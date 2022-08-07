Войска РФ во второй раз за день обстреляли из "Градов" Никопольский район: повреждена насосная станция, - ОВА
Враг второй раз за день обстрелял из "Градов" Никопольский район Днепропетровщины, повреждена насосная станция.
Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Днепропетровщина 7 августа 19:19. Второй за день обстрел Никопольского района. Под огонь вражеских "Градов" попала Красногригорьевская громада. Туда прилетело 20 российских снарядов. Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители трех сел громады – это почти 7 000 человек. Повреждены несколько дачных домов. Произошло несколько возгораний. Пожарные их уже ликвидировали. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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