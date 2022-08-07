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Новости Война
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Конгрессвумен Спартц о статье CNN о якобы недовольстве ее риторикой относительно Ермака: Ее автор ранее распространила мистифицированное "российское досье Трампа"

спартц

Информацию о якобы агрессивном поведении конгрессвумен Виктории Спартц во время визита группы конгрессменов на польско-украинскую границу в начале полномасштабной войны распространила журналистка CNN Наташа Бертран, ранее распространившая "досье Стила" (информация о возможных контактах с Дональдом Траммой), и называла информацию о предполагаемом ноутбуке Хантера Байдена "российской дезинформацией".

Об этом написала в своем аккаунте в твиттере самая конгрессвумен Виктория Спартц, передает Цензор.НЕТ.

"Также интересно, что та же Наташа Бертран, написавшая обо мне "хитовое произведение" CNN и распространившая мистифицированное досье Стила, также провела кампанию дезинформации через (издание. - Ред.) Politico, ошибочно назвав ноутбук Хантера Байдена "российской дезинформацией", - заявила Спартц.

Читайте также: Спартц отказалась встречаться с Ермаком, - CNN

Ранее CNN сообщило, что якобы Спартц во время поездки группы конгрессменов на границу Украины "нанесла больше вреда, чем пользы". Она якобы агрессивно критиковала Зеленского и его советников по вопросам коррупции.

Автор: 

США (27055) CNN (117) Ермак Андрей (1266) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+58
Якщо прибрати Єрмака і всіх радників Подоляка, Арестовича та інших прихлєбателів, то Україна тільки виграє і справи може підуть догори і якісь більш кращі успіхі з'являться. Но ЗЕ не турбує успіх держави мабуть, що він так тримається за людей які стали токсичні для світу і українців... Дякую пані Спартц за допомогу і за те що піднімає питання, які важливі для нас...
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07.08.2022 17:56
+55
Спартц задает простые вопросы и хочет получить простые ответы.
Взамен вокруг нее создается непонятная шумиха людьми, чья репутация ниже плинтуса. К чему бы это? Вы же только подтверждаете, что она права. Полностью и во всем.
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07.08.2022 17:59
+52
Стільки лайна піднялося з дна...Вікторії Спартц-респект...
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07.08.2022 17:51
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Тобто ви рахуєте, що й Трамп як мінімум на такому ж рівні підтримувава би Україну як і Байден зараз?
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07.08.2022 19:11 Ответить
Так, як це він робив за часів свого президентства. Після тої поїздки на подивитися в очі ***** йому конкретно роз'яснили політику партії, а ж до Джавелінів. Що що а з нюхом на суспільні настрої у Трампа все ОК.
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07.08.2022 19:22 Ответить
Сколько это надо иметь свободного времени, чтоб в твиттерах сидеть!
Жополизка трампомпо.
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07.08.2022 18:35 Ответить
Steele dossier - це окрема за своєю брехливістю історія. Брехливість, до речі, визнана і Конгресом, і самим Christopher Steele. Всі істоти що свідомо відпрацьовували це політзамовлення - в глибокий ігнор.
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07.08.2022 18:42 Ответить
Вы поддерживаете Трампа?
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07.08.2022 18:55 Ответить
Я голосував за Клінтон.
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07.08.2022 18:56 Ответить
Дональд Трамп - сотрудник КГБ со стажем - из песни слов не выкинешь.
Если Спартц борется с корупцией - пусть борется.
Но не надо при этом возвеличивать путинского корефана Трампа.
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07.08.2022 18:51 Ответить
Маячня. А потім будете бідкатися на свою нещасну долю і звинувачувати всіх крім себе.
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07.08.2022 18:57 Ответить
Нещасна доля будет у вас.
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07.08.2022 23:26 Ответить
та не "сотруднік" Трамп, а агент впливу. З компрматом в папочці в архівах контори, приблизно такого же гатунку і приблизно в той же час (коли конторою керував *****), як ото https://exporntoons.net/watch/21188699_169088504 виявилась на колишньоого генпрокурора Скуратова (відуха)
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07.08.2022 20:35 Ответить
Путин хабадник и Трамп хабадник. Никакого компромата не надо - он работает за идею. И зятёк его.
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07.08.2022 23:25 Ответить
Дмитро Шевченко тебе премию пообещали,в спам бота тупого
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07.08.2022 18:57 Ответить
20 высеров от Дмытра Шевченка,а они накрыли ферму порохоботов,а полякоботам работать можно?Уроды
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07.08.2022 18:59 Ответить
Проще всего когда аргументов ноль назвать кого-то ботом. За кого на последних выборах президента Украины голосовал?
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07.08.2022 19:06 Ответить
Дмытро Шевченко не старайся все в спам кину
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07.08.2022 19:07 Ответить
Себя лучше кинь, ведешь себя как кацап
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07.08.2022 19:12 Ответить
Послушай ДУРАЧИНА,Спартц ничего нового для для людей с голой не сказала.Делить на республиканцев и демократов это глупо.При Порошенко топтали за демократов,а победили республиканцы.Поэтому я тебя считаю или ботом или тупым дебилом
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07.08.2022 19:20 Ответить
Ты общатся нормально вообще не умеешь? Сплошное горения пукана у тебя. Точь в точь как у кацапов, когда с ними Андрей Полтава общался
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07.08.2022 19:25 Ответить
У тебя ничего больше сказать?Тогда иди *****.По другому никак
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07.08.2022 19:27 Ответить
или по теме или нах
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07.08.2022 19:28 Ответить
Ну по теме ты явно не общаешся, значит идешь нах. Ок
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07.08.2022 19:30 Ответить
А самое интересное,тебя другие темы не интерисуют,только,там,где есть Спартц.Откуда вас таких тупых берут?Никакой подготовки и мозгов
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07.08.2022 19:48 Ответить
Дурачина, поводься адекватно. Бикувати тут не треба. В США внутрішньополітичні розбірки за рахунок України. І ця Спартц грає в свою гру. Тільки сліпий цього не бачить.

