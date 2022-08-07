Латвийская полиция больше не будет охранять российские консульства в Лиепае и Даугавпилсе
Латвийская государственная полиция не будет больше охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае, работники которых ранее были объявлены в стране нежелательными лицами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальный вещатель LSM.
В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства России. Всем выдворенным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.
В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что учитывая военные преступления армии Российской Федерации в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Был назван и срок – это должно было произойти до 30 апреля. Тогда же было решено о высылке 13 российских дипломатов.
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, треба було арештувати і продати майно, а кацапам підсрачника..і персонами нон-грата зробити...
бо навіщо?
Если они свалили, то кого полиция больше не охраняет в августе?
а кацапят по інтернатам..
скрізь би позакривали ці фашистські посольства
В защиту посольства РФ это никак не входило, но видно латвийским полицейским очень позорно было выполнять приказ по охране уродов и они не удержали человеческое, которое сердцем было на противоположной стороне, хотя перебегать улицу с 4 полосами явно не входило в их обязанности. Максимум, что они обязаны были сделать, это вызвать ДРУГОЙ наряд.