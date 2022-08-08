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Новости
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Директор Карпатского национального природного парка: На учреждение оказывают давление из-за привлекательных земельных участков

слободян

Руководителя Карпатского национального природного парка хотят заменить, чтобы получить незаконный доступ к заповедным территориям.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" директор парка Владимир Слободян, комментируя попытку Министерства защиты окружающей среды назначить нового директора учреждения.

"Сегодня тех, кто заинтересован в смене руководителя, скорее всего, интересуют привлекательные земельные участки", - сказал он.

Слободян подчеркнул, что нынешняя команда КНПП не пойдет на такие противоправные действия, как передача земли незаконным способом.

Он также отметил, что назначить нового директора парка планировалось еще давно.

"С 2019 началась история с постоянными конкурсами на должность директора парка. От нашего коллектива, кроме меня, были и другие кандидаты на должность директора, но каждый из этих конкурсов завершался тем, что комиссия Минсреды не признавала победителя", - сообщил Слободян.

По словам директора КНПП, на конкурс также шел его заместитель по научной работе Александр Киселюк.

"Он является кандидатом биологических наук, проработал в парке 37 лет, заслуженный человек, много сделавший для парка – и, несмотря на это, он также не смог победить", - отметил Слободян.

Пока он уже шестой год остается на должности в качестве "исполняющего обязанности", однако, несмотря на военное положение, в парк снова пытаются назначить руководителя – на этот раз в обход конкурсных процедур.

"Нам известно, что данный кандидат уже подавал свою кандидатуру на конкурс, но не был допущен из-за несоответствия требованиям к кандидату. Возмутил и тот факт, что сейчас такие требования к кандидату на должность директора нивелированы, а также проигнорировано мнение коллектива", - говорит Слободян о последнем претенденте на должность директора парка.

После огласки, созданной работниками парка, глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отказалась принять кандидатуру нового директора, рассказал Слободян.

"Я искренне благодарен коллективу, который меня так поддержал. Я горжусь тем, что коллективу не безразлично, что будет дальше с первым национальным парком Украины", - резюмировал он.

Напомним, 20 июля на Facebook-странице Карпатского национального природного парка было обнародовано коллективное обращение. Там утверждалось, что, несмотря на позицию работников, в парк хотят назначить нового директора без проведения конкурса.

конкурс (1143) парк (172)


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Топ комментарии
+12
конечно, где ж будут жить тысячи "уставших от войны" у которых куча бабла и нет совести..., только в заповедниках за высокими заборами, которыми они обнесут наши карпатские горы...
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08.08.2022 10:46
+8
Шоневтік саджатиме там мільярд дерев.
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08.08.2022 10:31
+5
зе усе віддасть бене....
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08.08.2022 10:32
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Шоневтік саджатиме там мільярд дерев.
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08.08.2022 10:31 Ответить
зе усе віддасть бене....
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08.08.2022 10:32 Ответить
может строить жилые дома хотят?
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08.08.2022 10:36 Ответить
Не може, а таки вже бізнес проекта мають.
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08.08.2022 10:44 Ответить
конечно, где ж будут жить тысячи "уставших от войны" у которых куча бабла и нет совести..., только в заповедниках за высокими заборами, которыми они обнесут наши карпатские горы...
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08.08.2022 10:46 Ответить
это точно
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08.08.2022 10:47 Ответить
и будут там строить свой кацапский "мир"
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08.08.2022 10:52 Ответить
Де в лісі серед ведмедів? чи в горах на вершинах? чи на полях де пасуться бізони і корови?
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08.08.2022 11:02 Ответить
Війна війною,а "попіл" за розкладом 🤦
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08.08.2022 10:36 Ответить
міндовкілля... зелена мразота
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08.08.2022 10:38 Ответить
коли ви вже ***** нажретесь??? вже під Києвом забудували Бучанський ліс і що??? все спопелилось. Ото Господня кара, бо всі думають що на той світ все награбоване заберуть з собою
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08.08.2022 10:44 Ответить
Київськї пани не можуть вже їздитив Крим залишили росіянам квартири та земельні ділянки за лишилось тільки Закарпаттяих щоб набрати земельних ділянок не будуть же вони воювати
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08.08.2022 10:45 Ответить
минприроди - в отставку! Все руководство.... + местные менты должны получить предупреждение...
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08.08.2022 10:47 Ответить
«Куди поділися наші карпатські ліси?»,- ВАЗеленський (стадіон).

https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html Тепер ліс можна рубати високо у Карпатах.
19 листопада https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html президент Володимир Зеленський https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html підписав https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/249-20/sp:max15 закон https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html , який https://lb.ua/society/2019/10/30/440997_rada_zaboronila_sutsilnu_virubku.html позиціонували як заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html Співавтори документа запевняли, що хотіли зберегти карпатські ліси. Натомість https://lb.ua/news/2019/11/20/442752_ekologi_poperedzhayut_shcho_popravki.html екологи заявили, що закон не забороняє, а, навпаки, дозволяє, вирубувати гірські ліси.
У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах"
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08.08.2022 10:53 Ответить
..Теперь вы ЗНАЕТЕ, кто купит ВСЕ ЗА ДЕШЕВО! Осторожно большая приватизация! - Тарас Чорновил
https://www.youtube.com/watch?v=DqiJ5z3OuOQ
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08.08.2022 11:09 Ответить
пане Слободяне, тримайтеся. Це Ваш фронт
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08.08.2022 10:55 Ответить
Може тим, хто тисне, виділити по 2 метра землі в спеціально відведеному місці. Не можуть нажертись ніяк...
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08.08.2022 11:41 Ответить
Летить країна у прірву. Спасибі зєбоби за ваш вибір.
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08.08.2022 11:53 Ответить
Конечно, это с зебобами появилась коррупция и бандиты, а до них такого никогда не было.
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08.08.2022 12:53 Ответить
Ви, народ, воюйте, гиньте під бомбами і ракетами, збирайте по копійці на допомогу ЗСУ, а зелена мерзота своїм займається. Їх ж "мудрий нарід" не воювати у владу привів, а щоб весело було і по-приколу...
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08.08.2022 12:29 Ответить
Бандитская ******* повылазила, пока все патриоты и активисты на фронте.
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08.08.2022 12:55 Ответить
Хто ж цьому Київу щось дасть?Та місцеві вуйки,газди,прикриваючись розвитком місцевого самоврядуваня,ще по лісовозу і по додатковій бензопилі додали до домашнього господарства.Хто той ліс пиляв,різав і вивозив?Та самі ж місцеві.Такі хати побудували-з модрини.Не треба туди ще й київських добавляти...
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08.08.2022 13:47 Ответить
а ти пропонуєш мешканцям Карпат мазанки з кримського ракушняку будувати чи в юртах жити ?
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08.08.2022 14:04 Ответить
Модрина - це "ліствєніца" рашкомовою. Дерево широко поширене, деревина добра, але нецінна. Для будівль в сільській місцевості в горах в самий раз.
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08.08.2022 15:29 Ответить
 
 