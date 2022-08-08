Директор Карпатского национального природного парка: На учреждение оказывают давление из-за привлекательных земельных участков

Руководителя Карпатского национального природного парка хотят заменить, чтобы получить незаконный доступ к заповедным территориям.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" директор парка Владимир Слободян, комментируя попытку Министерства защиты окружающей среды назначить нового директора учреждения.

"Сегодня тех, кто заинтересован в смене руководителя, скорее всего, интересуют привлекательные земельные участки", - сказал он.

Слободян подчеркнул, что нынешняя команда КНПП не пойдет на такие противоправные действия, как передача земли незаконным способом.

Он также отметил, что назначить нового директора парка планировалось еще давно.

"С 2019 началась история с постоянными конкурсами на должность директора парка. От нашего коллектива, кроме меня, были и другие кандидаты на должность директора, но каждый из этих конкурсов завершался тем, что комиссия Минсреды не признавала победителя", - сообщил Слободян.

По словам директора КНПП, на конкурс также шел его заместитель по научной работе Александр Киселюк.

"Он является кандидатом биологических наук, проработал в парке 37 лет, заслуженный человек, много сделавший для парка – и, несмотря на это, он также не смог победить", - отметил Слободян.

Пока он уже шестой год остается на должности в качестве "исполняющего обязанности", однако, несмотря на военное положение, в парк снова пытаются назначить руководителя – на этот раз в обход конкурсных процедур.

"Нам известно, что данный кандидат уже подавал свою кандидатуру на конкурс, но не был допущен из-за несоответствия требованиям к кандидату. Возмутил и тот факт, что сейчас такие требования к кандидату на должность директора нивелированы, а также проигнорировано мнение коллектива", - говорит Слободян о последнем претенденте на должность директора парка.

После огласки, созданной работниками парка, глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отказалась принять кандидатуру нового директора, рассказал Слободян.

"Я искренне благодарен коллективу, который меня так поддержал. Я горжусь тем, что коллективу не безразлично, что будет дальше с первым национальным парком Украины", - резюмировал он.

Напомним, 20 июля на Facebook-странице Карпатского национального природного парка было обнародовано коллективное обращение. Там утверждалось, что, несмотря на позицию работников, в парк хотят назначить нового директора без проведения конкурса.