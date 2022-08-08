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Новости Война
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Активы российских олигархов в Украине до сих пор не конфисковали, ни одного заявления в суд госорганы не подали, - Шабунин

шабунін

С момента принятия закона о конфискации российских активов в Украине прошло более 2 месяцев, однако государственные органы не подали заявление в суд о взыскании таких активов.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевский глиноземный завод - одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. До сих пор принадлежит российскому олигарху Дерипаске. "Ocean Plaza" - один из крупнейших ТРЦ Киева. Принадлежит связанной с российским олигархом Ротенбергом компании. 11 августа планирует возобновить работу. "Мармелад" - еще  один ТРЦ в Киеве, совладельцами которого является глава газпрома Миллер, "банкир путина" Ковальчук и член госдумы Фокин. Продолжает работать. Таких примеров даже не десятки - сотни. Прошло более двух месяцев с момента принятия закона, разрешающего властям конфисковать имущество русских", – заметил он.

Шабунин подчеркнул, что за это время государственные органы не подали ни одного заявления в суд о взыскании таких активов.

Глава ГПК напомнил процедуру взыскания:

- активы блокируются СНБО (по представлению президента, ВРУ, КМУ, СБУ или НБУ), решение которого президент утверждает указом;
- Минюст обращается в антикорсуд о взыскании активов. На рассмотрение дела в первой инстанции суда отводятся десять дней, в апелляции – пять;
– после решения суда активы можно продать или получать от них прибыль в пользу Украины.

Также читайте: "Коррупция мешает Украине получать западное оружие", - Шабунин

"В СНБО за это время они приняли четыре решения, в которых, в частности, речь идет о блокировании активов:

- первое против двух физических и трех юридических лиц;
- второе против одного юридического лица;
- третье против 35 физлиц (в частности, против путина, пескова и т.д.);
- Четвертое против 236 российских вузов и 261 ректора.

Никто из этих лиц не владеет значительными активами в Украине, которые можно было бы взыскать в пользу государства", – пояснил Шабунин.

Он напомнил, что 6 августа президент Зеленский заявил, что чиновники доложили ему об изъятии активов на 28 млрд грн.

"Я не очень понимаю, о каких активах чиновники доложили президенту. Мы уже направили обращение, чтобы это выяснить. Как бы то ни было, у ключевых российских олигархов с их активами в Украине все нормально (см. выше). Бизнес делается, бабки варятся. Проблема не только в том, что активы русских олигархов до сих пор не финансируют армию. Еще большая проблема в том, что пока эти активы не конфисковали в Украине, с какой стати это должны делать, например, в США или Британии?" - подытожил глава ГПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение руководителя САП продолжает блокироваться. Верить словам президента сложно, - Шабунин

россия (96038) Шабунин Виталий (536) актив (94)


