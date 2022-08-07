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Новости Агрессия России против Украины Война
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Новые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для РФ возможность переговоров, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях, о которых сообщалось ранее, сделает невозможными любые переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего обращения к украинцам 7 августа.

"В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендуму в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - заявил он.

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По словам Зеленского, "позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые же российской стороне однозначно потребуются в определенный момент".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) оккупация (10187) референдум (1505)


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Топ комментарии
+41
Скотина гундоса, а як же:

- після Бучі ніяких переговорів.
- після Маріуполя ніяких переговорів.
- після Краматорська ніяких переговорів.
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07.08.2022 22:01
+19
ти підор це і про Маріуполь говорив - дешева ганчірка
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07.08.2022 22:03
+18
Будуть ті рєхверєндуми , не будуть рєхвєрєндуми - какая разніца Вова .. ? Чого ти паришся .? В будь якому випадку окуповані території потрібно буде звільняти , ВСІ !!! До останнього сантиметра .
От саме над цим тобі треба працювати , якщо ти вже всівся в президентське крісло , не відосіки клєпать ,, а ти переймаєшся якимись - дебільними кацапськими рєхверендумами . .
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07.08.2022 22:09
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Правила форума Совет форумчан
а вони їм потрібні? переговори... чудак однако
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07.08.2022 21:56 Ответить
Дивитись в небо і допустити черговий референдум - так можна все просрати. Так, москалів багато, але їх треба бити, бити і бити. Будь-які переговори -після звільнення захоплених територій, інакше знову підуть штаймаєровські ліні розмежування, відведення техніки... Це все безпредметна дурня. Жодної дипломатії в РФ не існує. Заклики до перемовин привіз шрьодер, бо пукіну треба провести мобілізацію і підтягнути війська, бо нависла загроза на херсонському напрямку.
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07.08.2022 22:54 Ответить
Вони ночами не сплять, все переживають, за ті перемовини....
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07.08.2022 21:58 Ответить
Шмарклю геть!
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07.08.2022 21:59 Ответить
Скотина гундоса, а як же:

- після Бучі ніяких переговорів.
- після Маріуполя ніяких переговорів.
- після Краматорська ніяких переговорів.
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07.08.2022 22:01 Ответить
А кому ви вірите, патологічному брехлу (до речі, таку ж ваду має й потрох)
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07.08.2022 22:28 Ответить
***** погана. Що тобі Порошенко зробив?
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07.08.2022 22:40 Ответить
ты кацапская морда спалилась
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08.08.2022 00:18 Ответить
ти підор це і про Маріуполь говорив - дешева ганчірка
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07.08.2022 22:03 Ответить
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07.08.2022 22:03 Ответить
Неужели, еще не закрыли?
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07.08.2022 22:06 Ответить
Не зрозуміла, він що, мріє про домовленості з Путіним?
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07.08.2022 22:06 Ответить
таки мріє! його заповітна мрія - "пАсмАтреть в глаза путину!"
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08.08.2022 01:14 Ответить
пейсатому каламойші не вигідна перемога України,а буратіно просто маріонетка
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08.08.2022 09:18 Ответить
І про що він зібрався розмовляти?
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07.08.2022 22:07 Ответить
Які перемовини?
Скільки наших вбито..
Розмов уже не буде
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07.08.2022 22:08 Ответить
Будуть ті рєхверєндуми , не будуть рєхвєрєндуми - какая разніца Вова .. ? Чого ти паришся .? В будь якому випадку окуповані території потрібно буде звільняти , ВСІ !!! До останнього сантиметра .
От саме над цим тобі треба працювати , якщо ти вже всівся в президентське крісло , не відосіки клєпать ,, а ти переймаєшся якимись - дебільними кацапськими рєхверендумами . .
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07.08.2022 22:09 Ответить
Йому просто треба щось п@здіти
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07.08.2022 22:11 Ответить
Як ти принизив чоловіків в країні, так ще ніхто за 30 років не принижував . Господи! За що нам оце?
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07.08.2022 22:10 Ответить
тобто якщо референдумів не буде а їх може не бути коли наші підуть в атаку то будуть перемовини про що ?попросить ***** тобто главу державу террориста про яку так просить зеленський щоб визнали сам буде розмовляти з террористами про що ?щоб вони покинули південь донбасс і крим самі бо це наша земля а то ми вас поборемо як довго буде ржати над цим керівництво Мордора і яка відповідь буде
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07.08.2022 22:15 Ответить
Народ схаменися!!!! це мовить лялька "дермака -Козиря" агента ФСБ",Україна на даний час залишається керована росією під керівництвом дермака,ми самі себе маємо знищити від такого "чуйного керівництва".
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07.08.2022 22:16 Ответить
Схоже казали про Азовців, якщо щось станеться з ними то, типу ніяких переговорів не буде. Тепер теж саме говорять про "референдум". Клята влада!
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07.08.2022 22:18 Ответить
Це ж орківськи посіпаки ! Ти ж подивися хто там сидить, які закони приймають, й правду ти від них чув , хоч раз ?
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07.08.2022 22:24 Ответить
ты сама скотина ольгинская - так что не пести
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08.08.2022 00:19 Ответить
Начать стоит с того, что русским переговоры не нужны.
А закончить можно тем, что если ты утром говоришь, что русские не исполняют подписанные договора, то тебе должно быть побоку, какие возможности они себе отрезают.
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07.08.2022 22:19 Ответить
Ми розуміємо, що ти прагнеш як найшвидше виконати всі вимоги кремля, але
1. Не забувай що ти маєш справу з українською нацією

