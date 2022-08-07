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Новости Война
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В моргах Киевской области более 270 тел погибших из "Азовстали" и других областей, большинство - неидентифицировано, - полиция

нпу,поліція,нацполіція

Граждан, ищущих родных, просят предоставить информацию о них в полицию.

Об этом сообщили на странице полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, в морги Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь". Тела осмотрены, однако большинство из них остается неустановленными.

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"Если вы разыскиваете близких, сформируйте смс, или сообщение в "Viber" "WhatsApp" "Telegram" на этот номер +380936684014. Важно добавить фото, в том числе особых примет, татуировок, личных вещей, сообщить ФИО лица, дату рождения, рост, размер обуви, размер одежды, наличие личных украшений (обручальные кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее), описание личных вещей, документов, которые могли быть при лице (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее),  номер телефона, которым пользовалось пропавшее лицо", - подчеркнули в полиции.

Автор: 

Киевская область (4187) Нацполиция (16549) морг (43) Азов (800)


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Топ комментарии
+9
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07.08.2022 18:04
+7
а ведь с 2014 года стало очевидной необходимость сделать:
1. Базу ДНК всех военнослужащих, буквально брать соскоб с горатни во время медосмотра.
2. базу спермы всех военнослужащих, на случай если невеста или жена бездетной останется или захочет еще ребенка от погибшего мужа.
Не бог весть какая фантастика в 21-то веке.
Ничего сложного. пара километров дорог...
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07.08.2022 18:09
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07.08.2022 18:04 Ответить
а ведь с 2014 года стало очевидной необходимость сделать:
1. Базу ДНК всех военнослужащих, буквально брать соскоб с горатни во время медосмотра.
2. базу спермы всех военнослужащих, на случай если невеста или жена бездетной останется или захочет еще ребенка от погибшего мужа.
Не бог весть какая фантастика в 21-то веке.
Ничего сложного. пара километров дорог...
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07.08.2022 18:09 Ответить
добровільно, не примусово..і не вакт, що по моргах сироти, без родичів або просто цивільні..або родичі за кордоном
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07.08.2022 18:46 Ответить
Не хотілось би писати, але від орків можна чекати будь-якої підлоти:

могли й підкинути своїх "мобіків" щоб сховати кінці та збільшити наші втрати як "невідомий солдат ЗСУ"
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07.08.2022 19:18 Ответить
шотичортпоберинесеш?? де таке є.. йди на йух в рашук свою мацкалька...
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07.08.2022 19:00 Ответить
базу сперми
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07.08.2022 19:01 Ответить
В Дніпрі більше 2 тис. могил неопознаних АТОвців
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07.08.2022 18:12 Ответить
В Запоріжжі з 2014го так само.
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07.08.2022 18:37 Ответить
Тут смердить брехнею!
які наші загальні втрати в АТО ?👿
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07.08.2022 19:20 Ответить
боже-боже, як же так...
щось я сьогодні начиталася на фб і наслухалася в госпіталі - втрати величезні.
ворожий літак літає кожен день - збити нічим. ворожа арта б'є по 18 годин - відповідь 2:100. командири є нормальні, а є такі як жуков - тримайтесь і адіос.
експерти, проте, всі дуже позитивні - скоро ми виб'ємо ворога з херсона або вони зроблять жест доброї волі. або наступатимуть в районі запоріжжя. афігєть. але все одно шансів у них немає, допомога їде, все під контролем. ура, мы ломим, гнутся шведы (с)
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07.08.2022 20:25 Ответить
 
 