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Топ комментарии
+63
А хтось думав що будуть конфісковувати? Арахамія ж уже для європейського суду навіть відбілював Абрамовича, до 24 лютого зебіли вже відмовились від стягування 135млрд $ з кацапії за окупації Криму. Зеленський зливає Україну кацапам
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08.08.2022 11:34
+54
підари зелені
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08.08.2022 11:32
+54
Зато требуют у всего мира отдать замороженные активы Украине. Так дело не пойдет. Надо начать с себя. Люди в Ирпене ждут восстановления расположенного жилья, а они даже активы конфисковать не могут.
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08.08.2022 11:36
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підари зелені
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08.08.2022 11:32 Ответить
Там їх мініум 2, а арахаміс за 50 млн від абрамовича країну продасть
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08.08.2022 11:43 Ответить
Не забувайте додавати - успішні підари зелені. Уже вийшли на довоєнний рівень, тобто роблять що хочуть. І для приколу - що спільного у нас між народом і роялем???
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08.08.2022 12:46 Ответить
Шмарклю геть!
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08.08.2022 22:01 Ответить
Зелень намагається всидіти на двох стільцях про всяк випадок.
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08.08.2022 11:33 Ответить
І де САП, здохло не народившись?
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08.08.2022 11:45 Ответить
кервіника не назначали багато місяців завдяки зеленому саботажу. де ти був коли всі чули пр оце?
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08.08.2022 12:09 Ответить
САП при чому ??
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08.08.2022 12:23 Ответить
ну вже вибачайте, але якщо недавати народитися спеціально, то не тільки САП може вмерти.
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08.08.2022 12:30 Ответить
А хтось думав що будуть конфісковувати? Арахамія ж уже для європейського суду навіть відбілював Абрамовича, до 24 лютого зебіли вже відмовились від стягування 135млрд $ з кацапії за окупації Криму. Зеленський зливає Україну кацапам
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08.08.2022 11:34 Ответить
Зато паржали.
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08.08.2022 11:36 Ответить
Зато требуют у всего мира отдать замороженные активы Украине. Так дело не пойдет. Надо начать с себя. Люди в Ирпене ждут восстановления расположенного жилья, а они даже активы конфисковать не могут.
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08.08.2022 11:36 Ответить
Не на часі.
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08.08.2022 11:37 Ответить
і дочекаються, якщо зараз кабальні для українців і оху..ні для влади домовленності з китайцями підпишуть і ті за місяць цілий Ірпінь, да хочу всю Україну довбаними мурашниками-сральниками забудують. А віддавати будуть ще внукі, ось так. Чим більше працюєш тим більше винен, як за часи фараонів.
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08.08.2022 12:32 Ответить
Не на часі !
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08.08.2022 11:36 Ответить
Скоріш за все там є завуальована доля Єрмака, Зеленського. Коломойського та їм подібних. Істину може встановити лише чесне незалежне слідство, а не якесь там куплене з потрохами ДБР. До речі, люди навіть не знають, хто там керує зараз? Яийсь черговий агент ФСБ?
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08.08.2022 11:38 Ответить
а де взяти чесне і незалежне, коли всі держінститути пашуть бандитів з 90-х?
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08.08.2022 12:34 Ответить
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08.08.2022 11:39 Ответить
"Крук круку око не виколе"
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08.08.2022 11:39 Ответить
Яка конфіскація? Зєлі в тємі
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08.08.2022 11:40 Ответить
З єрмаком вже все порішали)
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08.08.2022 11:41 Ответить
Вивести на ротацію нашу 1 БТГ з під самої гарячої точки та направити на конфіскацію майна РФ по всій Україні.

