С 24 февраля около 1,4 тыс. украинцев эвакуированы на лечение за границу, - Минздрав

С начала полномасштабной войны РФ против Украины на лечение за границу эвакуировано около 1,4 тыс. украинцев.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, 1000 украинцев переведены на лечение в 18 стран мира, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также в рамках программы SAFER Ukraine детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями эвакуируют на лечение в США, Канаду и 14 европейских стран.

"В целом, благодаря сотрудничеству Минздрава и Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ, правительства Польши и многих международных партнеров удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных городов Украины в зарубежные клиники уже около 1400 украинцев", - отметили в Минздраве.

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Кроме того, более 500 онкобольных детей продолжили лечение в Европе, США и Канаде благодаря организации 15 "медицинских конвоев" из Украины в детский онкохаб UNICORN (Польша). Детей направляют на лечение в ведущие детские онкологические центры, определенные Международным сообществом детских онкологов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ вследствие ракетных ударов российских войск повреждено около 800 медицинских учреждений, более сотни разрушены полностью.