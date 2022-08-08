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Новости Война
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В Луганской области рашисты организовывают депортацию детей в РФ, - Гайдай

діти,депортація

На территории временно оккупированной Луганской области россияне намерены организовать депортацию более 100 детей лишенных родительской опеки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале.

С соответствующими намерениями в захваченные города Луганской области приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 358 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 686 - ранены, - Офис генпрокурора

"Уже на днях более 100 детей лишенных родительской опеки и детей-сирот вывезут в Россию. Россияне покидают оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей. Кроме этого, это еще один пример несостоятельности оккупационных властей наладить даже отработанную годами работу социальной сферы – а именно финансирование интернатов и санаторных школ. Они отдают детей, потому что для них это – финансовое бремя, а не поколение будущего", - пишет Гайдай. 

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і де ця й@бана amnesty international
зі своїми «нейтральними» звітами?
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08.08.2022 08:38 Ответить
Чого ж ми сиріт не вивезли
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08.08.2022 08:51 Ответить
А кому вони там потрібні ???
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08.08.2022 09:03 Ответить
Вы лучше, расскажите ссуки, почему , вы не вывезли их в Украину
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08.08.2022 08:53 Ответить
Тому що не на часі було, до майських шашликів готувались і паралельно на все горло дякували ахметову "за заботу".
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08.08.2022 09:04 Ответить
кацапії та ввх в майбутньому потрібні яничари. Було - путін ввіді вайска , а тепер путін виводіт діток позбавлених батьківського піклування. Про що іще мріяти і просити тупоголовому люмпену.
Дурні повинні страждати. Але діток жалко, адже не відповідають вони за дурноголових самок та самців. Яке майбутнє їх чекає ???
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08.08.2022 09:01 Ответить
почему детей оставили на оккупированной территории?
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08.08.2022 09:18 Ответить
С целью освобождения земель под переселение евреев Президиум ЦИК СССР утвердил закон, признающий северокрымские территории землями всесоюзного значения. Решительные действия Москвы убедили американцев перейти от отдельных вложений к масштабной акции, рассчитанной на длительный срок. Началась разработка договора о займе между «Джойнтом» и правительством СССР, который и был подписан 19 февраля 1929 года. По договору «Джойнт» выделял по 900 тысяч долларов в год в течение 10 лет под 5% годовых. В случае успешной реализации проекта предполагалась выплата так называемых добавочных сумм до 500 тысяч долларов в год. Выплата долга должна была начаться в 1945 году, вершиться в 1954-м (когда и произошла передача Крыма из состава России Украине!). В случае нарушения советской стороной своих обязательств финансирование прекращалось. «Джойнт» оставлял за собой исключительное право без объяснений уменьшить сумму займа с 9 до 7 млн долларов.
Особенность проекта заключалась в том, что - правительство СССР выпускало на всю сумму займа и передавало «Джойнту» облигации, которые распространялись по подписке. Таким образом, держателями акций земель в Крыму стали крупнейшие финансовые и политические фамилии Америки: Рокфеллер, Маршалл, Варбург, Рузвельт, Гувер и др.
5 сентября 1930 года решением Крымского ЦИК Фрайдорф стал центром еврейского национального района. В 1931 году ОК ВКП(б) и Крымское правительство констатировали, что «еврейское переселение в Крым себя политически и хозяйственно оправдало». В республике бы ли созданы еврейский национальный Фрайдорфский район, 32 еврейских национальных сельсовета, учреждена газета «Ленин Вег» на идиш.

maidan.org.ua/arch/oldkrym/1046950011.html
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08.08.2022 12:09 Ответить
Гайдай, чого не вивезли дітей в перші дні війни. Чого чекав? А тепер "ліпиш горбатого до стіни" Тьху гидота зелена і приспособленець.
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13.12.2022 13:03 Ответить
 
 