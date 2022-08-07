В Украине задержаны около 100 ДРГ и 1,6 тыс. вероятных диверсантов, - Енин
С начала полномасштабного российского вторжения в Украине уже поймали около 100 диверсионно-разведывательных групп и 1,6 тыс. вероятных диверсантов.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Чиновник говорит, что в течение недели правоохранители анализируют от 10 до 15 тысяч человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. В ходе этих проверок выявляют десятки людей, которых преимущественно передают Службе безопасности для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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злітались в ОПу як мухи на гівно
Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука на чолі !!! приватної воєнізованої охорони "Титан"!!!. Про це https://www.facebook.com/photo?fbid=2116096355237296&set=pcb.2116101298570135 голова сільради розповів у Facebook. Він опублікував фото інциденту, на яких видно священника та чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.
От наприклад, 'Свати' це диверсія теж. Бо воно показує, що ми ''адін нарот'.
А раз так, то нічого страшного, що вони нас завоюють.