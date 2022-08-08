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Российская армия нанесла удары ракетами и "Градами" по Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия ночью била по двум районам Днепропетровщин Никопольскому и Криворожскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь ударов ракетами и "Градами"... Российская армия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.

Никопольская атаковала трижды. Под огонь попали четыре села в двух громадах.

По Марганецкой громаде стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов.
К счастью, обошлось без пострадавших.

По Красногригорьевской громаде враг попал двумя ракетами Х-59..

В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт.

В селе разбиты 9 жилых домов. Предварительно люди не пострадали

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду
Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия обстрела оккупантами Марганца: повреждено более 40 домов и хозяйственных построек. ФОТО

Российская армия нанесла удары ракетами и Градами по Днепропетровщине, - Резниченко 01

Российская армия нанесла удары ракетами и Градами по Днепропетровщине, - Резниченко 02

Российская армия нанесла удары ракетами и Градами по Днепропетровщине, - Резниченко 03

Российская армия нанесла удары ракетами и Градами по Днепропетровщине, - Резниченко 04

Российская армия нанесла удары ракетами и Градами по Днепропетровщине, - Резниченко 05

обстрел (27672) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4050)


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скільки там того Нікополю... а кожен день і ніч... і нищять і палять ... андони
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08.08.2022 10:11 Ответить
Сколько это будет продолжаться и где жить людям жилье которых разрушено.
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08.08.2022 14:25 Ответить
Хз , эти мысли не покидают ,каждый день , ночь .
Зима это страх , катастрофа Запорожская АЭС .
Если синий моторола-2 , не запалит фитиль...
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08.08.2022 16:53 Ответить
 
 