Я думаю вони швидко справляться.
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08.08.2022 11:42 Ответить
Треба відбивати разом з Бенєю
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08.08.2022 11:44 Ответить
Не на часі . Шабунин не чипай они своих ждут Одни воюют , другие на таможнях и гос службах бабло косят . Я к Украинцам обращаюсь , либо вы немедленно , меняете власть на про Украинскую , либо просрете все Но судя по тому , что уже было . то скорее всего просрете . Сметуны врядле , что то поменяют
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08.08.2022 11:46 Ответить
та що ви "нагнітаєтє", он у нас зараз одностатєві шлюби легалізують, щоб ********* могли в спадок одне одному колекції марок передавати (так ніби до того вони не могли, у нас же немає в паспорті графи -орієнтація і залишити спадок можна кому завгодно). То ж наш Президент самий демократичний Президент в Світі буде. А ні. Ще ні. Бо треба ще легалізувати усиновлення збоченцями дітей, і заборонити називатися мамам мамами а татусям татусями. Треба щоб по-демократичному батько номер один і батько номер два.
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08.08.2022 12:38 Ответить
Як вас легко відволікти від основного, якоюсь хернею ))) вам що,ті підараси жити не дають? Але ж нет, що завгодно аби не підараси))) за дітей всиновлених переживаєте - самі хоть раз пожертву в дитячий будинок робили?
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08.08.2022 14:10 Ответить
Це потрібно читати баранам і лохам які вибрали цю брехливу мерзенну владу. Але вони ж не вміють читати і ніколи не признають свою вину за те ,що вибрали шахраїв,брехунів і пройдисвітів
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08.08.2022 11:52 Ответить
"Єта другоє, єта харошій рускай"
Зеля все ще сподівається заглянути в очко *уйлу і "сайтісь па срєдінє"
Готуйте "зелені" лижі, вони вам скоро ************.
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08.08.2022 11:58 Ответить
аякже - кацапи зараз труть з дєрьмаком про суму відступних; гадаю, що це буде друге за обсягом джерело доходів зелених після "великого крадівництва". а потім посполитим зе-лупа скаже, що це був шлях вкотре "пагаваріть" з пуйлом. у будь-якому разі хочу вкотре 73% зелених баранів привітати...
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08.08.2022 12:03 Ответить
ну а як ще вони можуть вибори виграти? треба ж купу бабла. На підкуп змі, на підкуп комісій різних, в першу чергу виборчих, ну й білий шум оплатити, щоб як в 19-му з кожної праскі кричало що за Зеленського, а вже через пару місяців нікого не можна було знайти, хто за того Зеленського був.
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08.08.2022 12:40 Ответить
Влучно сказано. У державі - клептократичній олігархії демократичних виборів не буває!
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08.08.2022 22:58 Ответить
73% будемо разом відхаркувальним правління зеленої банди.
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08.08.2022 12:05 Ответить
Зеленський знає , так як звільнив Бенядіктову за цей про@ об
І наразі вона отримала покарання та поїде до Швейцарії на п'ять років із родиною
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08.08.2022 12:15 Ответить
Ага, бабло зеленского в офшорах защищать
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08.08.2022 17:54 Ответить
Нє троґайтє хароших рускіх, ані нам партньори, а нє враґі.
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08.08.2022 12:16 Ответить
такие же как "хорошие недограждане" Украины предатели внутри страны.
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08.08.2022 12:27 Ответить
Ми вже чули цю фесебешну тезу, дякуємо.
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08.08.2022 12:32 Ответить
відкати вже проплачено? може вєнядіктови і бакланови щось знали і з ними не ділилися?
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08.08.2022 12:17 Ответить
пердак і татаров це все покрвають
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08.08.2022 12:17 Ответить
тому їх і не міг Зеленський звільнити, хоч би й небо тріснуло.
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08.08.2022 12:41 Ответить
Так російьским олігархам наче українські паспорти роздали, яка ще конфіскація. Нових олігархів підвезли, своїх наче мало було.
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08.08.2022 12:21 Ответить
никто им ничего не раздаст, они что родились в Украине или родители украинцы, которые родились и жили в Украине?
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08.08.2022 12:33 Ответить
Нєвзоров теж наче в Україні не народився, але паспорт має. Це взагалі не має значення, кому президент хоче дати громадянство, тому і дає, причому "таємним указом", який не можна ні публікувати, ні розкривати. Мене б не здивувало, якби ця вся мразота раптом виявилась "громадянами України".
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08.08.2022 12:37 Ответить
Невзорова покликали розхитувати ситуацію на рф ... Тому дали громадянство.
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08.08.2022 12:42 Ответить
Про дерипаску теж закидали, що можуть дати громадянство. Там він не один, там їх цілий список, дєріпаска, фрідман (до речі народжений у Львові, тому запросто може отримати громадянство). А Невзоров - ну такое, слухаю його, все щось розказує, як на росії буде відбуватись революція. Або про те, що путін не на тих соратників покладається, що всі ці сєчіни і рогозіни - ноль без палички. Ну да, треба кращих, да? Десь це вже звучало, в латиніної чи де, "из-за российской коррупции гибнут наши русские мальчики". Так собі розхитування, слабувато, як на мене. Не хитається воно, ліберда їхня плаче, що путін все про***ав, а "глубінний нарід" хоче смерті України. Фактично, різниці не бачу.
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08.08.2022 14:33 Ответить
не дали ему гражданство или сам не захотел. У него бабла столько, что он проживет. Это если бы пенсионер обычный взял гражданство Украины, у которого одна пенсия была, то 100 раз подумал бы. В таком случае нужно было отказаться от предыдущего гражданства и потерять пенсию и жить было бы не на что.
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08.08.2022 15:40 Ответить
українських посунули, бо вони дуракі зовсім виявилися, замість оберігати свою годівничку, вони постійно підтримували своїх прямих конкурентів, хто ригів утримував, і всю проросійську наволоч? думали що русскіє будуть благодарні, а як вони можуть бути благодарні ще не надивилися чи що?
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08.08.2022 12:43 Ответить
Украина стремится в Европу, может намекнули, что потом по судам затаскают.
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08.08.2022 12:26 Ответить
Панове ... Це приватна власність. На Заході примат приватної власності. Там так все влаштоване - забрати приватну власність не по Закону, собі дорожче буде.
Тому максимум що вдалося - "заморозити".
Потім, після війни, коли колись будуть рішення судів, апеляції, суди, Верховні суди ...
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08.08.2022 12:28 Ответить
це коли я докази, що ця приватна власність має легальні джерела походження. А якщо не має, там зовсім інші примати вже діють.
Після війни, після Перемоги, все не на часі, все на потім, вже ціле покоління виросло, скільки можна сніданками люди годувати?
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08.08.2022 12:45 Ответить
Яка приватна власність в Україні якщо мінюст своїм рішенням на сьогодні може перереєструвати любе майно антирейдерська а насправді рейдерська комісія тільки ж вони не хочуть забирати російське майно лапшу вішають.
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08.08.2022 13:13 Ответить
Факти в студію. У кого і в якому обсязі мін'юст рейдернув майно?
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08.08.2022 23:07 Ответить
Рашист, ще у таких як ти колаборантів мали б все майно конфісковувати.

