Сутки в регионах: враг обстреливает деоккупированные села в Херсонской области. Удары по окрестностям Николаева, Винницкой области, Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине

Российские оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже деоккупированные села на Херсонщине, а утром нанесли удар по окрестностям Николаева.

Об этом говорится в отчете глав ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В Винницкой области вчера вечером зафиксированы прилеты нескольких ракет по военным объектам. Есть пострадавшие. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

В Сумской области вчера, 7 августа, оккупанты обстреляли 5 пограничных громад области. Вечером произошел обстрел из разных видов оружия Середино-Будской громады. Бурлил пожар. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Также были обстрелы Буринской и Эсманской громад. Без пострадавших.

В Днепропетровской области враг снова обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Никопольский атаковали трижды за ночь. По Марганецкой громаде ударили из "Градов". Обошлось без пострадавших. В Красногригорьевскую громаду прилетели две ракеты, повреждены помещения, оборудование и транспорт аграрной компании. Изувечены 9 частных домов. Люди не пострадали. Зеленодольскую громаду Криворожского района враг обстрелял из ствольной артиллерии. Без жертв и разрушений.

На Харьковщине вчера вечером в результате обстрелов оккупантов произошел пожар административного здания в Киевском районе Харькова. Без пострадавших. Разрушение и тип снарядов устанавливаются. Одна из ракет ночью попала в пгт Печенеги Чугуевского района. В частном доме, потерпевшем разрушения после удара, погибла 72 летняя женщина. В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и сооружения мирных жителей.

На протяжении суток войска РФ били из артиллерии по Богодуховскому, Изюмскому, Харьковскому, Чугуевскому районам. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в результате обстрелов 4 человека получили ранения и были госпитализированы, в Черкасских Тишках один человек погиб.

В Луганской области ночью оккупанты ударили по нашим позициям семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска. Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел. Россияне вынуждены были отступить со значительными потерями еще в 4 направлениях. Вблизи четырех населенных пунктов обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага.

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В Донецкой области за сутки обстреляны Авдеевка, Славянск, Бахмут, Угледар, Селидово и другие населенные пункты Повреждены 23 частных жилых дома, 5 многоэтажек, 6 гаражей, склад и бокс АКХЗ. В сутки по области 5 погибших, 17 раненых.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация продолжается.

В Николаевской области сегодня утром враг обстрелял окрестности Николаева, предварительно - без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется. Сегодня утром зафиксированы обстрелы вне сел Красная Долина, Поляна, Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Так, утром, ориентировочно в 04:25, обстрелам подверглись пгт Березнеговатое. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Херсонской области ситуация в области остается напряженной. Оккупанты рассказывают о проведении референдума, активно работают российские и колоборантские телеканалы и газеты.

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В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах, оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже деоккупированные села. Все больше поступает сообщений о заминированных объектах.