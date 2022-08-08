Сегодня из украинских портов должны выйти еще два судна с зерном

Сухогрузчики Mv Arizona и MV Sacura с грузом экспортного зерна выйдут сегодня, 8 августа, из портов "Черноморск" и "Южный".

Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Два судна с зерном должны выйти из украинских портов 8 августа. Прохождение судов MV Sacura и Mv Arizona зерновым коридором согласовал Совместный координационный центр", - отметил Братчук.

По его словам, судно MV Sacura с грузом в 11 тыс. тонн сои возьмет курс на Италию. Судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тонн кукурузы.

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