Бродский об обысках: 25 лет назад со мной при власти Кучмы (Кравченко) такое уже было. Начинаем второй круг. "Обозреватель" властям не отдам
Власти хотят жить без критики в медиа.
Об этом заявил бизнесмен Михаил Бродский, передает Цензор.НЕТ.
"25 лет назад со мной при власти Кучмы (Кравченко) такое уже было. Начинаем второй круг. Никто ничему не научился.
Власти хотят жить без критики в медиа.
Для меня и моей семьи это будет трудным экзаменом, но я не позволю порочить свободу слова. Война не дает право на создание ОПГ во власти. Судьи действуют от имени Украины и ее сыновей, погибающих на войне, прокуроры, выполняющие преступные приказы, тоже.
Ко всем вам у меня есть вопросы: вы понимаете, что любая власть меняется и вы потом будете отвечать. Всех найду и обо всех напишу. Кто, где живет, дети, родители, состояние.
"Обозреватель" властям не отдам", - заявил он.
Напомним, 5 августа СБУ провела обыски у Бродского. Сын Бродского Юрий заявил, что СБУ "занялась экономикой, сейчас расследуют дела 2017-19 годов".
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Зеля все что может - это отжимать медиабизнесы, чтобы расчистить информпространство перед выборами.
Сейчас отжимает медиа. Скоро начнется отжим бизнесов.
Верной дорогой Януковича идет зеленый юрист.
P.S. только внешнее управление. лет на двадцать минимум.
Кто даст ответ: Хвосты в свиней закручены по часовай стрелке, или против часовай стрелке, если смотреть сзади? Только не жульничайте (т.е. не подсматривайте).
логично.
Краще б уже мовчало бродське!
20-е место среди ВСЕХ украинских сайтов (не только новостных) - это, знаете ли ОЧЕНЬ неплохо. Мягко говоря.
а як їх хочуть притягнути до відповідальності то всі одразу дуже бідні і дуже хворі і все дуже не справедливо
Наезды на Бутусова/Соколову, накат на медиахолдинг Ахметова (да, он был сепаром), теперь наезд на Бродского. Следующий Фиала.
Хрен вам зеленые мрази, Ермак будет сидеть в СИЗО вместе с Баклановым. Вы оба предатели и вражеские диверсанты.
************ незплежні ЗМІ 🙁
Не можна писати про полонених, особливо з "Азову".
Не можна транслювати незалежні телеканали.
Не можна писати на табло курс гривні.
Не можна критикувати найвеличнішого.
Не можна критикувати найвеличнішу.
Не можна кремлівських кротів називати кротами.
Не можна...
ці історії з контрнаступами-ненаступами говорять про те, що ці злочинці-зрадники при владі готують Україну до здачі.
Щиро сподіваюсь, що в Україні є впливові люди, які зможуть це зупинити та заарештувати зрадників України в офффісі та ВР навіть під час військового стану. Інакше вільним людям українцям у цій країні місця не буде. млн українців залишити
За останнє століття кацапам вдалося з 80 млн. українців залишити 35-40. Генофонд зараз розмазався по Европі, невідомо. скільки повернеться після ійни, а скільще ще виїде чоловіків. цей процес знищення українців дермаками-кацапами можуть зупинити тільки патріоти при владі та сильне проукраїнське військове керівництво.