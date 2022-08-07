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Новости Война
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Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них

amnesty,international,амнести

В международной правозащитной организации Amnesty International убеждены, что своим отчетом не перекладывают на украинских военных ответственность за правонарушения, совершенные армией РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боя украинских военных", - сказано в письме Amnesty International, которое есть в распоряжении агентства.

В организации отметили, что их отчет не означает, что правозащитники перекладывают на украинских военных ответственность за правонарушения, совершенные российской армией.

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В то же время Amnesty International не отказалась от своих предыдущих заявлений. "Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - говорится в письме.

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

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Автор: 

Amnesty International (206) пропаганда (3692)


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Топ комментарии
+41
В переводе:
"Мы признаем, что являемся продажными бл#дями, но поймите и нас, мы же кушать хотим.".
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07.08.2022 18:04
+40
Гамнисті інтернешнл-ідіть у сраку...
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07.08.2022 18:02
+39
ага, харашо закрєпльонний контінгєнт

https://www.facebook.com/nelliza111?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Zubar

https://www.facebook.com/nelliza111/posts/pfbid02EHoC5qfKhHVs289XNT795sSkJeUUzEW2bnrtKnVXoH3TJmBmqFCqofHAuLmziVGsl?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 07:46 ·


РФ вкладала шалені ресурси в корумпування всіх міжнародних організацій, членом яких вона є. І вкладатиме, поки існує.

Часто успішно.

Будь яка міжнародна організація, в якій є РФ, за визначенням представляє її інтереси.

Висновок?

Нах.

Або РФ звідти. Або - з України.

Все просто. Треба не брехати собі.
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07.08.2022 18:02
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Правила форума Совет форумчан
Гамнисті інтернешнл-ідіть у сраку...
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07.08.2022 18:02 Ответить
чуєте он бульборусь вдарала ракетами по авіабазі на території росії. хакери?
https://www.youtube.com/watch?v=j6v3NB-jUs0
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07.08.2022 18:06 Ответить
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07.08.2022 19:11 Ответить
АІ - ПНХ !
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07.08.2022 18:18 Ответить
Та пішли вони на куй.
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07.08.2022 19:05 Ответить
Раз уж послали- пусть идут до КОНЦА.
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07.08.2022 19:07 Ответить
ага, харашо закрєпльонний контінгєнт

https://www.facebook.com/nelliza111?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Zubar

https://www.facebook.com/nelliza111/posts/pfbid02EHoC5qfKhHVs289XNT795sSkJeUUzEW2bnrtKnVXoH3TJmBmqFCqofHAuLmziVGsl?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 07:46 ·


РФ вкладала шалені ресурси в корумпування всіх міжнародних організацій, членом яких вона є. І вкладатиме, поки існує.

Часто успішно.

Будь яка міжнародна організація, в якій є РФ, за визначенням представляє її інтереси.

Висновок?

Нах.

Або РФ звідти. Або - з України.

