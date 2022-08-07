РФ должна отменить признание Абхазии и Южной Осетии, - Блинкен в годовщину российской агрессии в Грузии

В годовщину нападения сил РФ на Грузию, которое произошло в августе 2008 года, госсекретарь США выступил с заявлением, в котором осудил агрессию России, а также подчеркнул солидарность с грузинским и украинским народами, которые продолжают страдать от оккупации.

Текст заявления Энтони Блинкена размещен на официальной странице Госдепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Четырнадцать лет назад Россия вторглась в суверенную Грузию", - сказано в тексте документа.

При этом отмечается, что с 2008 года США ежегодно вспоминают об убитых и раненых от рук российских военных.

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"В этом году неспровоцированное новое вторжение России в Украину подчеркивает необходимость солидарности народов Грузии и Украины. Народ Грузии очень хорошо знает, как агрессивные действия России, включая дезинформацию, так называемую "бордеризацию" (установление новых границ оккупантами. – Ред.) и массовое перемещение, вызывают невыразимые тяготы и разрушения", - подчеркнул главный американский дипломат.

В этой связи Блинкен заявил, что Россия должна нести ответственность за те обязательства, которые она взяла в рамках перемирия 2008 года, а именно "отвести свои силы на позиции до конфликта и разрешить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи". Кроме того, отметил госсекретарь США, Россия должна отменить признание регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

"Это важно для сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, чтобы они могли безопасно и с достоинством вернуться в свои дома", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

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