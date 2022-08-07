Папа Римский Франциск о вывозе зерна из Украины: "Этот шаг показывает, что можно вести диалог"
Папа Римский Франциск приветствовал выход первых кораблей с зерном из украинских черноморских портов, ранее заблокированных Россией, заявив, что этот прорыв может стать моделью для диалога, чтобы положить конец войне в Украине.
Об этом он сказал в своем еженедельном обращении в воскресенье на площади Святого Петра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем", - подчеркнул понтифик.
Он также считает, что это событие - знак надежды.
"И я искренне желаю, чтобы в преодолении этого пути можно было положить конец боевым действиям и достичь справедливого и крепкого мира", - заявил он.
Топ комментарии
+50 vterra w
показать весь комментарий07.08.2022 19:32 Ссылка
+28 fresh guacamole
показать весь комментарий07.08.2022 19:35 Ссылка
+23 Valter Valter
показать весь комментарий07.08.2022 19:33 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Yuriy Shandra
показать весь комментарий07.08.2022 23:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Роман Романюк #512030
показать весь комментарий08.08.2022 00:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pan Lipko
показать весь комментарий08.08.2022 02:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CTEPX
показать весь комментарий08.08.2022 08:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Olga Boggart #514211
показать весь комментарий08.08.2022 11:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль