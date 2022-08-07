Информацию о якобы агрессивном поведении конгрессвумен Виктории Спартц во время визита группы конгрессменов на польско-украинскую границу в начале полномасштабной войны распространила журналистка CNN Наташа Бертран, ранее распространившая "досье Стила" (информация о возможных контактах с Дональдом Траммой), и называла информацию о предполагаемом ноутбуке Хантера Байдена "российской дезинформацией".

Об этом написала в своем аккаунте в твиттере самая конгрессвумен Виктория Спартц, передает Цензор.НЕТ.

"Также интересно, что та же Наташа Бертран, написавшая обо мне "хитовое произведение" CNN и распространившая мистифицированное досье Стила, также провела кампанию дезинформации через (издание. - Ред.) Politico, ошибочно назвав ноутбук Хантера Байдена "российской дезинформацией", - заявила Спартц.

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Ранее CNN сообщило, что якобы Спартц во время поездки группы конгрессменов на границу Украины "нанесла больше вреда, чем пользы". Она якобы агрессивно критиковала Зеленского и его советников по вопросам коррупции.