Войска РФ попали по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие, - командование Воздушных сил ВСУ

Вчера вечером российские войска запустили ракеты по Винницкой области.

Такую информацию обнародовало в Фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный удар по Винницкой области. Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности. Держим строй! Нас не сломать!" - говорится в сообщении.

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