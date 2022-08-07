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Новости Война
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Ситуация в Бахмуте усугубляется. Обстрелов все больше. Часть города без электроснабжения, - мэрия

бахмут

В Бахмуте из-за постоянных обстрелов российской армии ситуация ухудшается, но пока остается контролируемой.

Об этом Суспільному сообщил заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация ухудшается. Обстрелов все больше и больше. За минувшие сутки погибли трое гражданских. Сгорели четыре дома. Утром снова обстрелы. Водоснабжение есть. Но из-за обстрелов ремонтные бригады каждый день устраняют порывы сети", — сообщил Александр Марченко.

Он добавил, что в части города отсутствует электроснабжение. Ремонтные бригады из-за постоянных обстрелов не могут выехать на место повреждений.

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По словам Александра Марченко, обстрелами было уничтожено предприятие, которое вывозит мусор на свалку. Сейчас уже подготовлен транспорт на замену, поскольку через неделю все мусорные баки по городу полностью заполнились.

"В целом гуманитарной катастрофы нет. Но по магазинам ценники достаточно высокие. Рынок, больницы и аптеки работают. Гуманитарную помощь оказываем", — отметил Марченко.

Автор: 

Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+7
Оркі кончені, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі *****
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07.08.2022 20:45
+5
Минимум каждый второй в Бахмуте ждал и звал рюский мир ещё с 2014 года. СРУский мир пришёл. Мечты большей половины жителей Бахмута сбылись. Мечты материальны. НАШИХ людей жалко.
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07.08.2022 20:49
+5
Я говорю то, что знаю. Т.к. корни у меня из Бахмута. И сыновья под ним на ноле. Так, что вы не по адресу, с Ла-Маншем.
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07.08.2022 21:34
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Оркі кончені, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі *****
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07.08.2022 20:45 Ответить
Де 777?
Де Хаймерси з МЛРСами?
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07.08.2022 20:47 Ответить
Не могут доехать! Без вашего личного участия! Ждут, понимаете ли лично вас на ноле. А без вас, говорят в ГШ ВСУ, ну ни как.
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07.08.2022 20:51 Ответить
Минимум каждый второй в Бахмуте ждал и звал рюский мир ещё с 2014 года. СРУский мир пришёл. Мечты большей половины жителей Бахмута сбылись. Мечты материальны. НАШИХ людей жалко.
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07.08.2022 20:49 Ответить
РЕКОМЕНДУЮ
https://www.youtube.com/watch?v=sByMpYLsnOc&t=5s
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07.08.2022 20:50 Ответить
Чоловіче населення, те що чекало на "русский мир"-манни небесної не дочекається-піде м'ясом на передок за примусовою мобілізацією.
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07.08.2022 21:07 Ответить
Масса тех, кто ждал сруский мир сейчас не в Пензе а в Днепре, Кривом Роге, Киеве, Вроцлаве и т.д.
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07.08.2022 21:31 Ответить
Так, что они в порядке. Им насрать на мобилизацию от орков. Впрочем, как и на нашу. Твари.
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07.08.2022 21:32 Ответить
Лучший способ сливать территорию - обвинить, что жители вата... Где остановишься? За Ла-Маншем?
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07.08.2022 21:31 Ответить
Я говорю то, что знаю. Т.к. корни у меня из Бахмута. И сыновья под ним на ноле. Так, что вы не по адресу, с Ла-Маншем.
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07.08.2022 21:34 Ответить
Нельзя всех одними граблями
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07.08.2022 21:44 Ответить
А разве я всех под одни грабли? Где вы это у меня вычитали, что ВСЕ? Поздравляю вас соврамши.
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08.08.2022 12:24 Ответить
Коли так почалось, то Бахмут рознесуть і наші відійдуть. Це практика випаленої землі - терор мордору. По іншому вони воювати просто не вміють, а заліззя усілякого наклепали на десятки років війни. Тільки одне цікаво, хто буде воювати, коли уже пошти 45т в 200 відправлені і ще 120 т практично безповоротних 300.
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07.08.2022 21:04 Ответить
Так вони по тюрмам вже зеків набирають, і мріють, що Корея 100 тис бидла пришле. М'яса там багато ще, а от техніку знищену не відновити.
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07.08.2022 21:14 Ответить
Тех кто ждал в Бахмуте руский мир нужно ставить спереди как говорил их пуйло
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07.08.2022 21:10 Ответить
Там где у орков есть логистика они ползут ... было бы орков больше они бы также ползли и на север от Харькова ... никакой противотактики наши не придумали ... тут все понятно, без ракет, которые позволят выжигать все на расстоянии до 150-300 километров вглубь фронта, эту ползучую орду на востоке не остановить ...
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07.08.2022 21:15 Ответить
Тре держатись При обороні потіраєм 1000 ч. шоб відбити 5000ч.
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07.08.2022 21:16 Ответить
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07.08.2022 21:27 Ответить
Кажуть, що росіяни вже на околицях Бахмута ведуть бої...
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07.08.2022 22:04 Ответить
Ни слова про эвакуацию гражданского населения - значит всё под контролем
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07.08.2022 22:12 Ответить
Цікаве фото - хата горить, кущі стрижуться.
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07.08.2022 22:46 Ответить
 
 