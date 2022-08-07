РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10798 посетителей онлайн
Новости Война
766 11

Украина расследует 26 тысяч военных преступлений со стороны России, - Офис Генпрокурора

гпу,генпрокуратура,офис,прокурора,генпрокурора,генерального,огп,огпу

Украина расследует почти 26 тысяч вероятных военных преступлений, совершенных после вторжения России 24 февраля.

По словам начальника Департамента войны Офиса генпрокурора, обвинения получили 135 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Задержаны пока только 15 обвиняемых, остальные 120 остаются на свободе.

В суд передано 13 дел, вынесено семь приговоров.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В мае 21-летний плененный российский военный Вадим Шишимарин стал первым, кто был осужден по делу о военных преступлениях в Украине после вторжения России 24 февраля. Сначала ему назначили пожизненное заключение за убийство невооруженного гражданского, но в конце июля приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.

"Нас иногда спрашивают, почему мы преследуем таких... низших офицеров. Это просто потому, что они здесь физически... Если бы генералы были физически и мы смогли их взять в плен, мы бы точно привлекли к ответственности генералов", - сказал Белоусов.

Автор: 

военные преступления (1446) Офис Генпрокурора (2489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
а вас не питають якого ляду такий м'який вирок за воєнні злочини??? він не пішохода на перехресті збив!!
показать весь комментарий
07.08.2022 22:08
+1
... але основні зусилля концентрує на розслідуванні злочинної антиукраїнської діяльності Порошенка
показать весь комментарий
07.08.2022 22:08
+1
Эти зеленые ублюдки так нарасследуют, что окажется, что изнасилованные дети сами виноваты в этом ужасе.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... але основні зусилля концентрує на розслідуванні злочинної антиукраїнської діяльності Порошенка
показать весь комментарий
07.08.2022 22:08 Ответить
а вас не питають якого ляду такий м'який вирок за воєнні злочини??? він не пішохода на перехресті збив!!
показать весь комментарий
07.08.2022 22:08 Ответить
Эти зеленые ублюдки так нарасследуют, что окажется, что изнасилованные дети сами виноваты в этом ужасе.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:22 Ответить
А сильонок то вистачить чи будуть як ДБР за "плату" знищувати справи. Бо щось зелені придумали із своїм військовим трибуналом, так сказати "мертвонародженою ідеєю"а потім коли зазнають невдачсі скажуть "ми хотіли, а нам не дали, ми так просили, а нас так послали...."
показать весь комментарий
07.08.2022 22:25 Ответить
Спершу заткнули рота Денисовій, яка відкритим текстом повідомляла про злочини бурят-монгольського кацапського бидла, а зараз, поставивши "свого в доску" єрмаковського генпрокурора взялись розслідувати.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:32 Ответить
Загальновідомо, що в кацапії 15% населення або зараз сидять, або вже відсиділи за тяжкі кримінальні злочини. За менш тажкі не саджають.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:57 Ответить
Кацапи, суміш бурят-монголів з мокшанами, не змінились за 800 років. В 13 сторіччі вирізали Київ, в 15 - Новгород і Псков, в 18 сторіччі - Батурин і Запоріжжя, в 20-му - Київ. Зараз хочуть знищити всю Україну.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:03 Ответить
Прокуратура тільки через 8 років заявила, що проти Майдану застосовували гранати, які поставляли з московії. То скільки років ці ***-стителі Феміди будуть розслідувати воєнні злочини росіян? Мабуть, на пенсію вистачить заробити.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:55 Ответить
Одна вже нарозслідувла. ...
А стосовно засудженого мацкаля - тепер ще 15 років за державні кошти його будуть кормить, одівать, надавати медичні послуги, а воно буде прикидатися нещасним потерпілим, а потім вийде "за станом здоров'я " достроково.
показать весь комментарий
08.08.2022 00:08 Ответить
«нейтральна» амністі інтернешнл взагалі не бачить ніяких злочинів москалів
показать весь комментарий
08.08.2022 01:10 Ответить
 
 