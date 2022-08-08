Россия убила 5 и ранила 17 жителей Донетчины за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово. Еще 17 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.