В Мелитополе оккупанты создали фейковое предприятие и требуют платить им за электроэнергию, - Федоров

В Мелитополе оккупационные власти требуют от местного населения, чтобы те платили им "коммунальные" платежи.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, горожане сообщают, что оккупанты захватили мощности Облэнерго. После чего создали фейковое предприятие, даже не зарегистрированное в российском госреестре.

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От местного населения оккупационные власти требуют платить за то, что они получают электроэнергию, производимую украинскими электростанциями. Как отметил мэр Мелитополя, масштабы этого мошенничества можно оценить более чем в 50 миллионов гривен в месяц.