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Бродский об обысках: 25 лет назад со мной при власти Кучмы (Кравченко) такое уже было. Начинаем второй круг. "Обозреватель" властям не отдам

бродский

Власти хотят жить без критики в медиа.

Об этом заявил бизнесмен Михаил Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"25 лет назад со мной при власти Кучмы (Кравченко) такое уже было. Начинаем второй круг. Никто ничему не научился.

Власти хотят жить без критики в медиа.

Для меня и моей семьи это будет трудным экзаменом, но я не позволю порочить свободу слова. Война не дает право на создание ОПГ во власти. Судьи действуют от имени Украины и ее сыновей, погибающих на войне, прокуроры, выполняющие преступные приказы, тоже.

Ко всем вам у меня есть вопросы: вы понимаете, что любая власть меняется и вы потом будете отвечать. Всех найду и обо всех напишу. Кто, где живет, дети, родители, состояние.

"Обозреватель" властям не отдам", - заявил он.

Напомним, 5 августа СБУ провела обыски у Бродского. Сын Бродского Юрий заявил, что СБУ "занялась экономикой, сейчас расследуют дела 2017-19 годов".

Автор: 

Бродский Михаил (426) обыск (1902) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+27
Зелёные засранцы рассчитывают остаться у власти на очень долго.
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07.08.2022 18:39
+22
Тут уже дело не в "Обозревателе". Тут дело в становлении системы подавления всех несогласных. На сей раз надеются, что "продавить всех" удасться и чтеца телесуфлеров при Ермаке усадят в искомое кресло.
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07.08.2022 18:50
+17
кто-то дерется за землю и страну, кто-то за власть над землей, страной и обозревателем. Это интересно, не находите?
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07.08.2022 18:39
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Скільки тоді Кравченку заніс? Чи Череп відмазав?
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07.08.2022 18:36 Ответить
не ***** ******
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07.08.2022 23:06 Ответить
Черепа сьінаша нарісовался?
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08.08.2022 06:38 Ответить
кто-то дерется за землю и страну, кто-то за власть над землей, страной и обозревателем. Это интересно, не находите?
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07.08.2022 18:39 Ответить
Тут уже дело не в "Обозревателе". Тут дело в становлении системы подавления всех несогласных. На сей раз надеются, что "продавить всех" удасться и чтеца телесуфлеров при Ермаке усадят в искомое кресло.
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07.08.2022 18:50 Ответить
так у нас дофига несогласных. с некоторыми Украина даже ведет войну. или им тоже дать свободу слова?
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07.08.2022 19:15 Ответить
Неудачное сравнение
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07.08.2022 19:41 Ответить
если написать удачное сравнение для Бродского то Цензор не пропустит
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07.08.2022 20:52 Ответить
Обозреватель - украинское патриотическое издание, Бродский - крупный бизнесмен, работодатель. Не вижу ничего плохого ни в первом ни во втором для Украины.
Зеля все что может - это отжимать медиабизнесы, чтобы расчистить информпространство перед выборами.
Сейчас отжимает медиа. Скоро начнется отжим бизнесов.
Верной дорогой Януковича идет зеленый юрист.
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07.08.2022 19:59 Ответить
с 91 года ни разу не был избран президентом кандидат за которого я голосовал на выборах. вы же регулярно избираете что в раду, что в президенты прохиндеев, а потом удивляетесь что они именно прохиндеи. Бродский патриот. шапито)))