Все просто. Треба не брехати собі.
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07.08.2022 18:02 Ответить
Це так - від міжнародних федерацій шахів та шашок до Чевоного хреста та Amnesty international.
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07.08.2022 18:06 Ответить
когда взорвут офис этого филиала ФСБ Рашки... в Лондоне.... а Главе этой подстилки отрежут голову во сразу.... ой да вы не так нас поняли....
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07.08.2022 18:07 Ответить
навіть не обов"язково щоб рф там офіційно була, достатньо що вона на ці міжнародні організації бабло дає.
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07.08.2022 21:18 Ответить
Лікар сказав у морг. Значить у морг!
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07.08.2022 18:02 Ответить
Prostitutes International
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07.08.2022 18:02 Ответить
На)(*й пішли!
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07.08.2022 18:03 Ответить
Как бы мы тоже не отказались от своих выводов на счет этой пропаРашкинской конторы....
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07.08.2022 18:03 Ответить
У АІ тепер шлях один - іти за руським кораблем.
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07.08.2022 18:04 Ответить
В переводе:
"Мы признаем, что являемся продажными бл#дями, но поймите и нас, мы же кушать хотим.".
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07.08.2022 18:04 Ответить
Простітутки путінські спробували виправдатись.
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07.08.2022 18:05 Ответить
пнх. закопати це смердюче "амнесi". щоби не було страждань через їхню московитьку брехню.
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07.08.2022 18:05 Ответить
Как можно отказаться от того за что заплачено.
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07.08.2022 18:07 Ответить
Курви. Проплачено.
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07.08.2022 18:07 Ответить
Іх 7млн. по світу зарплата мінімум 2т. доларів -- непогано пригрілись
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07.08.2022 18:07 Ответить
Да забудьте вы уже о этой убогой конторе.
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07.08.2022 18:08 Ответить
Гроші отримано, готові до нових надходжень - хто дасть більше?
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07.08.2022 18:09 Ответить
Цинічна нахаба.
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07.08.2022 18:09 Ответить
Шановні дописувачи, чи відвідали ви сторінки АІ у соцмережах?
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07.08.2022 18:10 Ответить
+
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07.08.2022 18:25 Ответить
Так.
Написал им, в логово проститутток:
LONDON, UNITED KINGDOM

General Enquiries:

Может с ошибками но пихуй.

The Ukrainian military did not run away from the battlefield. They defend their land, their people and their country, Ukraine.

Also they defend my cats and dogs.

If, in the future, London is bombed by the Russians, the Russians will rape your women and children.

Don't forget to write how your military is fighting.

You have opened up Britain to dirty Russian money.

You have already sold and betrayed England.

No respect
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07.08.2022 18:28 Ответить
@

Налякали згвалтуванням. Та вони лише розслабляться і дістануть задоволення.
Вони ж, того, іншої орієнтації.
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07.08.2022 19:30 Ответить
Твітер https://twitter.com/amnesty Амнезії , твітер амнезійної https://twitter.com/AgnesCallamard голови - там під кожним, у тому числі не пов'язаним з Україною, дописом й українці, й іноземці все докладно розтлумачують про "неупередженість", "незалежність" та "об'єктивність" АІ
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07.08.2022 18:31 Ответить
Написала їм кілька теплих слів.
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07.08.2022 21:45 Ответить
Хай спочатку підтвердять свою заяву фактами-доказами бо одних слів тут недостатньо.
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07.08.2022 18:12 Ответить
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07.08.2022 18:12 Ответить
Відробляють масквабадські ********...
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07.08.2022 18:14 Ответить
Нехай ідуть у сраку
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07.08.2022 18:15 Ответить
Собака лает,ветер уносит,подстилки кацапские!
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07.08.2022 18:15 Ответить
тому що 30 срібняків - це 30 срібняків

