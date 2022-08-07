В Мелитополе оккупанты создали фейковое предприятие и требуют платить им за электроэнергию, - Федоров
В Мелитополе оккупационные власти требуют от местного населения, чтобы те платили им "коммунальные" платежи.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, горожане сообщают, что оккупанты захватили мощности Облэнерго. После чего создали фейковое предприятие, даже не зарегистрированное в российском госреестре.
От местного населения оккупационные власти требуют платить за то, что они получают электроэнергию, производимую украинскими электростанциями. Как отметил мэр Мелитополя, масштабы этого мошенничества можно оценить более чем в 50 миллионов гривен в месяц.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль
показать весь комментарий07.08.2022 17:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Aleks_15
показать весь комментарий07.08.2022 17:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий07.08.2022 17:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Roman I #410422
показать весь комментарий07.08.2022 18:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль