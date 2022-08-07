В Украине задержаны около 100 ДРГ и 1,6 тыс. вероятных диверсантов, - Енин

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине уже поймали около 100 диверсионно-разведывательных групп и 1,6 тыс. вероятных диверсантов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Чиновник говорит, что в течение недели правоохранители анализируют от 10 до 15 тысяч человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. В ходе этих проверок выявляют десятки людей, которых преимущественно передают Службе безопасности для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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