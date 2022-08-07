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Новости Война
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Войска РФ во второй раз за день обстреляли из "Градов" Никопольский район: повреждена насосная станция, - ОВА

рф

Враг второй раз за день обстрелял из "Градов" Никопольский район Днепропетровщины, повреждена насосная станция.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина 7 августа 19:19. Второй за день обстрел Никопольского района. Под огонь вражеских "Градов" попала Красногригорьевская громада. Туда прилетело 20 российских снарядов. Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители трех сел громады – это почти 7 000 человек. Повреждены несколько дачных домов. Произошло несколько возгораний. Пожарные их уже ликвидировали. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Никополе призвали граждан проверить телефоны детей: РФ использует детей и подростков для сбора информации

Автор: 

армия РФ (19578) обстрел (27672) Никополь (1060)


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У них було всьо -- тепер буде позор до кінця росіі
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07.08.2022 20:04 Ответить
Знову повітряна тривога. Мабудь гатять знову, паскуди.
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07.08.2022 20:15 Ответить
На початку війни родичі звідти постійно зрання телефонували - як ви там. Тепер "весілля" у них самий, ще й підступніше; що там того Нікополю.
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07.08.2022 20:30 Ответить
Мерія працює бездоганно. Місто чисте, в квітах, наслідки швидко ліквідуються. Газ, світ, вода є. Волонтери працюють. Моліться, щоб атомна вцеліла. А то "весілля" буде в усіх. Не чипай Нікополь - місце слави України.
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07.08.2022 22:50 Ответить
розуміють нелюди, що їх поки неможливо з АЕС вибити, от і куражаться... тварини
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07.08.2022 20:40 Ответить
так ім ніхто не заважав доіхаити до Еноргодара,а потім караул ой,що трапилось,хто там?
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07.08.2022 20:57 Ответить
 
 