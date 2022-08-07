Необходим принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реакции международного сообщества после российских ударов по Запорожской АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеообращения 7 августа.
"Говорил сегодня с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Проинформировал его о ситуации на поле боя, об угрозе, которую Россия создала ударами по Запорожской атомной станции. Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию", – сказал он.
"Не дай Бог, случится что-то непоправимое - и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе", - подчеркнул он.
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европейців хвилює зима, ціни, біженці, єкономічна криза...
вони просто не можуть навіть уявити що якісь дикуни обстрілюють АЕС, найпотужнішу в Европі...
це вище їх розуміння
А кастрировать пленного, таскать на верёвке его тело, потом отрезать голову и повесить на забор это как?
Кто бы мог такое подумать? Никогда такого не было, и вдруг такое варварство. Не можем в это поверить.
https://twitter.com/dennydov/status/1556339539991576578 1 ч
Обложка и сама статья - убийственная для картины мира среднего немца. Еще на прошлой неделе такая публикация была бы невозможна в Германии. Мои говорят, что это просто тектонические изменения.
А карту посмотреть?
Где НАТО, Финляндия и Швеция и где Запорожье?
Найбільша в Європі АЕС знаходиться в руках істот, які насаджують відрубані голови на кілки. Якщо щось станеться, то ніякі міжнародні організації вже не будуть потрібні.
Є країни які відчувають, що будуть наступними і всі інші.
Ты же говорил что русня не нападёт, готовьтесь к шашлыкам, а теперь тебе все должны помочь, раньше надо было думать, хотя мож ты специально всё так делал, боневтик