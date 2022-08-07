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Расчеты с производителями "зеленой" энергетики остаются на критически низком уровне, - "Центр Разумкова"

зеленая,энергетики

Расчеты государства с производителями "зеленой" электроэнергии остаются на критически низком уровне, едва покрывающем операционные расходы электростанций.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передает Цензор.НЕТ.

"Расчеты с производителями э/э из альтернативных источников энергии по "зеленому тарифу" остаются на критически низком уровне. И хотя размер выплат был недавно увеличен до 30%, они все равно едва покрывают операционные расходы производителей". – сообщил эксперт.

Однако, по его словам, оптимизм внушает то, что "Укрэнерго" обещало минимизировать ограничение зеленого поколения до конца года.

"То есть в энергобалансе, возможно, будет больше чистой энергии. Кроме того, "зеленые" получили возможность частично решить проблему дефицита средств, что позволит им сохранить работу электростанций. Речь идет о том, что половину полученных средств от экспорта тока в ЕС "Укрэнерго" за планом будет направлять на погашение своих долгов перед производителями ВИЭ", – сообщил эксперт.

По словам эксперта, благодаря доходам "Укрэнерго" от продажи пересечения для экспорта (3-4 млрд), а также восстановлению непосредственно расчетов от самой компании в адрес участников рынка ВИЭ Украина сможет стабилизировать отрасль "зеленой" энергетики и спасти ее от дефолта.

Напомним, Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

Автор: 

Центр Разумкова (229) энергетика (2566) Укрэнерго (659) альтернативная энергетика (123) солнечная энергетика (39)


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Топ комментарии
+9
Предлагаю на время войны продавать зеленую энергию в европу. За зеленую энергию в евро платят, вот пусть напрямую и продают в европу..
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07.08.2022 19:52
+9
Иди нах. со своей зеленой енергией. страна на грани выживания а крахоборы требуют банкета
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07.08.2022 19:55
+7
Нам нужны деньги для закупки и производства вооружения, а не спонсировать дотационные проекты..
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07.08.2022 19:54
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Предлагаю на время войны продавать зеленую энергию в европу. За зеленую энергию в евро платят, вот пусть напрямую и продают в европу..
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07.08.2022 19:52 Ответить
Нам нужны деньги для закупки и производства вооружения, а не спонсировать дотационные проекты..
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07.08.2022 19:54 Ответить
Кому війна ,а кому-давай державо,плати нам по зеленому тарифу за дорогу ел.енергію! Бо ми наставили сонячних панелей і ніфіга ще не заробили на цьому! Цинічні довбні!
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07.08.2022 19:56 Ответить
Це не "цинічні довбні", а ті самі Коломойші
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07.08.2022 20:18 Ответить
ИДИТЕ за руцким кораблем со своей зеленной - мошенники и вымогатели
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07.08.2022 21:23 Ответить
Не питання, хай продають за євро у Європу але транспортуаання до Європи магістральними мережами України теж зо євро тариіами...
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07.08.2022 23:54 Ответить
Буде е/е дешевшою за звичайну, будуть і розрахунки.
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07.08.2022 19:52 Ответить
Иди нах. со своей зеленой енергией. страна на грани выживания а крахоборы требуют банкета
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07.08.2022 19:55 Ответить
я бы вообще в нашей стране ее запретил - сколько я видел таких хитровы....ных наставят солнечных батарей и даже аккумуляторов не ставят все в сеть а сами пользуются ощими сетями и даже не используют как резервное питание а ставят генераторы - а ведь эту разницу платим им мы
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07.08.2022 19:59 Ответить
Півень вафельний. Це лайно з'являється на правах реклами? Пара копійок не зашкодить.
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07.08.2022 20:11 Ответить
Самий зелений у нас Бєня. У нього все тіп-топ.

30 КВІТНЯ 2022

"Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку."

14 липня 2022 року

"Господарський суд Дніпропетровської області ліквідував компанію українського бізнесмена Ігоря Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 мільярда гривень заборгованості перед державним "ПриватБанком"."
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07.08.2022 20:14 Ответить
Зато ахметці все і одразу , пора націоналізувати підприємства які незаконно вивели з під національної властності
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07.08.2022 20:17 Ответить
вже давно треба було знайти тих хто пролобіював ці тарифи та посадити
але,
доброго вечора
ми в Україні
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07.08.2022 20:50 Ответить
цікаве визначення зрадофілів Крахобори
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07.08.2022 21:47 Ответить
Навіщо взагалі з ними розраховуватися.
Нехай продають за такими тарифами свою енергію комусь іншому, хто купить.
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07.08.2022 21:47 Ответить
 
 