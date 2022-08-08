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Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с лицензиями российского букмекера 1xBet на работу в Украине

букмекер

Президент Украины Владимир Зеленский дал задачу премьер-министру Денису Шмыгалю провести проверку работы российского букмекера 1xBet в Украине и решить вопрос с запретом его работы в стране.

Таким образом президент отреагировал на петицию украинцев с требованием запретить работу данного оператора азартных игр в Украине, которая за неделю набрала более 26 тысяч голосов, пишет УНИАН.

Напомним, что в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, 30 марта 2022 года, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предоставила две лицензии ООО "Твоя компания беттинга" на ведение в Украине букмекерской деятельности и работу онлайн-казино российского оператора 1xBet, поддерживающего российский агрессию против Украины и подозреваемого в работе на российские спецслужбы.

В своем ответе на петицию Зеленский поручил премьер-министру Шмыгалю решить вопрос работы 1xBet вместе с правоохранительными органами. При этом президент обратил внимание, что условиями лицензирования операторов азартных игр введены ограничения на лицензирование заявителей, которые контролируются резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

Учитывая, что ООО "Твоя беттинговая компания" предоставила в КРАИЛ документы о работе под торговой маркой 1xBet, зарегистрированной на кипрскую фирму Navasard Limited, принадлежащую гражданам РФ Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, следует понимать, что КРАИЛ не имела права предоставлять лицензии этому заявителю. Однако, как ранее заявляли в КРАИЛе, в комиссии не увидели российского следа у оператора 1xBet.

Кроме того, Зеленский в своем ответе на петицию также отметил, что ограничения на лицензирование операторов азартных игр применяются и на тех заявителей, которые связаны с лицами, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Как известно, общественный деятель Татьяна Локацкая подала заявление в Совет национальной безопасности и обороны с требованием наложить санкции на все юридические и физические лица, связанные с российским букмекером 1xBet.

Как ранее сообщалось, что на должностных лиц ООО "Твоя компания беттинга" в апреле 2022 года, уже после получения этой фирмой лицензий на работу 1xBet в Украине, полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества и попыток насильственной смены границ Украины или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Недавно также была обнародована видеозапись от 29 мая 2022 года, на которой под символикой 1xBet российский рэп-исполнитель утверждает, что в разбомбленных оккупантами детских садах в Мариуполе "сидели пацаны из Азова", а украинцы якобы "бомбили стариков и детей". Кроме того, как нашли журналисты проекта InformNapalm, платежи для букмекера 1XBet проводят российские банки и платежные системы.

Вопрос запрета работы 1xBet в Украине обсуждается в украинском медиа-пространстве уже несколько месяцев, но государственные органы пока не отреагировали на него и веб-сайты 1xBet продолжают работать в Украине.

букмекеры (66) Зеленский Владимир (20742)


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Топ комментарии
+17
самое мерзотное что мало что работают у нас мало что им выдали разрешение и Лицензию так от этой рекламы влазят куда попало на любые сайты спамом перекрывая главные сайты на которые они вшиваются про порнографические молчу там они всегда и везде.. так лезут и в новостные сайты познавательные и так далее.... спасу нет как от русского ***** мира**** пардон за мат..нервы не выдерживают....
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08.08.2022 10:04
+16
Компенсацией за российскую агрессию будет заниматься Ермак.
Кто-то может поведать историю успеха этого гениального менеджера, который занимается буквально всем, где можно "распределить" бабло. Чего добился, какие успехи в руководимых им ранее проектах? Прямо Илон Маск блть.
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08.08.2022 10:14
+15
Придурка-Шмигаля люди про це просили вже 5 місяців
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08.08.2022 10:06
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Півроку дозрівають!
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08.08.2022 10:04 Ответить
самое мерзотное что мало что работают у нас мало что им выдали разрешение и Лицензию так от этой рекламы влазят куда попало на любые сайты спамом перекрывая главные сайты на которые они вшиваются про порнографические молчу там они всегда и везде.. так лезут и в новостные сайты познавательные и так далее.... спасу нет как от русского ***** мира**** пардон за мат..нервы не выдерживают....
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08.08.2022 10:04 Ответить
Придурка-Шмигаля люди про це просили вже 5 місяців
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08.08.2022 10:06 Ответить
А причем здесь Шмыгаль, когда это г-но заводил в страну арохамия, как и кацапские казино баума ?????
Шмыгаль явно выполнял вказивки с опы.
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08.08.2022 18:43 Ответить
Когда Президент начинает разбираться с рекламой,тогда у нас все фуево
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08.08.2022 10:07 Ответить
буратіно просто виконує обов'язки президента, але не для держави.
вгадайте для кого?
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08.08.2022 12:12 Ответить
Доручи розібратись на кого працює твоє оточення. На кого працюєш ти ми вже зрозуміли.
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08.08.2022 10:09 Ответить
Значит борька сбежал уже далеко.
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08.08.2022 10:09 Ответить
Хотя на Цезоре с рекламой тоже нужно шо-то делать.Текст загораживает. Кодерам минус
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08.08.2022 10:11 Ответить
Це тобі мінус. Я не бачу ніякої реклами. Від слова вопше.
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08.08.2022 10:17 Ответить
Може тому, що у вас встановлений у браузері блокувальник реклами?
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08.08.2022 11:41 Ответить
такие вещи надо автоматом решать..аа нееее. ОН РЕШИЛ ДОРУЧИТЬ ШМЫГАЛЮ... ОГОО, ЦЕ СЯ СТАЛО
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08.08.2022 10:12 Ответить
і зразу опублікувати без концерту ніяк
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08.08.2022 13:20 Ответить
ах, стільки справ, стільки справ - пропустили!
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08.08.2022 10:12 Ответить
Компенсацией за российскую агрессию будет заниматься Ермак.
Кто-то может поведать историю успеха этого гениального менеджера, который занимается буквально всем, где можно "распределить" бабло. Чего добился, какие успехи в руководимых им ранее проектах? Прямо Илон Маск блть.
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08.08.2022 10:14 Ответить