p.s. Єрмак на 99% - зрадник. Та це не відміняє своє гри Спартц
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07.08.2022 20:03 Ответить
p.s. Єрмак на 99% - зрадник. Та це не відміняє своє гри Спартц.Поэтому ее надо обосрать?Ты с головой вместе или раздельно?
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07.08.2022 20:46 Ответить
Демократия - это свобода мыслить и говорить.
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07.08.2022 20:02 Ответить
Тепер Спартс іще і Трампа відбілює? Того придурка, що сказав що Україна мала відмовитися від Донбасу, Криму і Нато аби не було війни? Ну-ну
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07.08.2022 19:13 Ответить
Ага, того самого придурка що надав першу партію Джавелінів і роками утримував американських інструкторів у Яворові.
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07.08.2022 19:24 Ответить
де ти побачив "відбілювання"?

Якщо ти не розумієш, що вона захищається від медіакілера (на зразок доренка чи Піховшика з Мосейчук), наводячи приклад, коли та перднула в калюжу по Трампу (а навіть викриваючи злочинців - потрібна точність) - то цн проблеми твого ІQ
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07.08.2022 20:40 Ответить
Цікаво читати комантарі, ще цікавіше дивт. джинсу на 24 каналі про Спарц))

Але можна натякнути. CNN використовує для "нападу" на Спарц "палену журналістку" та йде постійне порівняння Спарц із трампом. При цьому CNN топить за Демократів. А Fox News, яка любить Республіканців не пробували подивитися там теж цікаво))
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07.08.2022 19:14 Ответить
А тепер скажи, це хіба не розбірки між Трампом і Байденом?

Бо тут більшість вже почали ікони писати з обличчям Спартц. Тітка просто грає в політичні ігри. Україна для неї далеко не на першому місці.
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07.08.2022 20:06 Ответить
У них там своя атмосфера, далеко не завжди нам зрозуміла.
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07.08.2022 20:29 Ответить
123
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07.08.2022 19:15 Ответить
Самое интересное,обсыратели Спартц сидят через прокси
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07.08.2022 19:23 Ответить
Вот уже и не через прокси. Полегчало?
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07.08.2022 19:26 Ответить
У твоей Спартц есть идея, и она непоследовательно хватается за все ветки, чтоб не впасти з дубу. А аргументов не хватает.
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07.08.2022 20:05 Ответить
До слова в суперечках на першій сторінці форуму цієї інфи, стосовно туфти, ніби В.Спартц - трампістка А оце список трампістів в Палаті представників Конгресу США. Це ті, які голосують на підтримку Трампа. І *****, до речі. Це список тих, які фактично голосувати (на вимогу Трампа) проти ленд-лізу Україні. Цей список наводи блогер Олег Пономарь:
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2022/07/5-1-21.jpg
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить
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07.08.2022 19:54 Ответить
Звичайно не входить. У неї інша місія, але працює вона виключно на трампа. Звичайно це йому не допоможе, бо свідомих американців є більше. Нажаль Спартц до них не відноситься.
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07.08.2022 20:03 Ответить
вона працює на республіканську партію. І хто вам доктор, якщо ви главою слонів обрали цього агента впливу *****?
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07.08.2022 20:15 Ответить
Якби вона була в цьому списку - її б ніхто не слухав зараз. Бо відразу тикнули б цей список. Думай-те
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07.08.2022 20:08 Ответить
я от не поки що ніяк на врублюсь: ти бот з системи дермака, чи просто ********?
Але, у всяк випадку, в моєму кондуїті - в зебілах.
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07.08.2022 20:13 Ответить
Вікторія Спарц має бути представником США в Україні
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07.08.2022 19:55 Ответить
Цікаво почути її думку на недавню заяву Трампа стосовно України, а ще хочу зрозуміти яка в неї мета? Більшості українців відомо хто такий Єрмак, а от Байдену доведеться пояснювати своїм виборцям чому він нам допомага, або зупинити підтримку України.
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07.08.2022 20:01 Ответить
Байден допомагає Україні, навіть персоніфікує Україну з ЗСУ і Залужним. А не з ЄрZе.
І почав допомагати після того, коли переконався, що ЗСУ і народ України налаштовані битися з ворогом, а не здаватися.
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07.08.2022 20:19 Ответить
Ух як закипае від Спартс! А ты не воруй!
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07.08.2022 20:51 Ответить
Зє не позбавиться єрмака і усіх татарових. І знаєте чому? Як він пояснить, навіщо так довго тримав біля себе цих покидьків і шкідників? І чим довше вони біля нього, тим важче йому це пояснити.
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07.08.2022 21:40 Ответить
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