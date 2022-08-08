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Новости Война
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Войска РФ попали по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие, - командование Воздушных сил ВСУ

ракета

Вчера вечером российские войска запустили ракеты по Винницкой области.

Такую информацию обнародовало в Фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный удар по Винницкой области. Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности. Держим строй! Нас не сломать!" - говорится в сообщении.

Читайте: В Виннице, Кременчуге, Умани и Кропивницком раздались звуки взрывов

Винницкая область (1041) обстрел (27672) Воздушные силы (2386)


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Топ комментарии
+16
вони не збили а знайшли обломки ракети коли останки рашистів вишкрібали з роздовбаної РСЛ
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08.08.2022 00:07
+16
З дєрьмаками такими темпами ще й країну прої..ем.
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08.08.2022 00:08
+13
Збій це на совісті дерьмака, варіантів інших не видно.
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07.08.2022 23:56
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Україна отримала ракети про які не заявляв уряд Зелі та уряд США... Але є ці малишки в нас в бою. Одну росіянам вдалося збити і вони хваляться https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ
Звати її AGM-88 HARM

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07.08.2022 23:56 Ответить
вони не збили а знайшли обломки ракети коли останки рашистів вишкрібали з роздовбаної РСЛ
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08.08.2022 00:07 Ответить
Уламки, якщо не фейк, не дуже схожі на взірвану ракету, більше якраз на збиту.
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08.08.2022 00:12 Ответить
Спеціаліст по уламкам?
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08.08.2022 01:03 Ответить
попала в ціль і вибухнула, **** тобі д..бу не ясно,
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08.08.2022 07:55 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/AGM-88_HARM AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radar Missile) - американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування.

Якої дальності нам дали?
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08.08.2022 00:08 Ответить
Достатньої дальності.
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08.08.2022 00:12 Ответить
счас тебе кацапаский ******** все расскажут
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08.08.2022 00:15 Ответить
https://youtu.be/kYJImMwshrM
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08.08.2022 07:38 Ответить
К Харму еще и носитель соответствующий нужен. С совковыми самолетами он не совместим.
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08.08.2022 00:11 Ответить
Ізолєнта творить дива...
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08.08.2022 00:40 Ответить
Есть совковые истребители/штурмовики, переоборудованные под стандарты НАТО, те самые, которые некоторые страны НАТО уже передали Украине.
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08.08.2022 01:21 Ответить
Тогда кацапским ПВО-шникам мало не покажется.
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08.08.2022 07:15 Ответить
Су- 25 , два штурмовики були переобладнанні для України в Ізраїлі
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08.08.2022 07:42 Ответить
Взагалі-то про поставку таких ракет була заява. Ви неуважно стежите.
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08.08.2022 00:23 Ответить
Саме так , було декілька заяв.
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08.08.2022 07:31 Ответить
Генштаб ЗСУ: 300 "орков" и 5 ПВО за сутки
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08.08.2022 00:29 Ответить
Збій це на совісті дерьмака, варіантів інших не видно.
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07.08.2022 23:56 Ответить
та шо ж це таке , вже й "попередження" про#бали
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08.08.2022 00:04 Ответить
З дєрьмаками такими темпами ще й країну прої..ем.
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08.08.2022 00:08 Ответить
Може ще кисень нам вимкнути, щоб ми усі тут повиздихали та звільнили територію?
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08.08.2022 00:16 Ответить
Бухі і непереможні? Десь вже чув.
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08.08.2022 00:14 Ответить
у себя в кацапии чув?
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08.08.2022 00:16 Ответить
Шмарклю геть!
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08.08.2022 00:25 Ответить
Пока не будем наносить упреждающие удары по военной инфраструктуре на территории рашки и беларуси - так и будет...
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08.08.2022 00:16 Ответить
"зелені зрадники" мабуть починають рити під Залужним яму.?
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08.08.2022 00:18 Ответить
Цензор,поміняй своїх писак! Бо навіть лапки не допомагають змінити смисл слова «привітали». Так пишуть вороги.
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08.08.2022 00:18 Ответить
Здається, то літератори з "Командування Повітряних Сил".
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08.08.2022 00:24 Ответить
Поц! Ти тут розважаєшся?
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08.08.2022 00:50 Ответить
А як в Іспанії кажуть? Я не претендую на філолога
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08.08.2022 00:48 Ответить
Ботяра! Шо ти гоніш? Зараз буде тобі «трибунал» на пляшці.
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08.08.2022 00:26 Ответить
Серйозно? Ой, а що пляшки вже закінчились?
Тоді гайда на швабру, болєзнойе!
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08.08.2022 00:44 Ответить
На пляшку, виродок.
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08.08.2022 00:43 Ответить
Хлопці, сонечки, не зато триндеж ми тупо тут здихаємо
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08.08.2022 00:22 Ответить
краще з'ясуйте хто зрадник!
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08.08.2022 00:47 Ответить
Що важко список оп і всіх радників?
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08.08.2022 00:53 Ответить
"Козирь-наш мандат"
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08.08.2022 07:45 Ответить
 
 