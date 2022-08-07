Расчеты с производителями "зеленой" энергетики остаются на критически низком уровне, - "Центр Разумкова"
Расчеты государства с производителями "зеленой" электроэнергии остаются на критически низком уровне, едва покрывающем операционные расходы электростанций.
Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передает Цензор.НЕТ.
"Расчеты с производителями э/э из альтернативных источников энергии по "зеленому тарифу" остаются на критически низком уровне. И хотя размер выплат был недавно увеличен до 30%, они все равно едва покрывают операционные расходы производителей". – сообщил эксперт.
Однако, по его словам, оптимизм внушает то, что "Укрэнерго" обещало минимизировать ограничение зеленого поколения до конца года.
"То есть в энергобалансе, возможно, будет больше чистой энергии. Кроме того, "зеленые" получили возможность частично решить проблему дефицита средств, что позволит им сохранить работу электростанций. Речь идет о том, что половину полученных средств от экспорта тока в ЕС "Укрэнерго" за планом будет направлять на погашение своих долгов перед производителями ВИЭ", – сообщил эксперт.
По словам эксперта, благодаря доходам "Укрэнерго" от продажи пересечения для экспорта (3-4 млрд), а также восстановлению непосредственно расчетов от самой компании в адрес участников рынка ВИЭ Украина сможет стабилизировать отрасль "зеленой" энергетики и спасти ее от дефолта.
Напомним, Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.
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але,
доброго вечора
ми в Україні
Нехай продають за такими тарифами свою енергію комусь іншому, хто купить.