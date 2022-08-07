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В Мелитополе оккупанты создали фейковое предприятие и требуют платить им за электроэнергию, - Федоров

мелітополь

В Мелитополе оккупационные власти требуют от местного населения, чтобы те платили им "коммунальные" платежи.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, горожане сообщают, что оккупанты захватили мощности Облэнерго. После чего создали фейковое предприятие, даже не зарегистрированное в российском госреестре.

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От местного населения оккупационные власти требуют платить за то, что они получают электроэнергию, производимую украинскими электростанциями. Как отметил мэр Мелитополя, масштабы этого мошенничества можно оценить более чем в 50 миллионов гривен в месяц.

Автор: 

Мелитополь (615) оккупация (10187) энергетика (2566) коммунальное предприятие (94) Федоров Иван (469)


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Бізнес на крові
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07.08.2022 17:40 Ответить
им точно будут платить, это же не в украинский бюджет.
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07.08.2022 17:46 Ответить
Ху-ху не хо-хо ?
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07.08.2022 17:52 Ответить
ну раз кажуть, то треба платити. зато серед рузкава міра і зі старшьіми братьями
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07.08.2022 18:00 Ответить
 
 