P.S. только внешнее управление. лет на двадцать минимум.
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07.08.2022 20:48 Ответить
Вот тебе же дали. Хоть ты и "несогласный". А не будет несогласных, Подоляк оплаты вас всех лишит. Поедете свыням хвосты крутить.
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07.08.2022 21:16 Ответить
Свиньям хвосты не крутят, у них они и так закручены - крутят коровам.
Кто даст ответ: Хвосты в свиней закручены по часовай стрелке, или против часовай стрелке, если смотреть сзади? Только не жульничайте (т.е. не подсматривайте).
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07.08.2022 23:11 Ответить
Убедил. Тот троляка Подоляцкий будет коровам, а ты свыням. Там по ходу и разберешся в какую сторону хвоста свыне крутить.
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07.08.2022 23:46 Ответить
Зелёные засранцы рассчитывают остаться у власти на очень долго.
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07.08.2022 18:39 Ответить
Після закінчення війни за ними прийдуть. Тому вони знають, що тільки допоки війна вони при владі. Це знають і їх куратори в Москві і саме тому бояться дати команду про оголошення перемир'я.
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07.08.2022 19:10 Ответить
За Зелі війна ніколи не закінчиться. Тому по них не прийдуть.
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07.08.2022 19:24 Ответить
Ах ты ж мразь ублюдочная! Ты же забыл свой ******** банк " ДЕНДИ" ? И сколько ты тогда бросил тысяч киевлян, ПОЦ ?
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07.08.2022 18:45 Ответить
поэтому Зеленскому можно отжимать у Бродского его бизнес?
логично.
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07.08.2022 20:01 Ответить
Так а шо? Они хотят "второй срок", они хотят. Будут давить всех оппонентов как Янукович, только в сопровождении "видосиков для олигофренов".
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07.08.2022 18:46 Ответить
Как раз в случае с этим продажным говнюком Бродским цензура как раз была бы и уместна!
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07.08.2022 18:46 Ответить
Ішли дівки з Макарівки, а собаки на дівок, гав, гав, гав із маківок!
Краще б уже мовчало бродське!
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07.08.2022 18:49 Ответить
Зебили отжимают сми.
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07.08.2022 18:52 Ответить
Мочи, Миша зеленую плесень. Нам вторая мина рашка не нужна. Не за это погибают наши защитники и мирные граждане. Ничтожества захватили власть. До войны не подготовились, а свобода слова уже на уровне позднего путлера.
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07.08.2022 19:01 Ответить
А "Обозреватель" кому то нужен? Зашел посмотрел что это за такое. Обыкновенный сайт с перепечатанными сто раз новостями.
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07.08.2022 19:02 Ответить
Міше потрібен. Щоб при спробі колупнути його брудні оборудки голосно кричати - "караул, журналіздов абіжают, свабоду папугаям!"
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07.08.2022 19:13 Ответить
А Коломойского когда тронут?
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07.08.2022 19:18 Ответить
я проверила его рейтинг.
20-е место среди ВСЕХ украинских сайтов (не только новостных) - это, знаете ли ОЧЕНЬ неплохо. Мягко говоря.
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07.08.2022 20:02 Ответить
Влада хоче жити без критики в медіа. Теза помилкова! Влада не хоче жити, інакше неподобства не робила би , починаючи з 2019 року1
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07.08.2022 19:21 Ответить
як олігархи крадуть у держави то олігархи мовчать і все «правильно»,

