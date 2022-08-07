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Новости Война
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Папа Римский Франциск о вывозе зерна из Украины: "Этот шаг показывает, что можно вести диалог"

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск приветствовал выход первых кораблей с зерном из украинских черноморских портов, ранее заблокированных Россией, заявив, что этот прорыв может стать моделью для диалога, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в своем еженедельном обращении в воскресенье на площади Святого Петра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем", - подчеркнул понтифик.

Он также считает, что это событие - знак надежды.

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"И я искренне желаю, чтобы в преодолении этого пути можно было положить конец боевым действиям и достичь справедливого и крепкого мира", - заявил он.

Автор: 

зерно (1070) Папа Римский (454) Франциск (181)


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Топ комментарии
+50
краще б мовчки там молився собі
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07.08.2022 19:32
+28
Це показує що вибирати Папою селюка з узбережжя не найбільшого притоку Амазонки шкідливо для авторитету однієї з найбільших організацій світу.
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07.08.2022 19:35
+23
ПНХ старый пердун
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07.08.2022 19:33
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... діалог, про що? Та кацап-пуйло тільки чекає моменту. щоб потопити один з зерновозів, а інший використати, як троянського коня.
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07.08.2022 23:32 Ответить
Це він натякає на москалів? Це з ними можна вести діалог? Серйозно?
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08.08.2022 00:16 Ответить
До речі. Щось давно не чутно блаженішого Святослава. Розтлумачив би пастві як правильно розуміти розумові галюцинації шефа
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08.08.2022 02:39 Ответить
Ще тільки з Папи свинособаки лоха не робили....
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08.08.2022 08:44 Ответить
Скотина!
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08.08.2022 11:42 Ответить
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