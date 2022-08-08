В Луганской области рашисты организовывают депортацию детей в РФ, - Гайдай
На территории временно оккупированной Луганской области россияне намерены организовать депортацию более 100 детей лишенных родительской опеки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале.
С соответствующими намерениями в захваченные города Луганской области приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ".
"Уже на днях более 100 детей лишенных родительской опеки и детей-сирот вывезут в Россию. Россияне покидают оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей. Кроме этого, это еще один пример несостоятельности оккупационных властей наладить даже отработанную годами работу социальной сферы – а именно финансирование интернатов и санаторных школ. Они отдают детей, потому что для них это – финансовое бремя, а не поколение будущего", - пишет Гайдай.
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зі своїми «нейтральними» звітами?
Дурні повинні страждати. Але діток жалко, адже не відповідають вони за дурноголових самок та самців. Яке майбутнє їх чекає ???
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