"... міністр оборони Олексій Резніков ... створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело:
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08.08.2022 10:39 Ответить
Очередная промывка мозгов потенциальным зедебилам.
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08.08.2022 10:29 Ответить
При чём тут Шмыгаль? Этим делом должны полиция и генпрокуратура, если не СБУ, заниматься. Ермачатина с Хамоарией имитируют бурную обеспокоенность
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08.08.2022 10:31 Ответить
Яким боком до забезпечення армії Залужний, якщо цим має займатися резнік? Та Бубочці -какаяразніца? Головне, перекласти відповідальність.
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08.08.2022 10:35 Ответить
ПрезЕдент пожимателЬ, читалЬ і поручателЬ. ФсЬо.

16.04.21
АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве
...
Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
Джерело: https://biz.censor.net/n3260182
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08.08.2022 10:33 Ответить
осталось чмыгалю еще доручение дать чтоб он с рузкими компаниями разобрался имея такие полномочия и штат он не вкурсе что происходит...дно
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08.08.2022 10:35 Ответить
Вражає ефективність дій владної вертикалі в умовах воєнного стану:
- ідуть важкі бої за Київ, а в цей час, у тому ж Києві(!!) російській резидентурі видається ліцензія...;
- в ЗМІ регулярно звертають увагу на проросійську орієнтацію 1Xbet, але ж для реагування потрібна Петиція ( з 25 тис. голосів);
- нарешті, на п'ятий місяць діяльності компанії 1Xbet, з'являється петиція і... Шмигалю ЗАПРОПОНОВАНО розібратись))).
А чому б не запропонувати шмигалю, разом з керівником комісії з регулювання..., піти прямо за відомим російським кораблем?!
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08.08.2022 10:49 Ответить
Все просто.
Ставка єрмака на МЮ не зайшла!
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08.08.2022 11:18 Ответить
Військовий час - це ідеальний час для таких рішень, бо нарід зайнятий війною, тому влада може робити, що заманеться.
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08.08.2022 15:09 Ответить
Щас Арахамию, который лоббировал этих кацапов, лишат гражданства (дипломатический паспорт у него уже отобрали)
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08.08.2022 10:51 Ответить
От ******** продажные((
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08.08.2022 10:55 Ответить
Зеленський доручив Шмигалю
Приблизна кількість результатів: 70 200
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08.08.2022 11:04 Ответить
А якби не розголос?
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08.08.2022 11:27 Ответить
Скрывающийся на Кипре богатей и бизнесмен-легенда из Брянска Роман Семиохин нарушил молчание 22.08.2021

Где-то недалеко от Семиохина проживают двое других брянских «киприотов», принимавших участие в создании запрещенного в нашей стране букмекера 1xBet

Это бывший высокопоставленный полицейский из управления «К» (занимается киберпреступлениями) Сергей Каршков и компьютерный гений Дмитрий Казорин.

Семиохина, Каршкова и Казорина брянский Следком еще год назад https://avchernov.ru/proishestvija/obyavlen-v-rozysk-samyj-bogatyj-chelovek-bryanska/ объявил в международный розыск за незаконную организацию азартных игр (статья 171.2 УК). Должен был даже состояться суд: троице https://avchernov.ru/proishestvija/s-vladeltsa-bryanskih-linij-trebuyut-vzyskat-milliard-dollarov/ вменяли причинение ущерба своим бывшим клиентам на сумму в 63 млрд рублей (!), или по тогдашнему курсу на 1 млрд долларов.

https://avchernov.ru/news/skryvayushhij-na-kipre-bogatej-i-biznesmen-legenda-iz-bryanska-roman-semiohin-narushil-molchanie/
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08.08.2022 11:38 Ответить
Своим любимым детищем среди имеющихся бизнес-проектов Семиохин называет кролиководческую ферму под Карачевом, в 40 км от Брянска

Стоит также отметить, что Семиохину приписывают 90 процентов всех денег, которые так или иначе крутятся в Брянской области. Так и напрашивается сравнение - «негласный губернатор«. Но это не точно.

https://avchernov.ru/news/skryvayushhij-na-kipre-bogatej-i-biznesmen-legenda-iz-bryanska-roman-semiohin-narushil-molchanie/
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08.08.2022 11:40 Ответить
https://avchernov.ru/tak-i-zhivem/bryansk-stanet-eshhe-bolshe-pohozh-na-chechnyu/ Брянск станет еще больше похож на Чечню

2022-08-05

05.08.2022

Брянск и Чечня будут еще больше сотрудничать в разных направлениях. Об этом говорили председатель Брянской Думы Валентин Суббот, его заместитель Сергей Антошин и региональный представитель главы Чечни Шамсутдин Пацагов.

https://avchernov.ru/
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08.08.2022 11:43 Ответить
Правильно. Все звалимо на Шмигаля, який навіть не пукне без вказівки з Офісу.
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08.08.2022 12:06 Ответить
Кацапам дали час відбити бабло з профітом, тепер ********** дав доручення розбиратися. Зеля-погань все про*бує, а потім весь такий набундючений від "мудрості" вирішує проблеми.
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08.08.2022 12:23 Ответить
НЕ в Шмигалю діло, а в Арахламідії,
Яке падло сюди це 1ХВет притягло
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08.08.2022 15:11 Ответить
 
 