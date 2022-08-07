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Новости Война
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На Херсонщине российские оккупанты отбирают банковские терминалы у продавцов и похищают местных за оборот гривни

херсонщина

В Горностаевской территориальной громаде Херсонской области российские захватчики забирают банковские терминалы у продавцов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Горностаевской тергромаде оккупанты ходили по рынку и забирали банковские терминалы", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что на здании поселкового совета повесили флаг РФ, на памятнике сломали украинский национальный символ – тризуб и повесили черный мешок.

В оккупированной части Херсонской области начались похищения людей, занимающихся оборотом гривни, рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет РБК-Украина.

Хлань сообщил, что российские военные продолжают бороться с оборотом гривни на оккупированной территории Херсонской области. В магазинах занимаются изъятием терминалов, а людей, занимающихся оборотом гривни, начали похищать.

"Постепенно гривню все больше вытесняют из оборота", – заявил Хлань.

Автор: 

гривня (1851) оккупация (10187) Херсон (2872) Херсонская область (4859)


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Хочут Херсон перекувати
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07.08.2022 22:48 Ответить
КыроакоВинищувач@KyroakoKiller

Рада може ввести податок на купівлю валюти в розмірі 10%.
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07.08.2022 22:56 Ответить
Ну от і добре. Як кажуть, кєсарю-кєсарєво, а слєсарю-слєсарєво!
Хоча, краще би було ввести податок на її продаж, бо скоро мудрий нарід почне матраси трусити 🙂
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07.08.2022 23:34 Ответить
Мокші - холопи Х**ла.
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07.08.2022 23:36 Ответить
довго і болісно подихатимуть
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07.08.2022 23:44 Ответить
...сложите ворам с болот мацковии деньги в мешок вместе с миной,пусть твари порадуются!!
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08.08.2022 08:23 Ответить
 
 