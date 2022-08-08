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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 340 человек, 223 самолета, 192 вертолета, 1 811 танков и 4 070 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 августа потери личного состава противника составляют около 42 340 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 42340 (+140) человек ликвидировано,

танков - 1811 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 4070 (+15) ед,

артиллерийских систем - 960 (+2) ед,

РСЗО - 261 (+1) ед,

средства ПВО - 132 (+0) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 192 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),

крылатые ракеты - 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,

специальная техника – 86 (+0).

Читайте: ВСУ обезвредили несколько российских разведгрупп на Бахмутском направлении, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 340 человек, 223 самолета, 192 вертолета, 1 811 танков и 4 070 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7165) техника (1746) потери (4418)


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А кацапні все одно. Хоч ще 50тис. нашинкуй. М'ясо дебільне.
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08.08.2022 09:58 Ответить
Звичайно - не все одно...
Аріфметіку розумієш? Все просто:
50+50+50+... - і нет путлеростана.
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08.08.2022 10:01 Ответить
Аби було не все одно то путлєростана не було би вже зараз в результаті бунту бидла. Ось така аріфметика.
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08.08.2022 10:27 Ответить
Бунт в путлеростані? Перестань фантазувати.
Просто знищити їх ВСІХ - це єдиний вихід.
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08.08.2022 10:44 Ответить
То я і пишу,що їм все одно що їх знищують. А коли це все тупе стадо знищиться-питання.
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08.08.2022 11:09 Ответить
Наразі кількість вбитих та поранених окупантів приблизно як населення середнього міста оркостана. Тобто за півроку війни українські воїни знищили уявну росіянську сизрань. Слава Україні!
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08.08.2022 10:22 Ответить
Яка кількість населення Воронежу?
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09.08.2022 02:40 Ответить
Перед війною для рашен-солдатен закуплено 45 тис пакетів для трупів, скоро потрібно буде поновляти заказ.
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08.08.2022 10:24 Ответить
 
 