Необходим принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реакции международного сообщества после российских ударов по Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеообращения 7 августа.

"Говорил сегодня с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Проинформировал его о ситуации на поле боя, об угрозе, которую Россия создала ударами по Запорожской атомной станции. Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию", – сказал он.

"Не дай Бог, случится что-то непоправимое - и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе", - подчеркнул он.

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