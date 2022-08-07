На Херсонщине российские оккупанты отбирают банковские терминалы у продавцов и похищают местных за оборот гривни
В Горностаевской территориальной громаде Херсонской области российские захватчики забирают банковские терминалы у продавцов.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Горностаевской тергромаде оккупанты ходили по рынку и забирали банковские терминалы", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что на здании поселкового совета повесили флаг РФ, на памятнике сломали украинский национальный символ – тризуб и повесили черный мешок.
В оккупированной части Херсонской области начались похищения людей, занимающихся оборотом гривни, рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет РБК-Украина.
Хлань сообщил, что российские военные продолжают бороться с оборотом гривни на оккупированной территории Херсонской области. В магазинах занимаются изъятием терминалов, а людей, занимающихся оборотом гривни, начали похищать.
"Постепенно гривню все больше вытесняют из оборота", – заявил Хлань.
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Рада може ввести податок на купівлю валюти в розмірі 10%.
Хоча, краще би було ввести податок на її продаж, бо скоро мудрий нарід почне матраси трусити 🙂