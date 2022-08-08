Войска РФ попали по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие, - командование Воздушных сил ВСУ
Вчера вечером российские войска запустили ракеты по Винницкой области.
Такую информацию обнародовало в Фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетный удар по Винницкой области. Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности. Держим строй! Нас не сломать!" - говорится в сообщении.
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Звати її AGM-88 HARM
Якої дальності нам дали?
Тоді гайда на швабру, болєзнойе!