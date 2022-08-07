Конгрессвумен Спартц о статье CNN о якобы недовольстве ее риторикой относительно Ермака: Ее автор ранее распространила мистифицированное "российское досье Трампа"
Информацию о якобы агрессивном поведении конгрессвумен Виктории Спартц во время визита группы конгрессменов на польско-украинскую границу в начале полномасштабной войны распространила журналистка CNN Наташа Бертран, ранее распространившая "досье Стила" (информация о возможных контактах с Дональдом Траммой), и называла информацию о предполагаемом ноутбуке Хантера Байдена "российской дезинформацией".
Об этом написала в своем аккаунте в твиттере самая конгрессвумен Виктория Спартц, передает Цензор.НЕТ.
"Также интересно, что та же Наташа Бертран, написавшая обо мне "хитовое произведение" CNN и распространившая мистифицированное досье Стила, также провела кампанию дезинформации через (издание. - Ред.) Politico, ошибочно назвав ноутбук Хантера Байдена "российской дезинформацией", - заявила Спартц.
Ранее CNN сообщило, что якобы Спартц во время поездки группы конгрессменов на границу Украины "нанесла больше вреда, чем пользы". Она якобы агрессивно критиковала Зеленского и его советников по вопросам коррупции.
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Жополизка трампомпо.
Если Спартц борется с корупцией - пусть борется.
Но не надо при этом возвеличивать путинского корефана Трампа.
p.s. Єрмак на 99% - зрадник. Та це не відміняє своє гри Спартц
Якщо ти не розумієш, що вона захищається від медіакілера (на зразок доренка чи Піховшика з Мосейчук), наводячи приклад, коли та перднула в калюжу по Трампу (а навіть викриваючи злочинців - потрібна точність) - то цн проблеми твого ІQ
Але можна натякнути. CNN використовує для "нападу" на Спарц "палену журналістку" та йде постійне порівняння Спарц із трампом. При цьому CNN топить за Демократів. А Fox News, яка любить Республіканців не пробували подивитися там теж цікаво))
Бо тут більшість вже почали ікони писати з обличчям Спартц. Тітка просто грає в політичні ігри. Україна для неї далеко не на першому місці.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2022/07/5-1-21.jpg
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить
Але, у всяк випадку, в моєму кондуїті - в зебілах.
І почав допомагати після того, коли переконався, що ЗСУ і народ України налаштовані битися з ворогом, а не здаватися.