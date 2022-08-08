Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 340 человек, 223 самолета, 192 вертолета, 1 811 танков и 4 070 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 августа потери личного состава противника составляют около 42 340 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 42340 (+140) человек ликвидировано,

танков - 1811 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 4070 (+15) ед,

артиллерийских систем - 960 (+2) ед,

РСЗО - 261 (+1) ед,

средства ПВО - 132 (+0) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 192 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),

крылатые ракеты - 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,

специальная техника – 86 (+0).

Читайте: ВСУ обезвредили несколько российских разведгрупп на Бахмутском направлении, - Генштаб

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.