данных, поэтому вынуждены увеличить масштабы подкупа населения.

Автор: 

оккупация (10187) подкуп (600) референдум (1505) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Список желающих узнаем . После победы никакой пенсии и соц.выплат . Хватит того , что и сегодня "кормильцев" кормим .
показать весь комментарий
07.08.2022 16:01
+2
Не надо смотреть каZZапский Ю-туб, который всё равно скоро там будет отключён.
показать весь комментарий
07.08.2022 17:14
+1
что Херсон, что мариуполь. Посмотрите в ютюбе , как они радуются кацапским волонтерам, и говорят, что ждали еще в 2014 году присоединения к ордилам. Ругают Зеленского, что не хотел договориться и т.д. и это граждане Украины, а теперь у них еще и второй паспорт и гражданство. Позорище еще то.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Список желающих узнаем . После победы никакой пенсии и соц.выплат . Хватит того , что и сегодня "кормильцев" кормим .
показать весь комментарий
07.08.2022 16:01 Ответить
В першу чергу треба весь Дамбац зняти зі свого утримування. А в Херсоні - наші люди. Їх треба підтримувати. Дамбасс- сплош зрадники. Чим більше ми їх годуємо, а ми їх годуємо, - тим більше вони ненавидять нас. Так що не варто "метати бісер перед свинями" - нифких пенсій і соцвиплат зрадникам! Інакше ми війну не виграємо!
показать весь комментарий
07.08.2022 16:20 Ответить
100 років назад, коли Україна просрала свою незалежність, Раша також трошки позагравала отак з наївними українцями, а потім влаштувала їм голодомор, репресії, і всі інші "прєлєсті" "русскага міра". А також промила їм мізки.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:06 Ответить
Обіцянки цяцянки, не значить одружитися. Не продешевіть там на рехферендумі. Просіть стєкломоя побільше і танців.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:12 Ответить
за 10 тисяч рублів рашисти вати куплять достатньо. Якщо вони купляють потрібні їм голосування у ВЗРаді України, призначення на ключові посади в державі, в органах влади ,суді ,службі безпеки,то ватної публіки куплять без проблем.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:22 Ответить
что Херсон, что мариуполь. Посмотрите в ютюбе , как они радуются кацапским волонтерам, и говорят, что ждали еще в 2014 году присоединения к ордилам. Ругают Зеленского, что не хотел договориться и т.д. и это граждане Украины, а теперь у них еще и второй паспорт и гражданство. Позорище еще то.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:28 Ответить
Не надо смотреть каZZапский Ю-туб, который всё равно скоро там будет отключён.
показать весь комментарий
07.08.2022 17:14 Ответить
это все про украинский город и граждан Украины, как же не смотреть
показать весь комментарий
07.08.2022 17:52 Ответить
Украинский город, который оккупирован х@йловыми человечками. Посмотри какие проукраинские митинги были в Херсоне и полторы калеки за кацапов (буквально 15 чел), х@йловыми человечков, которые их привезли и охраняли было больше. Потом конечно они понавозили к нам крымлядей туеву хучу, для массовки для своих постанов, так как коллаборастов в Херсоне куда меньше чем херсонских московитов, коих по переписи населения 20%. А то что ты смотришь рашкаванскую, лживую пропаганду в постановочных роликах и транслируешь её здесь, говорит только о том что ты сам кацап.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:48 Ответить
Шож у нас люди такі бистрі -- у кого автомат вони вже з ним кентуюця
показать весь комментарий
07.08.2022 17:13 Ответить
Гебисты знают, как работает человеческая психология. Сначала люди сопротивляются переменам. Но поняв, что это бесполезно, начинают к ним приспосабливаться. Способность к приспособлению - достижение эволюции. Динозавры не приспособились и вымерли. Активные и настроенные на личный успех - приспосабливаются наиболее быстро.

Задача оккупанта - создать впечатление, что новая власть навсегда и это просто факт, который надо принять. Поэтому сначала жестоко подавляется всякое сопротивление и истребляется пассионарный элемент. А затем, тем, кто остался, дают понять, что их жизнь будет лучше, если они будут лояльны. И, как показывает опыт империй прошлого, это вполне работает.
показать весь комментарий
07.08.2022 17:18 Ответить
..взорвать участки для ****************.Slawa Velykoi Ukraine
показать весь комментарий
07.08.2022 18:04 Ответить
 
 