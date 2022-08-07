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Новости
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РФ должна отменить признание Абхазии и Южной Осетии, - Блинкен в годовщину российской агрессии в Грузии

блінкен

В годовщину нападения сил РФ на Грузию, которое произошло в августе 2008 года, госсекретарь США выступил с заявлением, в котором осудил агрессию России, а также подчеркнул солидарность с грузинским и украинским народами, которые продолжают страдать от оккупации.

Текст заявления Энтони Блинкена размещен на официальной странице Госдепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Четырнадцать лет назад Россия вторглась в суверенную Грузию", - сказано в тексте документа.

При этом отмечается, что с 2008 года США ежегодно вспоминают об убитых и раненых от рук российских военных.

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"В этом году неспровоцированное новое вторжение России в Украину подчеркивает необходимость солидарности народов Грузии и Украины. Народ Грузии очень хорошо знает, как агрессивные действия России, включая дезинформацию, так называемую "бордеризацию" (установление новых границ оккупантами. – Ред.) и массовое перемещение, вызывают невыразимые тяготы и разрушения", - подчеркнул главный американский дипломат.

В этой связи Блинкен заявил, что Россия должна нести ответственность за те обязательства, которые она взяла в рамках перемирия 2008 года, а именно "отвести свои силы на позиции до конфликта и разрешить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи". Кроме того, отметил госсекретарь США, Россия должна отменить признание регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

"Это важно для сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, чтобы они могли безопасно и с достоинством вернуться в свои дома", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

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Автор: 

Абхазия (375) агрессия (1705) Грузия (4504) Южная Осетия (175) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+14
світ мусить скасувати рф - осердя світового тероризму, і чимшвидше
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07.08.2022 21:48
+8
має... та не скасує...
рашка ніколи не вИзнає що помилилась або зробила комусь шкоду чи влізла не в своє діло...
рашка ніколи не визнаЄ своїх злочинів...своєї брехні...своєї нікчемності...
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07.08.2022 21:55
+6
рашку треба заблокувати шоб вони нікуди не совались
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07.08.2022 21:51
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світ мусить скасувати рф - осердя світового тероризму, і чимшвидше
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07.08.2022 21:48 Ответить
рашку треба заблокувати шоб вони нікуди не совались
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07.08.2022 21:51 Ответить
Огородити парканом. Залити бетоном.
От то перегони влаштувати можна!
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07.08.2022 21:57 Ответить
має... та не скасує...
рашка ніколи не вИзнає що помилилась або зробила комусь шкоду чи влізла не в своє діло...
рашка ніколи не визнаЄ своїх злочинів...своєї брехні...своєї нікчемності...
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07.08.2022 21:55 Ответить
Треба Блінкена просувати по кар'єрних сходах...
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07.08.2022 22:09 Ответить
Языком горы бы свернули
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07.08.2022 22:19 Ответить
До кого він звертається????
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07.08.2022 22:39 Ответить
Ага. Рашка что то добровольно отдавала, даже если ей трудно держать?
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07.08.2022 22:40 Ответить
Це вже неактуально, оскільки процес розвалу балалайні вже запущений, і немита фактично сама є основним ініціатором і рушієм цього процесу.
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07.08.2022 22:40 Ответить
Поки що (отсо)сі відсосює. Замилює відсоси маневрами.
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07.08.2022 22:47 Ответить
.... вот только текущее правительство Грузии вряд ли согласно с Блинкеном
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07.08.2022 23:11 Ответить
Пане Блiнкен ви б краще замiсть слiв пiдкинули м109а7 з Хаймарсами побiльше, а також сотню f16 i a10 i за кiлька мiсяцiв кацапи скасували б визнання всiх своiх ш1сток.
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07.08.2022 23:14 Ответить
...кацапи відмовляться від визнання тільки після того як їх почнуть бити зі всіх сторін світу, але поки що бє тільки трішки Україна, бо гамерика та гейропа допомагають зброєю за схемою "крок вперед, півтори назад та паперовими санкціями" . Поки ці глибоко озабочені не зрозуміють, що потрібно висловлювати не озабочення, а готувати повне знищення терористичної кацапії разом із бен-пуйлом, - спокою у світі не буде.
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07.08.2022 23:16 Ответить
Медведев сказал, что Россия захватит Грузию. Блинкен вообще с закрытыми глазами по отношению к России и не понимает, что такое Россия???
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07.08.2022 23:41 Ответить
Всраться енд закопаться, як все серьойзно
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08.08.2022 00:15 Ответить
Пустой свистеж‼️Не словом , а делом навсех направлениях действуйте , а не сотрясайте воздух ‼️
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08.08.2022 06:41 Ответить
 
 