Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них

В международной правозащитной организации Amnesty International убеждены, что своим отчетом не перекладывают на украинских военных ответственность за правонарушения, совершенные армией РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боя украинских военных", - сказано в письме Amnesty International, которое есть в распоряжении агентства.

В организации отметили, что их отчет не означает, что правозащитники перекладывают на украинских военных ответственность за правонарушения, совершенные российской армией.

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В то же время Amnesty International не отказалась от своих предыдущих заявлений. "Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - говорится в письме.

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

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