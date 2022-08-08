Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 340 человек, 223 самолета, 192 вертолета, 1 811 танков и 4 070 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 августа потери личного состава противника составляют около 42 340 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 42340 (+140) человек ликвидировано,
танков - 1811 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 4070 (+15) ед,
артиллерийских систем - 960 (+2) ед,
РСЗО - 261 (+1) ед,
средства ПВО - 132 (+0) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 192 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
крылатые ракеты - 182 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
специальная техника – 86 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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