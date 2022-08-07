Ситуация в Бахмуте усугубляется. Обстрелов все больше. Часть города без электроснабжения, - мэрия

В Бахмуте из-за постоянных обстрелов российской армии ситуация ухудшается, но пока остается контролируемой.

Об этом Суспільному сообщил заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация ухудшается. Обстрелов все больше и больше. За минувшие сутки погибли трое гражданских. Сгорели четыре дома. Утром снова обстрелы. Водоснабжение есть. Но из-за обстрелов ремонтные бригады каждый день устраняют порывы сети", — сообщил Александр Марченко.

Он добавил, что в части города отсутствует электроснабжение. Ремонтные бригады из-за постоянных обстрелов не могут выехать на место повреждений.

Смотрите также: Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали "агитационно-разъяснительную составляющую" подготовки к "референдуму", - Гайдай. ФОТОрепортаж

По словам Александра Марченко, обстрелами было уничтожено предприятие, которое вывозит мусор на свалку. Сейчас уже подготовлен транспорт на замену, поскольку через неделю все мусорные баки по городу полностью заполнились.

"В целом гуманитарной катастрофы нет. Но по магазинам ценники достаточно высокие. Рынок, больницы и аптеки работают. Гуманитарную помощь оказываем", — отметил Марченко.