нам дуже жаль, що це кого-сь образило, але ж ми повії, така наша работа, брати різні члени в свої отвори і задовільняти клієнтів
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07.08.2022 18:17 Ответить
Рублі ,,, потвори ,,,,
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07.08.2022 18:19 Ответить
Putin's Curves !!!!
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07.08.2022 18:19 Ответить
А йдуть ці ліберальські виродки разом зі своїми вибаченнями вслід за рускім ваєнним карабльом.
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07.08.2022 18:20 Ответить
Фейгин вчера сказал что самая гнилая шарашка,работает только там где можно заработать или попиариться а Кремль обходит десятой стороной. Обычная фирма грантоед с политическим уклононом в свою пользу и политзаключенных защищать не очень рвется.
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07.08.2022 18:22 Ответить
Цікаво, а хто збирав інформацію і свідчення? Здається ніхто не міг крім співробітників українського офісу. Доречі, прочитайте. Там свідчення типу в шклі знайшли покинутий одяг ВСУ. або дідусь сказав. Брехня і маячня. Якщо вони так працюють, то це беззуба нікчемна організація.
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07.08.2022 18:23 Ответить
Перекажіть пині що наші скоро зайдуть йому ззаду, хай підмиється і не напрягається.
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07.08.2022 18:28 Ответить
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07.08.2022 18:30 Ответить
Пропоную визнати amneZy internetional ворожою законною ціллю та перепросити за спричинені цим "страждання та гнів"
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07.08.2022 18:33 Ответить
гнати передасню амстельську з України!!!!!!!
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07.08.2022 18:39 Ответить
Ми насрали а ви докажіть !
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07.08.2022 18:49 Ответить
та хай
як то в нас кажуть " собаки брешуть -HIMARS в курсє дєла"
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07.08.2022 18:50 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/war/the-times-nazvala-amnesty-international-putinskimi-propagandistami-gazeta-vvazhaje-shcho-ai-maje-piti-zi-stseni-1620478.html "Думка The Times про доповідь Amnesty International щодо України: путінські пропагандисти", Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/the-times-nazvala-amnesty-international-putinskimi-propagandistami-gazeta-vvazhaje-shcho-ai-maje-piti-zi-stseni-1620478.html
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07.08.2022 18:57 Ответить
Иначе бабки надо вернуть по неустойке.
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07.08.2022 19:01 Ответить
Це якийсь сюр, друзі! Перепросили, але брехати будемо продовжувати
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07.08.2022 19:02 Ответить
Нехай свої вибачення, засунуть в свою проросійську дупу!
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07.08.2022 19:03 Ответить
Нормальна країна цих шльондр вже б давно послала на ЙУХ як це свого часу зробили Штати!
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07.08.2022 19:04 Ответить
шлюхи продажные пошли вон с Украины
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07.08.2022 19:06 Ответить
Факти з життя Amnesty International, як і слова з пісні - не викинеш.

https://war.obozrevatel.com/ukr/samogubstvo-pratsivnika-ta-zvinuvachennya-v-ubivstvi-vijskovogo-zlochintsya-skandali-z-amnesty-international.htm Самогубство працівника та звинувачення в убивстві військового злочинця: скандали з Amnesty International
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07.08.2022 19:08 Ответить
"Amnesty International глибоко шкодує про страждання і гнів, які викликав наш пресреліз прорашистські потвори.Яка різниця між гнівом і стражданнями ,котрі приносить українському народові рашистський вбивця і окупант ,котрий проплачує пресрелізи прорашистського лайна від Amnesty International .що спричинює все такий же гнів і страждання?Потвори
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07.08.2022 19:12 Ответить
Нікому не цікаве скавуління лівацьких популістів на харчуванні в Орди, своєї Зеленої наволочі аж за достатньо маємо, де тільки знайти сили, щоб побороти то лайно!
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07.08.2022 19:13 Ответить
Н...й это
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07.08.2022 19:14 Ответить
Деньги Amnesty International - с 29-ой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Sj5E5HlLDqY
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07.08.2022 19:16 Ответить
в дупу твоє «вибачення»,
а там у цій конторі дуже великі «знавці» тактик бою,

де звіти по злочинах москалів??

