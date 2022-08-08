ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам, - представитель пресс-центра сил обороны юга Гуменюк
Украинские военные снова нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали несколько суток на этом направлении, и он имеет свои результаты, имеет попадания, достаточно серьезные, как по Антоновскому, так и по Каховскому мосту", - сказала Гуменюк.
Она добавила, что также уничтожены несколько баз хранения боеприпасов.
"Мы уточняем результат, какие именно из них наши. Поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях мощное", - сказала Гуменюк.
По ее словам, это оказывает существенное влияние на моральное состояние российских войск и на его боеспособность.
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заховавсякупив матрац, ЗСУ не винуваті 😆
Если вспомнить, что происходило перед этим, то скорее всего, самым запоминающимся было какое-то остервенение, с которым различные говорящие головы, начиная от Люси и заканчивая «военными экспертами», которые кочуют с ТВ на ютуб каналы и обратно, рассказывали о «начавшемся контрнаступлении на Юге». Эта дичь была настолько лютой, что возникало впечатление о том, что эти эксперты перешли с легкой травы на какие-то уж очень тяжелые препараты и потому «приходы» у них становились все более тяжелыми.
Ну а когда они стали рассказывать о «котлах», то стало понятно, что пацаны вплотную подошли к состоянию, известному у квантовых физиков как «передоз». Люся, с влажными от пота губами, рассказывала уже не только о котле, но и о том, что оттуда просят о пощаде. Ну а потом случилось привычное, эту тему как обрезали и эксперты стали вещать что-то другое, забыв о контрнаступлении, котлах и прочем, хотя как вменяемым людям, им следовало бы как-то завершить предыдущие темы, мол - контрнаступление остановилось по какой-то причине или не было его вовсе, а все дело в чистоте препаратов, которые они вынуждены принимать, чтобы вовремя ставить лайк и подписку и чтобы очки не потели.
И в конце конов, сложилось впечатление, что для деятелей таки не прошли бесследно эти тренировки с препаратами, поскольку только что они бодро рассказывали о контрнаступлении ВСУ, а теперь - с тем же самым видом умных, сообразительных и опытных деятелей рассказывают о начале наступления противника, причем - на тех же самых направлениях, на которых они сосватали предыдущее контрнаступления, котлы и просьбы окруженных о пощаде. И судя по всему, вот эти Люси, Ждановы и иже с ними, все также бодро заходят их публике, как это было и раньше.
Тем не менее, именно в районе Херсона говорят об ударах по мостам. Причем, пока нет фото или видео с места событий, мы бы не спешили утверждать о том, чем были нанесены удары. В последнее время мы почти все, что летит на несколько десятков километров, списываем на Хаймарсы, хотя нечто подобное способна исполнять и ствольная артиллерия. Причем, некоторые самоходные гаубицы могут исполнять несколько выстрелов подряд так, чтобы все снаряды прилетели примерно в одну точку одновременно. Просто каждый выстрел производится по особой траектории, что и дает возможность получить этот эффект. А кроме того, уже нельзя исключать и возможности работы нашей авиации.
Паблики орков последние пару дней просто воют от того, как работают наши птички, явно не опасаясь нарваться на их ПВО. Там просто в шоке от такой активности «давно уничтоженной авиации ВСУ», а главное - от количества машин, которые принимают участие в одной штурмовке. А в таком случае боеприпасы могут оказаться вдвое мощнее чем то, что закидывает Хаймарс. В общем, пока неясно, что туда прилетело, но из Херсона пишут о том, что удар по Антоновскому мосту пришелся примерно в то место, куда прилетело раньше и где орки пытались ремонтировать пролет моста. По их словам, под замес попала и та техника, которая использовалась для ремонта. Ну и прилетело по тому куску моста у дамбы Каховской ГЭС, куда уже прилетало раньше. Плюс к тому, опять была дискотека в Чернобаевке.
Если Генштаб даст подтверждение этих ударов или если появятся фото и видео результатов работы по мостам, то из этого можно будет сделать кое-какие выводы. Ну а пока очевидно одно. Этой ночью ВСУ отработали по дальним целям с необычной активностью и плотностью. Ну а с другой стороны, у нас уже стало больше тех средств, которыми это можно делать.
Это Линия Обороны.
Кстати, автор, "антикалорадос", даже сидя в безопасной Америке, настолько сцыклив, что не только ни разу не назвал своего имени, но даже X y й л a в своих опусах называет.... прутин.
Это чтобы поисковые машины его не зацепили.
Позорник.