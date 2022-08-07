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Латвийская полиция больше не будет охранять российские консульства в Лиепае и Даугавпилсе

латвія

Латвийская государственная полиция не будет больше охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае, работники которых ранее были объявлены в стране нежелательными лицами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальный вещатель LSM.

В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства России. Всем выдворенным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что учитывая военные преступления армии Российской Федерации в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Был назван и срок – это должно было произойти до 30 апреля. Тогда же было решено о высылке 13 российских дипломатов.

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Автор: 

консульство (470) Латвия (1346) охрана (700)


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Топ комментарии
+19
***** ruzkih kurw!
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07.08.2022 19:15
+13
Латишам-черговий респект...
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07.08.2022 19:17
+11
у нас розірвали дипвідношення..але що з майном і кацапнею - хз..хоча, за логікою

, треба було арештувати і продати майно, а кацапам підсрачника..і персонами нон-грата зробити...
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07.08.2022 19:19
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***** ruzkih kurw!
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07.08.2022 19:15 Ответить
Ми вже виїздаємо із битками!!! 😂
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07.08.2022 19:28 Ответить
а хто не заховався, ми не винуваті
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07.08.2022 19:31 Ответить
у нас наверное еще охраняют
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07.08.2022 19:15 Ответить
у нас розірвали дипвідношення..але що з майном і кацапнею - хз..хоча, за логікою

, треба було арештувати і продати майно, а кацапам підсрачника..і персонами нон-грата зробити...
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07.08.2022 19:19 Ответить
Бо все одно зогниє - не думаю що ми в осяжному майбутньому відновимо дип відносини з рашкою,

бо навіщо?
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07.08.2022 19:30 Ответить
ящо після цієї війни рашка залишиться як країна ,це не добре для України . вона знов еападе на нас. рашка не повинна їснувати
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07.08.2022 21:08 Ответить
Латишам-черговий респект...
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07.08.2022 19:17 Ответить
КаZZапы должны были оттуда свалить до 30.04.
Если они свалили, то кого полиция больше не охраняет в августе?
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07.08.2022 19:17 Ответить
арешт за незаконне перебування на території України..

а кацапят по інтернатам..
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07.08.2022 19:20 Ответить
Местный туалет и мусорка переносится к расейскому консульству
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07.08.2022 19:28 Ответить
до закінчення війни
скрізь би позакривали ці фашистські посольства
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07.08.2022 19:34 Ответить
Прибалти не бояця цих чортів
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07.08.2022 19:39 Ответить
Baltiici.
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07.08.2022 19:47 Ответить
Вони на таку назву ображаються,бо це совок.Вірно-Країни Балтії
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08.08.2022 00:22 Ответить
вот с кого надо брать пример всем, кто только обещает или делает вид что суетится... типа помогает
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07.08.2022 19:47 Ответить
А в Києві наша поліція охороняє. WTF?
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07.08.2022 19:49 Ответить
Если не путаю, то из 3-х республик "Човетской Прибалтики" процент этнических русских наибольший в Латвии, а в Риге их чуть ли не большинство.
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07.08.2022 19:50 Ответить
"Советской Прибалтики"
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07.08.2022 19:51 Ответить
намёк понятен ))
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07.08.2022 19:50 Ответить
Отшвабрить шпионов путинячих! Кого-то и набутылить. По-скрепному.
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07.08.2022 19:59 Ответить
Диппредставництва США охороняють морпіхи. Російських дипів буде охороняти пвк вагнера?
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07.08.2022 20:46 Ответить
Молодці латвійці. Тепер якщо хтось захоче їх посольство гівняшками закидати - запрошуємо до дії.
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07.08.2022 20:57 Ответить
притоны Русско Фашистской федерастии будет охранять Талибан
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07.08.2022 22:04 Ответить
Лично видел весной как латвийская полиция охраняющая посольство РФ в Риге бросилась через дорогу успокаивать местного, латышского (вроде визжал без акцента) утырка с мозгом убитым роSSийским ТВ, который провоцировал драку с латышскими же пикетчиками, которые держали в руках плакаты про войну, х*йло убийца и так далее в начале аллеи антипутинских плакатов, которую жители Латвии сделали напротив посольства РФ. Они его тактично осадили, не дали остаться, добровольно принудительно перевели в сторону своего поста и один из них увёл его в противоположном от пикета направлении по дороге видно объяснив, что будет, если он второй раз попытается лезть с провокациями к пикетчикам против войны. (В зависимости от формулировок это до 5, а то и 8 лет)

В защиту посольства РФ это никак не входило, но видно латвийским полицейским очень позорно было выполнять приказ по охране уродов и они не удержали человеческое, которое сердцем было на противоположной стороне, хотя перебегать улицу с 4 полосами явно не входило в их обязанности. Максимум, что они обязаны были сделать, это вызвать ДРУГОЙ наряд.
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07.08.2022 23:09 Ответить
 
 