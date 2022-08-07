Новые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для РФ возможность переговоров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях, о которых сообщалось ранее, сделает невозможными любые переговоры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего обращения к украинцам 7 августа.
"В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендуму в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - заявил он.
По словам Зеленского, "позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые же российской стороне однозначно потребуются в определенный момент".
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- після Бучі ніяких переговорів.
- після Маріуполя ніяких переговорів.
- після Краматорська ніяких переговорів.
Скільки наших вбито..
Розмов уже не буде
От саме над цим тобі треба працювати , якщо ти вже всівся в президентське крісло , не відосіки клєпать ,, а ти переймаєшся якимись - дебільними кацапськими рєхверендумами . .
А закончить можно тем, что если ты утром говоришь, что русские не исполняют подписанные договора, то тебе должно быть побоку, какие возможности они себе отрезают.
1. Не забувай що ти маєш справу з українською нацією
2. Перемовини мають відбутися після звільнення всієї території України
3. Мета перемовин - репарації.
зе никак не может понять, что его мнение нихрена рф-ию не интересует от слова абсолютно! его там давно помножили на ноль! и если не понимает - то он просто тупица.
Запад видит ситуацию со своей «адекватной» стороны, где пуйло просчитался и пожалел, что ввязался в это и ищет возможность выйти из ситуации.
блин, а если нет? Может его все устраивает. Брошенный вызов западному порядку, естественная де-западизация рашки, укрепившийся авторитет и возможность построить свою экономическую систему совместно с Китаем, Индией и прочими ребятами, которые не поддержали санкции…
Стоит задуматься
зе намагається налякати пуйла типу як їжака голим задом?