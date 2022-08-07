Папа Римский Франциск о вывозе зерна из Украины: "Этот шаг показывает, что можно вести диалог"

Папа Римский Франциск приветствовал выход первых кораблей с зерном из украинских черноморских портов, ранее заблокированных Россией, заявив, что этот прорыв может стать моделью для диалога, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в своем еженедельном обращении в воскресенье на площади Святого Петра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем", - подчеркнул понтифик.

Он также считает, что это событие - знак надежды.

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"И я искренне желаю, чтобы в преодолении этого пути можно было положить конец боевым действиям и достичь справедливого и крепкого мира", - заявил он.