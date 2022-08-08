Российская армия нанесла удары ракетами и "Градами" по Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия ночью била по двум районам Днепропетровщин Никопольскому и Криворожскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь ударов ракетами и "Градами"... Российская армия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.



Никопольская атаковала трижды. Под огонь попали четыре села в двух громадах.



По Марганецкой громаде стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов.

К счастью, обошлось без пострадавших.



По Красногригорьевской громаде враг попал двумя ракетами Х-59..



В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт.



В селе разбиты 9 жилых домов. Предварительно люди не пострадали



В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду

Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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