а як їх хочуть притягнути до відповідальності то всі одразу дуже бідні і дуже хворі і все дуже не справедливо
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07.08.2022 19:21 Ответить
в том-то и дело что олигархи не молчат. Потому их и мочат.
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07.08.2022 20:03 Ответить
Який нe є Бродський, алe я пам"ятаю його виступ в ВР про ПДВ і як з його дeрибанять бюджeт. Тоді він діло говорив, і зараз діло говорить. Нe важливо, які в нього наміри, алe він вірно говорить. Узурпація починається з того, що пeршe порушeння закону владою було "прощeнe" в угоду 73‰ про розпуск ВР. А потім вжe закон став інструмeнтом для можновладців. Стан війни для боротьби з опозицією використовують тільки ті, хто нe має впeвнeності в своій силі.
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07.08.2022 19:21 Ответить
Бродскій язиком помеле - недорого візьме. Але справи його життя розмовляють за себе.
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08.08.2022 06:40 Ответить
Як там Яник? Міністр ****! Бери шуфрича і ******** в Ростов!
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07.08.2022 19:25 Ответить
у миши бродского как у бени каломойського три пачпорта или четыре . а у зельця . у ермака . у подоляка . у софы ротару ..край мий ридный край .. у ее внуков которых погранцы поймали на кордоне у семейства сукисов и тд и тп .а сколько пачпортов в 95 квартале закордоных их кто нибудь считал
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07.08.2022 19:26 Ответить
Помолчал Миша, ты же кошерный. Свобода слова тебе по барабану если она не приносит бабло...
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07.08.2022 19:29 Ответить
Після Бродського непогано би Беню прижучити
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07.08.2022 19:44 Ответить
Кому "прижучить"? Младшим партнеру по удалению излишков из Украины, господам Зе и Е? Ботик, ты неикреативный!
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07.08.2022 20:00 Ответить
Дело не в Бродском, Миша сложная и неоднозначная личность Но в данном случае ОП в лице ****** Ермака вместе со Смирновым/Подоляком/Татаровым/Тимошенко, пользуясь предлогом ( война/военное положение) абсолютно четко и целенаправленно монополизируют медиарынок в Украине.
Наезды на Бутусова/Соколову, накат на медиахолдинг Ахметова (да, он был сепаром), теперь наезд на Бродского. Следующий Фиала.
Хрен вам зеленые мрази, Ермак будет сидеть в СИЗО вместе с Баклановым. Вы оба предатели и вражеские диверсанты.
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07.08.2022 19:50 Ответить
В наших дописувачів виходить дуже цікаво,про Бродського все пригадали,так давайте туди і Пороха з його чи не його каналами,Ахметки вже немає,а поговарюють,що там багато людей працювало,а ніхто чомусь не пригадує Україну,як **німецьку шлюху** і кордон не рашка забирає,а Україна просто відтягує його,а хто в полон здав НАЙАКТИВНІШИХ і НАЙМОТОВОВАНИХ БІЙЦІВ і ще кучу всього. А наколов з банком **ДЕНДІ** чи як там його,так тут все дуже і дуже просто--- НЕ ПОТРІБНО БУЛО ГАНЯТИСЬ ЗА ВИСОКИМИ ДЕВІДЕНТАМИ,чогось на банк **Райфайзен** таких скарг я не чув,ну воно і зрозуміло,ставка там завжди --НАЙМЕНША!!! На яку мать позакривіали канали **Перший** ,5-й,**Експресо**--вони що теж рашинські пропогандони,зате тепер як в рашці,**САМИЙ УМНИЙ,САМИЙ ВЕЛИКИЙ,САМИЙ ЧЕСНИЙ,САМИЙ ,,,,,,,,,,,,,,,,** не пративно,ні?
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07.08.2022 19:56 Ответить
Миша , не віддавай їм ,, Обозреватель" , тому що після перемоги нам
************ незплежні ЗМІ 🙁
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07.08.2022 20:55 Ответить
смерть тобі собака рашистська
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07.08.2022 23:19 Ответить
Епоха НЕ МОЖНА.
Не можна писати про полонених, особливо з "Азову".
Не можна транслювати незалежні телеканали.
Не можна писати на табло курс гривні.
Не можна критикувати найвеличнішого.
Не можна критикувати найвеличнішу.
Не можна кремлівських кротів називати кротами.
Не можна...
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07.08.2022 23:37 Ответить
стає зрозуміло, що Дермак та його рашисткі партнери почали зачистку незалежного медіапростору України.
ці історії з контрнаступами-ненаступами говорять про те, що ці злочинці-зрадники при владі готують Україну до здачі.
Щиро сподіваюсь, що в Україні є впливові люди, які зможуть це зупинити та заарештувати зрадників України в офффісі та ВР навіть під час військового стану. Інакше вільним людям українцям у цій країні місця не буде. млн українців залишити
За останнє століття кацапам вдалося з 80 млн. українців залишити 35-40. Генофонд зараз розмазався по Европі, невідомо. скільки повернеться після ійни, а скільще ще виїде чоловіків. цей процес знищення українців дермаками-кацапами можуть зупинити тільки патріоти при владі та сильне проукраїнське військове керівництво.
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08.08.2022 00:00 Ответить
 
 