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Сегодня из украинских портов должны выйти еще два судна с зерном

зерно

Сухогрузчики Mv Arizona и MV Sacura с грузом экспортного зерна выйдут сегодня, 8 августа, из портов "Черноморск" и "Южный".

Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Два судна с зерном должны выйти из украинских портов 8 августа. Прохождение судов MV Sacura и Mv Arizona зерновым коридором согласовал Совместный координационный центр", - отметил Братчук.

По его словам, судно MV Sacura с грузом в 11 тыс. тонн сои возьмет курс на Италию. Судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тонн кукурузы.

Смотрите: Из портов Большой Одессы вышел уже второй караван с продовольствием. ВИДЕО+ФОТО

зерно (1070) порт (739) Братчук Сергей (107)


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Ми веземо вам зерно. росіяни мінують ЗАЕС. Ти все правильно робиш, світ
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08.08.2022 08:52 Ответить
ураааааа, це - пырымога!!!!!!!
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08.08.2022 08:53 Ответить
З двох зол вибирают менше -- це плюс .
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08.08.2022 09:01 Ответить
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08.08.2022 09:03 Ответить
оце так заживемо!А нас всіх ******** орки
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08.08.2022 13:43 Ответить
 
 