Новые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для РФ возможность переговоров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях, о которых сообщалось ранее, сделает невозможными любые переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего обращения к украинцам 7 августа.

"В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендуму в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - заявил он.

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По словам Зеленского, "позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые же российской стороне однозначно потребуются в определенный момент".

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