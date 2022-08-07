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Новости Война
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В Украине задержаны около 100 ДРГ и 1,6 тыс. вероятных диверсантов, - Енин

дрг

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине уже поймали около 100 диверсионно-разведывательных групп и 1,6 тыс. вероятных диверсантов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Чиновник говорит, что в течение недели правоохранители анализируют от 10 до 15 тысяч человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. В ходе этих проверок выявляют десятки людей, которых преимущественно передают Службе безопасности для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Автор: 

МВД (9324) коллаборационизм (880) Енин Евгений (328) диверсия (304)


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Топ комментарии
+11
Главное гнездо ДРГ - ОП, там много интересного.Или вам туда вход запрещен?
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07.08.2022 16:07
+7
https://espreso.tv/na-kiivshchini-selishchniy-golova-piskivki-kazhe-shcho-svyashchenik-upts-mp-u-suprovodi-okhorontsiv-pogrozhuvav-yomu-zbroeyu а цього ДРГешного попа досі не затримали ?

Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука на чолі !!! приватної воєнізованої охорони "Титан"!!!. Про це https://www.facebook.com/photo?fbid=2116096355237296&set=pcb.2116101298570135 голова сільради розповів у Facebook. Він опублікував фото інциденту, на яких видно священника та чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.
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07.08.2022 16:28
+7
Спершу годують людей десятиліттями низькопробним лайном, тобто кацапською музикою і серіалами, а потім дивуються, чому стільки диверсантів.
От наприклад, 'Свати' це диверсія теж. Бо воно показує, що ми ''адін нарот'.
А раз так, то нічого страшного, що вони нас завоюють.
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07.08.2022 16:32
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відрубіте їм ноги руки та голови (саме в такій послідовності)
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07.08.2022 16:06 Ответить
Главное гнездо ДРГ - ОП, там много интересного.Или вам туда вход запрещен?
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07.08.2022 16:07 Ответить
тепер зрозуміло чому саме туда проривались 100 чеченських ДРГ (саме стільки було відбито за даними Данілова):

злітались в ОПу як мухи на гівно
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07.08.2022 16:14 Ответить
Прямо з язика зняла. Залік.
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07.08.2022 16:35 Ответить
Сколько из низ привлечено к ответственности ? Или это предстааители Порошенко ?
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07.08.2022 16:20 Ответить
Кошерных всех отпустили, они хорошо поделились и сказали, что больше не будут...
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07.08.2022 16:30 Ответить
https://espreso.tv/na-kiivshchini-selishchniy-golova-piskivki-kazhe-shcho-svyashchenik-upts-mp-u-suprovodi-okhorontsiv-pogrozhuvav-yomu-zbroeyu а цього ДРГешного попа досі не затримали ?

Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука на чолі !!! приватної воєнізованої охорони "Титан"!!!. Про це https://www.facebook.com/photo?fbid=2116096355237296&set=pcb.2116101298570135 голова сільради розповів у Facebook. Він опублікував фото інциденту, на яких видно священника та чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.
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07.08.2022 16:28 Ответить
пробною операцією ДРГ було розмалювання дверей в ОПу,тоді цей міністр навіть проводив зас комісії ВР яка прямо вказала, що ця ДРГ Пороха а секретний агент Антоніна носив речові докази по Києву як святиню РПЦ
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07.08.2022 16:29 Ответить
Спершу годують людей десятиліттями низькопробним лайном, тобто кацапською музикою і серіалами, а потім дивуються, чому стільки диверсантів.
От наприклад, 'Свати' це диверсія теж. Бо воно показує, що ми ''адін нарот'.
А раз так, то нічого страшного, що вони нас завоюють.
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07.08.2022 16:32 Ответить
Первым делом на кол посадить, а уж опосля:

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07.08.2022 16:43 Ответить
 
 