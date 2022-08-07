В Николаеве от вражеских атак погибли 132 человека, более 600 человек ранены, - Сенкевич

Вследствие обстрелов оккупантами города из ракет и артиллерии погибли более ста горожан.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен. С 24 февраля вследствие обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 не подлежат восстановлению).

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Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых: 49 учереждений образования, 44 объекта коммунальной собственности, 20 учереждений культуры, 17 учереждений здравоохранения, 15 спортивных объектов, 4 учереждения социальной защиты, 60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия и т.п.).

С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).