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Новости Декоммунизация
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Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" в Киеве начнут через полгода, - Минкульт

батьківщина,мати

Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" могут начать примерно через полгода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Александра Ткаченко на телемарафоне.

По его словам, Музей Второй мировой войны уже подал план действий, который предусматривает техническое обследование, а также привлечение специалистов для составления проектной документации.

"Думаю, что после утверждения… должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", - отметил Ткаченко.

В то же время он исключил возможность полного сноса монумента. Он добавил, что такая идея является абсурдом.

Напомним, ранее в приложении "Дія" прошел опрос, согласно результатам которого 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб Украины - тризуб.

Читайте также: Убрать герб СССР с "Родины-Матери" технически будет непросто, - Ткаченко

Автор: 

Киев (25659) памятник (2242) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+18
Взимку?
Якраз вдалий час для таких робіт.
Треба самого Бєніного холуя Ткаченка загнати на монумент при морозах.
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07.08.2022 20:38
+13
Два страховочні ремні, три круга, дві болгарки, та максимум три людини на три години. Що видумувати. Совкодрочери кляти. Аби нічого не робити. Тварі прокацаплени. Слава Україні та Польщі та Англії та США!!! Смерть москві та москалям!!!
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07.08.2022 20:39
+13
Та зносіть вже це страхіття
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07.08.2022 20:41
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Ещё скажи, что у тётки где-то запрятана собственная ПРО.
И бронированные трусы из нержавейки.
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08.08.2022 08:01 Ответить
Нє, погодьтеся ... Там навіть якщо поряд бахне може зсунути. А може й ні.
Це, звичайно, не смішно, але було б дійсно символічно - встоїть, чи ні ??
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08.08.2022 13:26 Ответить
+5
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08.08.2022 13:04 Ответить
каби повернути стари савецкие назви городов вулиц тощо,справілись за пів месяца. Голосуйте по приколу ще ні те буде.Так що терпите.
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07.08.2022 22:58 Ответить
Минкульт распустить до окончания войны.
Мало того, что дармоеды с зарплатами и соцпакетом,
так ещё и саботажники.
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07.08.2022 23:03 Ответить
Саботажників під час війни розстрілювати не завадило би...
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07.08.2022 23:28 Ответить
це дуже важка справа
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07.08.2022 23:22 Ответить
Та не поспішайте, може рашисти ще туди щось причеплять. Знести б її н@хєр, так під неї стільки скла влито, що ті пагорби вже назавжди спаскуджені
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07.08.2022 23:26 Ответить
твою тупую голов туда прицепят кацап недобитый
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07.08.2022 23:40 Ответить
скло ? яке скло ? бетон ...
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08.08.2022 13:08 Ответить
....ці цєнітєлі совєтського наслєдія ніяк не можуть зрозуміти, що від того що обкладинку книжки лєніна-сраліна перефарбувати у синьо-жовтий колір не змінить її змісту. Міністерство сохранєнія совєтського бєзкультуря, - найго качка копне!
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07.08.2022 23:27 Ответить
Демонтувати всю цю шльондру жахливу, воно портить вид Києва
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07.08.2022 23:29 Ответить
шлендрой была твоя тупая мамаша **** кацапская
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07.08.2022 23:45 Ответить
Глупости говаоришь. Вид Киева портит не баба, а блатной дом возле Арсенальной!
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08.08.2022 10:17 Ответить
спаскудив((( це ж треба було таке хрєновище забабахати..ото б реал архітектору руки з ногами місцями поміняти
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08.08.2022 13:06 Ответить
Взимку. Більше грошей.
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07.08.2022 23:41 Ответить
Це висотне брежнєвське паскудство треба було знести ще 30 років тому; скільки воно ще буде ґвалтувати своїм жахливим видом Київ???
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08.08.2022 00:08 Ответить
Историю надо помнить, уважать и сохранять. В Великобритании, например, до сих пор есть улицы Сталина в память о союзнике во Второй мировой войне. А сколько станций Киевского метрополитена было построено за тридцать лет его функционирования при Советах и сколько было их сделано за тридцать лет независимости?
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08.08.2022 00:29 Ответить
А я тибе поясню - при советах было много станций и мало частных машин.
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08.08.2022 10:12 Ответить
Тю ! Дві нові лінії ... Чи півтори ...

" ...на початку 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу ..." - до 1991 р. 30 років.
Так це відкрито, а почали будувати за 10 років до того.

У 1949 році почали пробивати тунелі метро від ******** станції «Дніпро». Тут же було й перше депо. Перша «збійка» тунелів відбулася в 1951-му між станціями «Дніпро» та «Арсенальна». Остання - у 1959-му між станціями «Університет» і «Вокзальна».

Так що не треба ля-ля ...
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08.08.2022 13:16 Ответить
от саме це як раз на часі
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08.08.2022 01:17 Ответить
...кажись энтот памьяткик открывал Леонард Брешнев
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08.08.2022 06:35 Ответить
Це точно ...
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08.08.2022 13:17 Ответить
Взорвати , а сотні тон НЕРЖАВІЮЧІЙ сталі продати ( це мільйони $) і закупити для арміі...!!!
Це не великі затрати на снос і благоустрій
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08.08.2022 06:47 Ответить
З неіржавної сталі окремими блоками-секціями вагою 25-30 тонн скульптура була зварена на https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1 Київському заводі імені Паризької Комуни
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08.08.2022 13:20 Ответить
А в ней уже открыли вход на обзорную площадку?
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08.08.2022 10:18 Ответить
зараз закрили
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08.08.2022 13:27 Ответить
Ідіоти,іде війна.
Діти збирають гроші, пенсіонери віддають
свої копійки,а ви на всяке безглуздя.
Одумайтеся, почекайте, невже цей пам'ятник допоможе здолати ворога?..
Одумайтеся.
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09.08.2022 08:58 Ответить
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