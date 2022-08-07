Бродский об обысках: 25 лет назад со мной при власти Кучмы (Кравченко) такое уже было. Начинаем второй круг. "Обозреватель" властям не отдам

Власти хотят жить без критики в медиа.

Об этом заявил бизнесмен Михаил Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"25 лет назад со мной при власти Кучмы (Кравченко) такое уже было. Начинаем второй круг. Никто ничему не научился.

Власти хотят жить без критики в медиа.

Для меня и моей семьи это будет трудным экзаменом, но я не позволю порочить свободу слова. Война не дает право на создание ОПГ во власти. Судьи действуют от имени Украины и ее сыновей, погибающих на войне, прокуроры, выполняющие преступные приказы, тоже.

Ко всем вам у меня есть вопросы: вы понимаете, что любая власть меняется и вы потом будете отвечать. Всех найду и обо всех напишу. Кто, где живет, дети, родители, состояние.

"Обозреватель" властям не отдам", - заявил он.

Напомним, 5 августа СБУ провела обыски у Бродского. Сын Бродского Юрий заявил, что СБУ "занялась экономикой, сейчас расследуют дела 2017-19 годов".