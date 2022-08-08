ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам, - представитель пресс-центра сил обороны юга Гуменюк

Украинские военные снова нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали несколько суток на этом направлении, и он имеет свои результаты, имеет попадания, достаточно серьезные, как по Антоновскому, так и по Каховскому мосту", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что также уничтожены несколько баз хранения боеприпасов.

"Мы уточняем результат, какие именно из них наши. Поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях мощное", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, это оказывает существенное влияние на моральное состояние российских войск и на его боеспособность.