про їх тактику зничещення цивільного населення??
тортури і вбивства полонених?
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07.08.2022 19:16 Ответить
Что эти больные на голову защитники предлагают? Выйти ВСУ в чисто поле, чтобы Путлер радостно потирая руки направил на нашу армию тяжёлые бомбы и ракеты? Это все равно, что делать виноватой жертву изнасилования в том, что могут пострадать соседи или случайные свидетели, надо жертве выйти на улицу и отдаться там маньяку, чтобы никто больше не пострадал. Тьфу, конченные.
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07.08.2022 19:20 Ответить
А размещать технику у домов и устраивать там в жилых квартирах гнезда для снайперов и пулеметчиков нормально ?Зная что в доме гражданские и точки будут давить с арты или танков.А пряча технику в ТЦ и там же склады снарядов то же не ждать туда прилета ракет, то же нормально и главное все это сами граждане и снимают.Много видео и на ютубе об этом и в твитере
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07.08.2022 20:14 Ответить
Ще одне причамлене. В країні війна, чи до тебе так і не дійшло. Все, що треба, буде розміщуватись там де треба військовим. А всілякі кацапські підстилки йдуть вслід за кацапською лоханкою.
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07.08.2022 22:24 Ответить
Двірняжки...
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07.08.2022 19:27 Ответить
Вобщем, Amnesia International.
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07.08.2022 19:27 Ответить
Ivanushki International
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07.08.2022 19:33 Ответить
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07.08.2022 19:33 Ответить
Ви просто не в курсі ******** тактики війни: вийти з міста і стати за 30 км , в полі, чекаючи коли туди підійде ворог. Чекати треба три доби. Якщо ворог не прийшов, тоді повертатися в казарми... якщо вони ще не зайняті ворогом.
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07.08.2022 19:34 Ответить
Та они там все конченные мрази в этой богодельне. Они нас поймут только тогда, когда Директору этой шарашкиной канторы в дом прилет С-300 или епанут Искандером.
Для меня лично после подобного фекального релиза Амнести интернейшнл как авторитетной правозащитной и объективной организации большее не существует.
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07.08.2022 19:40 Ответить
Діяльність Amnesty International нічим не відрізняється від діяльності Слуг народу з їх "канабісом для лікувальних цілей!"
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07.08.2022 19:49 Ответить
Украинская армия сначала эвакуирует местное население с тем,чтобы избежать гибели гражданских.Кто остаётся-сам отвечает за свою безопасность.Украинская армия защищает граждан и в городах и в сёлах и на дорогах.В динамике войны часто не успеваются сделать защитные сооружения и армиями (НЕ ТОЛКО УКРАИНСКОЙ) используются уже готовые объекты в посёлках.Так что эта организация выполняла скорее всего ЗАКАЗ на очернение украинской армии с тем,чтобы прекратились поставки оружия и другая поддержка.в результате которых Украину можно было бы усадить за стол переговоров (естественно на Кремлёвских условиях).Пусть военные эксперты и международные юристы дадут официальную оценку этой публикации от т.н. "международной амнистии",целью которой АМНИСТИЯ действий россии в Украине и перекладка вины за гибель гражданских в Украине на саму Украину..организация должна получить юридическую оценку на предмет профессионализма,непредвхятости и этики
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07.08.2022 19:58 Ответить
Ты это скажи в Славянске и Краматорске ,там тебе сразу разъяснят ,кто оккупант ,а кто защитник
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07.08.2022 20:16 Ответить
Вже давно сказали, коли кацапів виперли звідти.
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07.08.2022 22:26 Ответить
Якось тепер пох на ваші гімнестіВибачення

Хйло вам тато і Меркель мама
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07.08.2022 20:13 Ответить
Звучить як кацапьский пропагандонський тролінг, а не вибачення!
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07.08.2022 20:33 Ответить
Ви ж в дурдомі на заяви Наполеона не реагуете ,так і тут заспокойтесь.
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07.08.2022 20:38 Ответить
Та затасуй собі в сраку свої "перепрошення"...
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07.08.2022 21:03 Ответить
По ходу ця організація просто проститутка яка насасує гроші з всього світ
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07.08.2022 21:09 Ответить
визволяти від кацапні прийдеться 2 рази , перший у#андонить як мінімум багато кацапів, а друге відловлювать та лікувати працею армаду яка не може робити нічого крім відібрати у сусіда те що він зробив
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07.08.2022 21:16 Ответить
Это левацкая коммерческая организация, зарабатывает заказными скандалами. Абсолютно циничная и беспринципная. В правовом смысле абсолютно неэффективная. Абсолютно все, кто имел с ними дело отзываются о них с брезгливостью.
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07.08.2022 21:27 Ответить
У відповідь на дії контори Аm Іn слово надається пану Генадію Москалю : "Та йдуть вони к йо.....й матері !" Дякуємо.
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07.08.2022 21:39 Ответить
никто вам денег больше не даст, репутация всё... обвинять украину поперед рашки это как сцать против ветра, и сразу видна заказуха
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07.08.2022 21:54 Ответить
Кончена Амнесті ...
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07.08.2022 22:10 Ответить
Все, що треба знати про це лайно і кто вони такі взагалі. Цитата нижче.