2. Перемовини мають відбутися після звільнення всієї території України

3. Мета перемовин - репарації.
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07.08.2022 22:22 Ответить
сгинь падло кремлевское
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08.08.2022 00:20 Ответить
ПРИДУРОК ПОВНИЙ, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ. Тільки навіщо нас теж робити придурками, невже ми на це заслужили?
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07.08.2022 22:23 Ответить
А цього-б могло не бути,якби ти не здав південь України!!!!
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07.08.2022 22:23 Ответить
А как же тогда клоун посмотрит в глаза *****?
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07.08.2022 22:23 Ответить
Заткнувся б уже про переговори!
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07.08.2022 22:24 Ответить
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07.08.2022 22:26 Ответить
Этот дебил решил смириться с референдумами?
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07.08.2022 22:29 Ответить
а куда он нахрен денется? неужели он надется, что пуйло будет у него разрешения спрашивать? или пуйлу не пох"й что там думает зе?
зе никак не может понять, что его мнение нихрена рф-ию не интересует от слова абсолютно! его там давно помножили на ноль! и если не понимает - то он просто тупица.
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08.08.2022 01:10 Ответить
Зе,так хочется услышать:"Дорогие украинцы и украинки! Я устал,я ухожу! Роль президента не для меня!"
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07.08.2022 22:29 Ответить
Этот ***** под управлением Ермака.Пока жив Ермака,такого не будет
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07.08.2022 22:33 Ответить
«Перемирие - самоубийство для нас». Чем больше оккупанты укрепляются, тем сложнее будет освобождать территории - Жданов-Предоставлять сейчас России передышку - это будет означать самоубийство для нас, убежден военный эксперт Олег Жданов.
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07.08.2022 22:29 Ответить
Діти лейтенанта Шмідта з 20 перекочували через століття. Паніковський, брось гуся (переговори) бо будуть "біть сільно і не аккуратно"
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07.08.2022 22:31 Ответить
Та ім по барабану переговори -- налякав бабу здоровим *****
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07.08.2022 22:33 Ответить
а ты откуда знаещь бот? тебе что докладывают из кремля
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08.08.2022 00:22 Ответить
Ось це якраз свідчить про те що там наверху не все гаразд.Якби було поняття звільненя території президент би зовсім не трогав ці питання бо нам начхати на їх референдуми які непризнає ніхто.Немає ніде руху військ крім сел.Такими темпами ми нічого незвільнемо.
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07.08.2022 22:34 Ответить
вы кацапы будете скоро отступать или сдыхать как бешенные собаки
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08.08.2022 00:23 Ответить
Ты чё?бояры напился?русского напитка любитель?а теперь на людей кидаешься!а,боярко?провокатор однако!
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08.08.2022 06:43 Ответить
Ты уже то же самое говорил про Мариупольи про Азов. Теперь Мариуполь невсчет?
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07.08.2022 22:37 Ответить
зеленский брехло носатое - в очередной раз подтверждает это
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08.08.2022 00:24 Ответить
Чудак! На букву (М)...
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07.08.2022 22:43 Ответить
зебіл цим ти показуеш що так звані референдуми щось важать для тебе раз ти кидаеш остане тисячне попереження про переговори хай проводять собі якщо ти не шукаеш сам привід потім сказати що то вже росія і треба сідати за стіл
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07.08.2022 22:45 Ответить
ми вже чули ""Буча закриває можливості (мирних переговорів - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - сказав президент України."інтерв'ю телеканалу BBC 14.04.2022
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07.08.2022 22:56 Ответить
Зеля, за любые попытки переговоров с Куйлом ты будешь бит по твоему тупому яплу.
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07.08.2022 23:06 Ответить
тобі хтосьб пельку закрив, сраний клоун.
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07.08.2022 23:14 Ответить
Які переговори? У рашистів одно в голові - повне знищення України, щоб і згадки не лишилося. Утюжать куди захочуть і коли захочуть. А в наших не хватає рішучості дати відповідь по прикордонним рашистським містам. Щось зміниться? Нічого не зміниться. Так само рашисти будуть вонять на весь світ бандерівці, нацисти, хунта...
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07.08.2022 23:34 Ответить
Недавно прочитал статью а-ля «а нужны ли пуйлу переговоры? Жалеет ли он? Хочет ли закончить войну?»
Запад видит ситуацию со своей «адекватной» стороны, где пуйло просчитался и пожалел, что ввязался в это и ищет возможность выйти из ситуации.

блин, а если нет? Может его все устраивает. Брошенный вызов западному порядку, естественная де-западизация рашки, укрепившийся авторитет и возможность построить свою экономическую систему совместно с Китаем, Индией и прочими ребятами, которые не поддержали санкции…

Стоит задуматься
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07.08.2022 23:56 Ответить
кацап ты тупой как валенок
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08.08.2022 00:25 Ответить
Які перемовини з цапами? Кацапія має згинути назавжди!!!
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08.08.2022 00:17 Ответить
Разом із Зелею.
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08.08.2022 06:33 Ответить
а що - ще не було закрито?? що це за збочений флірт з пуйлом?
зе намагається налякати пуйла типу як їжака голим задом?
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08.08.2022 01:05 Ответить
 
 