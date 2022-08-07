Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них
В международной правозащитной организации Amnesty International убеждены, что своим отчетом не перекладывают на украинских военных ответственность за правонарушения, совершенные армией РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боя украинских военных", - сказано в письме Amnesty International, которое есть в распоряжении агентства.
В организации отметили, что их отчет не означает, что правозащитники перекладывают на украинских военных ответственность за правонарушения, совершенные российской армией.
В то же время Amnesty International не отказалась от своих предыдущих заявлений. "Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - говорится в письме.
Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".
Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.
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РФ вкладала шалені ресурси в корумпування всіх міжнародних організацій, членом яких вона є. І вкладатиме, поки існує.
Часто успішно.
Будь яка міжнародна організація, в якій є РФ, за визначенням представляє її інтереси.
Висновок?
Нах.
Або РФ звідти. Або - з України.
Все просто. Треба не брехати собі.
"Мы признаем, что являемся продажными бл#дями, но поймите и нас, мы же кушать хотим.".
Написал им, в логово проститутток:
LONDON, UNITED KINGDOM
General Enquiries:
Может с ошибками но пихуй.
The Ukrainian military did not run away from the battlefield. They defend their land, their people and their country, Ukraine.
Also they defend my cats and dogs.
If, in the future, London is bombed by the Russians, the Russians will rape your women and children.
Don't forget to write how your military is fighting.
You have opened up Britain to dirty Russian money.
You have already sold and betrayed England.
No respect
Налякали згвалтуванням. Та вони лише розслабляться і дістануть задоволення.
Вони ж, того, іншої орієнтації.
нам дуже жаль, що це кого-сь образило, але ж ми повії, така наша работа, брати різні члени в свої отвори і задовільняти клієнтів
як то в нас кажуть " собаки брешуть -HIMARS в курсє дєла"
https://war.obozrevatel.com/ukr/samogubstvo-pratsivnika-ta-zvinuvachennya-v-ubivstvi-vijskovogo-zlochintsya-skandali-z-amnesty-international.htm Самогубство працівника та звинувачення в убивстві військового злочинця: скандали з Amnesty International
https://www.youtube.com/watch?v=Sj5E5HlLDqY
а там у цій конторі дуже великі «знавці» тактик бою,
де звіти по злочинах москалів??
про їх тактику зничещення цивільного населення??
тортури і вбивства полонених?
Для меня лично после подобного фекального релиза Амнести интернейшнл как авторитетной правозащитной и объективной организации большее не существует.
Хйло вам тато і Меркель мама
Гаётан Муту (Gaëtan Mootoo) был исследователем, который проработал в «Международной амнистии» более 30 лет. В ночь на 25 мая 2018 года Муту покончил с собой в офисе организации в Париже, оставив записку, в которой обвинил менеджмент в давлении и отсутствии поддержки. Немногим позже, 1 июля в Лондоне наложила на себя руки Розалинд Макгрегор (Rosalind McGregor), которая проходила оплачиваемую стажировку в швейцарском офисе Amnesty. Konterra опросила 475 сотрудников организации, 70 % из которых являлись штатными работниками. Исследователи выяснили, что менеджеры унижали персонал на собраниях, умышленно исключая неугодных из отчетов или делая унизительные, угрожающие комментарии, такие как: «Ты дерьмо!», «Ты должен уйти!»
После публикации исследования пятеро из семерых старших директоров Amnesty International, среди которых - россиянка Анна Нейстат, под началом которой работал Гаётан Муту, были уволены по сокращению штата, получив крупные выходные пособия.
Никто из руководителей Amnesty International не был привлечен к ответственности.
В 2019 году руководство Amnesty International подверглось критике из-за моббинга и «токсичных» условий труда в организации. Исследование консалтинговой фирмы Konterra, проведенное после самоубийств двух работников Amnesty International, пришло к выводу, что там распространены издевательства и публичные унижения сотрудников, дискриминация по полу, цвету кожи, кумовство и другие злоупотребления властью со стороны менеджмента, включая несоблюдение внутреннего распорядка и трудового законодательства.
В апреле 2021 года несколько бывших сотрудников организации выступили в британском издании The Guardian с критикой, обвинив руководство Amnesty International в покровительстве расизму. В отчете секретариата организации сообщалось о том, что во внутренней коммуникации сотрудников активно использовалась лексика, оскорбляющая сотрудников по расовому признаку.