Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" в Киеве начнут через полгода, - Минкульт
Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" могут начать примерно через полгода.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Александра Ткаченко на телемарафоне.
По его словам, Музей Второй мировой войны уже подал план действий, который предусматривает техническое обследование, а также привлечение специалистов для составления проектной документации.
"Думаю, что после утверждения… должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", - отметил Ткаченко.
В то же время он исключил возможность полного сноса монумента. Он добавил, что такая идея является абсурдом.
Напомним, ранее в приложении "Дія" прошел опрос, согласно результатам которого 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб Украины - тризуб.
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И бронированные трусы из нержавейки.
Це, звичайно, не смішно, але було б дійсно символічно - встоїть, чи ні ??
Мало того, что дармоеды с зарплатами и соцпакетом,
так ещё и саботажники.
" ...на початку 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу ..." - до 1991 р. 30 років.
Так це відкрито, а почали будувати за 10 років до того.
У 1949 році почали пробивати тунелі метро від ******** станції «Дніпро». Тут же було й перше депо. Перша «збійка» тунелів відбулася в 1951-му між станціями «Дніпро» та «Арсенальна». Остання - у 1959-му між станціями «Університет» і «Вокзальна».
Так що не треба ля-ля ...
Це не великі затрати на снос і благоустрій
Діти збирають гроші, пенсіонери віддають
свої копійки,а ви на всяке безглуздя.
Одумайтеся, почекайте, невже цей пам'ятник допоможе здолати ворога?..
Одумайтеся.