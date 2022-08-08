Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с лицензиями российского букмекера 1xBet на работу в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский дал задачу премьер-министру Денису Шмыгалю провести проверку работы российского букмекера 1xBet в Украине и решить вопрос с запретом его работы в стране.
Таким образом президент отреагировал на петицию украинцев с требованием запретить работу данного оператора азартных игр в Украине, которая за неделю набрала более 26 тысяч голосов, пишет УНИАН.
Напомним, что в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, 30 марта 2022 года, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предоставила две лицензии ООО "Твоя компания беттинга" на ведение в Украине букмекерской деятельности и работу онлайн-казино российского оператора 1xBet, поддерживающего российский агрессию против Украины и подозреваемого в работе на российские спецслужбы.
В своем ответе на петицию Зеленский поручил премьер-министру Шмыгалю решить вопрос работы 1xBet вместе с правоохранительными органами. При этом президент обратил внимание, что условиями лицензирования операторов азартных игр введены ограничения на лицензирование заявителей, которые контролируются резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.
Учитывая, что ООО "Твоя беттинговая компания" предоставила в КРАИЛ документы о работе под торговой маркой 1xBet, зарегистрированной на кипрскую фирму Navasard Limited, принадлежащую гражданам РФ Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, следует понимать, что КРАИЛ не имела права предоставлять лицензии этому заявителю. Однако, как ранее заявляли в КРАИЛе, в комиссии не увидели российского следа у оператора 1xBet.
Кроме того, Зеленский в своем ответе на петицию также отметил, что ограничения на лицензирование операторов азартных игр применяются и на тех заявителей, которые связаны с лицами, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Как известно, общественный деятель Татьяна Локацкая подала заявление в Совет национальной безопасности и обороны с требованием наложить санкции на все юридические и физические лица, связанные с российским букмекером 1xBet.
Как ранее сообщалось, что на должностных лиц ООО "Твоя компания беттинга" в апреле 2022 года, уже после получения этой фирмой лицензий на работу 1xBet в Украине, полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества и попыток насильственной смены границ Украины или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.
Недавно также была обнародована видеозапись от 29 мая 2022 года, на которой под символикой 1xBet российский рэп-исполнитель утверждает, что в разбомбленных оккупантами детских садах в Мариуполе "сидели пацаны из Азова", а украинцы якобы "бомбили стариков и детей". Кроме того, как нашли журналисты проекта InformNapalm, платежи для букмекера 1XBet проводят российские банки и платежные системы.
Вопрос запрета работы 1xBet в Украине обсуждается в украинском медиа-пространстве уже несколько месяцев, но государственные органы пока не отреагировали на него и веб-сайты 1xBet продолжают работать в Украине.
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Шмыгаль явно выполнял вказивки с опы.
вгадайте для кого?
Кто-то может поведать историю успеха этого гениального менеджера, который занимается буквально всем, где можно "распределить" бабло. Чего добился, какие успехи в руководимых им ранее проектах? Прямо Илон Маск блть.
"... міністр оборони Олексій Резніков ... створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело:
16.04.21
АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве
...
Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
Джерело: https://biz.censor.net/n3260182
- ідуть важкі бої за Київ, а в цей час, у тому ж Києві(!!) російській резидентурі видається ліцензія...;
- в ЗМІ регулярно звертають увагу на проросійську орієнтацію 1Xbet, але ж для реагування потрібна Петиція ( з 25 тис. голосів);
- нарешті, на п'ятий місяць діяльності компанії 1Xbet, з'являється петиція і... Шмигалю ЗАПРОПОНОВАНО розібратись))).
А чому б не запропонувати шмигалю, разом з керівником комісії з регулювання..., піти прямо за відомим російським кораблем?!
Ставка єрмака на МЮ не зайшла!
Приблизна кількість результатів: 70 200
Где-то недалеко от Семиохина проживают двое других брянских «киприотов», принимавших участие в создании запрещенного в нашей стране букмекера 1xBet
Это бывший высокопоставленный полицейский из управления «К» (занимается киберпреступлениями) Сергей Каршков и компьютерный гений Дмитрий Казорин.
Семиохина, Каршкова и Казорина брянский Следком еще год назад https://avchernov.ru/proishestvija/obyavlen-v-rozysk-samyj-bogatyj-chelovek-bryanska/ объявил в международный розыск за незаконную организацию азартных игр (статья 171.2 УК). Должен был даже состояться суд: троице https://avchernov.ru/proishestvija/s-vladeltsa-bryanskih-linij-trebuyut-vzyskat-milliard-dollarov/ вменяли причинение ущерба своим бывшим клиентам на сумму в 63 млрд рублей (!), или по тогдашнему курсу на 1 млрд долларов.
https://avchernov.ru/news/skryvayushhij-na-kipre-bogatej-i-biznesmen-legenda-iz-bryanska-roman-semiohin-narushil-molchanie/
Стоит также отметить, что Семиохину приписывают 90 процентов всех денег, которые так или иначе крутятся в Брянской области. Так и напрашивается сравнение - «негласный губернатор«. Но это не точно.
https://avchernov.ru/news/skryvayushhij-na-kipre-bogatej-i-biznesmen-legenda-iz-bryanska-roman-semiohin-narushil-molchanie/
2022-08-05
05.08.2022
Брянск и Чечня будут еще больше сотрудничать в разных направлениях. Об этом говорили председатель Брянской Думы Валентин Суббот, его заместитель Сергей Антошин и региональный представитель главы Чечни Шамсутдин Пацагов.
https://avchernov.ru/
Яке падло сюди це 1ХВет притягло