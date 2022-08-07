Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, успеха не имел. Поблизости Кодемы идут бои, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о российском вторжении на вечер 7 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто шестьдесят пятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг провел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.

На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

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На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Долгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад.

Вблизи Богородичного и Долины вражеская разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Сиверск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудар неподалеку от Спорного.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Противник задействовал авиацию у Бахмута, Соледара и Зайцева.

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Силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении захватчики производили обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврическое. Вел наступательные бои у Благодатного, успеха не имел, отошел".

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