Гаётан Муту (Gaëtan Mootoo) был исследователем, который проработал в «Международной амнистии» более 30 лет. В ночь на 25 мая 2018 года Муту покончил с собой в офисе организации в Париже, оставив записку, в которой обвинил менеджмент в давлении и отсутствии поддержки. Немногим позже, 1 июля в Лондоне наложила на себя руки Розалинд Макгрегор (Rosalind McGregor), которая проходила оплачиваемую стажировку в швейцарском офисе Amnesty. Konterra опросила 475 сотрудников организации, 70 % из которых являлись штатными работниками. Исследователи выяснили, что менеджеры унижали персонал на собраниях, умышленно исключая неугодных из отчетов или делая унизительные, угрожающие комментарии, такие как: «Ты дерьмо!», «Ты должен уйти!»

После публикации исследования пятеро из семерых старших директоров Amnesty International, среди которых - россиянка Анна Нейстат, под началом которой работал Гаётан Муту, были уволены по сокращению штата, получив крупные выходные пособия.
Никто из руководителей Amnesty International не был привлечен к ответственности.
В 2019 году руководство Amnesty International подверглось критике из-за моббинга и «токсичных» условий труда в организации. Исследование консалтинговой фирмы Konterra, проведенное после самоубийств двух работников Amnesty International, пришло к выводу, что там распространены издевательства и публичные унижения сотрудников, дискриминация по полу, цвету кожи, кумовство и другие злоупотребления властью со стороны менеджмента, включая несоблюдение внутреннего распорядка и трудового законодательства.
В апреле 2021 года несколько бывших сотрудников организации выступили в британском издании The Guardian с критикой, обвинив руководство Amnesty International в покровительстве расизму. В отчете секретариата организации сообщалось о том, что во внутренней коммуникации сотрудников активно использовалась лексика, оскорбляющая сотрудников по расовому признаку.
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07.08.2022 22:28 Ответить
https://twitter.com/BronekKozicki/status/1555294680379793409/photo/1
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08.08.2022 00:42 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FZY7rgNWYAAEmJh?format=png&name=360x360
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08.08.2022 10:42 Ответить
Українській владі в цьому випадку потрібно підготувати відповідне офіційне звернення до цієї організації з вимогою якнайшвидшого надання фактів про те, що ці діячі "навели" у власному "розслідуванні", а в разі їхньої відмови, - ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ в Україні цієї промосковської "правової організації" з розгорнутим поясненням про таки дії для спільноти України та країн Світу! Врешті решт Україні ВЖЕ ДАВНО ПОРА "показувати зуби", а не бути "хлопчиком для биття" як для таких "поважних", але ж лише НЕДЕРЖАВНИХ "контор", так і для окремих країн Світу, які думають, що українці будуть весь час "мовчати" в той час, коли вони нас "обливають брудом"! Особливо тоді, коли ці "правдолюби" СВІДОМО ПЕРЕКРУЧУЮТЬ ФАКТИ та ДІЮТЬ в інтересах держави - терориста! П.С. До речі, наша влада вже визнала московію державою - терористом?! Якщо НІ, тоді ЯКОГО ГУЯ ЩЕ НІ?!!!
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08.08.2022 12:50 Ответить
 
 