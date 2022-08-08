Активы российских олигархов в Украине до сих пор не конфисковали, ни одного заявления в суд госорганы не подали, - Шабунин
С момента принятия закона о конфискации российских активов в Украине прошло более 2 месяцев, однако государственные органы не подали заявление в суд о взыскании таких активов.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Николаевский глиноземный завод - одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. До сих пор принадлежит российскому олигарху Дерипаске. "Ocean Plaza" - один из крупнейших ТРЦ Киева. Принадлежит связанной с российским олигархом Ротенбергом компании. 11 августа планирует возобновить работу. "Мармелад" - еще один ТРЦ в Киеве, совладельцами которого является глава газпрома Миллер, "банкир путина" Ковальчук и член госдумы Фокин. Продолжает работать. Таких примеров даже не десятки - сотни. Прошло более двух месяцев с момента принятия закона, разрешающего властям конфисковать имущество русских", – заметил он.
Шабунин подчеркнул, что за это время государственные органы не подали ни одного заявления в суд о взыскании таких активов.
Глава ГПК напомнил процедуру взыскания:
- активы блокируются СНБО (по представлению президента, ВРУ, КМУ, СБУ или НБУ), решение которого президент утверждает указом;
- Минюст обращается в антикорсуд о взыскании активов. На рассмотрение дела в первой инстанции суда отводятся десять дней, в апелляции – пять;
– после решения суда активы можно продать или получать от них прибыль в пользу Украины.
"В СНБО за это время они приняли четыре решения, в которых, в частности, речь идет о блокировании активов:
- первое против двух физических и трех юридических лиц;
- второе против одного юридического лица;
- третье против 35 физлиц (в частности, против путина, пескова и т.д.);
- Четвертое против 236 российских вузов и 261 ректора.
Никто из этих лиц не владеет значительными активами в Украине, которые можно было бы взыскать в пользу государства", – пояснил Шабунин.
Он напомнил, что 6 августа президент Зеленский заявил, что чиновники доложили ему об изъятии активов на 28 млрд грн.
"Я не очень понимаю, о каких активах чиновники доложили президенту. Мы уже направили обращение, чтобы это выяснить. Как бы то ни было, у ключевых российских олигархов с их активами в Украине все нормально (см. выше). Бизнес делается, бабки варятся. Проблема не только в том, что активы русских олигархов до сих пор не финансируют армию. Еще большая проблема в том, что пока эти активы не конфисковали в Украине, с какой стати это должны делать, например, в США или Британии?" - подытожил глава ГПК.
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Я думаю вони швидко справляться.
Зеля все ще сподівається заглянути в очко *уйлу і "сайтісь па срєдінє"
Готуйте "зелені" лижі, вони вам скоро ************.
І наразі вона отримала покарання та поїде до Швейцарії на п'ять років із родиною
Тому максимум що вдалося - "заморозити".
Потім, після війни, коли колись будуть рішення судів, апеляції, суди, Верховні суди ...
Після війни, після Перемоги, все не на часі, все на потім, вже ціле покоління виросло, скільки можна сніданками люди годувати?
Приватна власність не може прямо чи опосередковано належати злочинцям і терористам, які звинувачуються у вчиненні злочинів проти людства, використовуватися і фінансувати знищення держави у якій вона розміщена.
Чі не дивина.
Дамо (продамо) трохи арти (БК), ППО і ПКР ... працюйте!
Правда, танків дали чималенько, дякуємо.
І святі Хімарси ... теж красно дякуємо!
А якщо ще ATACMS відвалять, то доведеться у ноги падати.
Напевно тому, що ті олігархи вже стали "українськими" після того, як Зєлупа їм українське громадянство роздала.
і у людини путіна, фірташа?
От якби у всьому світі бабло та майно українських олагархів, прокурів, дупутатів, сіддів, конфіскували , тоді б ті, хто розкрадає Україну, МОЖЛИВО, замислились.
Как вы полагаете, какая из вышеуказанных инстанций блокирует эту блокировку? Прошу прощения за невольный каламбур...
В лучшем случае она заберет их себе
Как компенсация за помощь Украине
https://www.youtube.com/watch?v=xSyD_hbARnY