Приватна власність не може прямо чи опосередковано належати злочинцям і терористам, які звинувачуються у вчиненні злочинів проти людства, використовуватися і фінансувати знищення держави у якій вона розміщена.
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08.08.2022 23:05 Ответить
Бо Єрмак сумлінно відпрацьовує свої горші.
Чі не дивина.
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08.08.2022 12:30 Ответить
У них там строго. Вон Шойгу в любой момент могут отправить на покой.
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08.08.2022 12:40 Ответить
Татышо! А я так ждал, надеялся и верил! Что зазвонят в колокола, и мне припрут бабло в распахнутые двери! Как пенсу---чуть-чуть.
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08.08.2022 12:31 Ответить
А чого іще можна було чекати від зелених пи#доболів ?
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08.08.2022 12:34 Ответить
Панове ... НАТО вже сказало - треба все вирішити на полі бою.
Дамо (продамо) трохи арти (БК), ППО і ПКР ... працюйте!

Правда, танків дали чималенько, дякуємо.
І святі Хімарси ... теж красно дякуємо!
А якщо ще ATACMS відвалять, то доведеться у ноги падати.
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08.08.2022 12:40 Ответить
Зеля впевнений, що вирішує він, коли настане момент підписати перемир'я, а зброю НАТО зберуть та повезуть здавати у Московію.
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08.08.2022 12:46 Ответить
Хтось чув, що там з апартаментами Зеленського в Криму та з його кіно-бізнесом на росії ???
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08.08.2022 12:41 Ответить
їм тепер таке бабло пливе в руки що можна наср..ти спокійно на кіно-бізнес і апартаменти в Криму. Той Крим вже на радіосмітник перетворили русскіє.
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08.08.2022 12:47 Ответить
Куда спєшіть? А то вдруг прідьот таваріщь путєн і спросіт...
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08.08.2022 12:41 Ответить
головне наклали арешт, а далі не важно)
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08.08.2022 12:43 Ответить
Ну да! Для пиара достаточно.
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08.08.2022 12:48 Ответить
Конфискуют,проведут среди своего кодла "тендер" и особы приближенные к заднице ЗеЕрмака за верность и преданность станут победителями.
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08.08.2022 13:03 Ответить
"Активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували."
Напевно тому, що ті олігархи вже стали "українськими" після того, як Зєлупа їм українське громадянство роздала.
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08.08.2022 13:20 Ответить
Немає українських олігархів. Є рашистські олігархи з українськими активами, які ними стали по волі й за вказівками з кремля. Це все одне й теж саме кодло.
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08.08.2022 23:12 Ответить
шобла шоблу покривае. що ж тут не зрозумілого
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08.08.2022 13:48 Ответить
чому у фсб-шника новінского не конфіскували?

і у людини путіна, фірташа?
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08.08.2022 14:05 Ответить
Це якийсь договірняк ОП, з чого слідує що це держзрада (особливо Єрмак з Арестовичем), а з цього випливає що ЗЕ в курсі, і вишенка - військова хунта під час війни допустима форма керування Україною, а всю ЗЕ-компанію в сізо сбу на допити..., нехай розповідають як пропустили/допустили розмінування Чонгару та іншу діяльність для послаблення України перед ворогом.
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08.08.2022 14:26 Ответить
Це відвертий саботаж зеленої шайки в інтересах ворога і агресора. Рашист рашиста щемити ніколи не буде. СБУ та ГУР проти рашистів на високих посадах повністю беззубі.
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08.08.2022 23:19 Ответить
Ага , от воно що , Зебидло знову збрехало .. А ми думаємо -гадаємо , чому досі банки Форвард, та Альфа працюють , та і не тільки вони . До речі , Зе бреше так само , як і бункерне пуйло , стажировку в кремлі проходив , це видно.
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08.08.2022 14:26 Ответить
Это же Зелины кореша, можно и копейку сбить. Зе своих не бросает, желание посмотреть в глаза брату Путлеру и полизать у него задницу у него не пройдёт никогда Да и окружение в Раде и Правительстве - верные раше регионалы и прочие долбо%бы не дадут....
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08.08.2022 14:35 Ответить
Виніпанімаєте,єтадругоє... Ну що,зе-дебіли,задоволені? Чи вам пох... як завжди? Хоть поржем. Правда ж, дуже смішно?
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08.08.2022 14:48 Ответить
Все, що потрібно знати про фальшивість і лицемірство Ґундоса та його кодла. Спартц, на відміну від "короткозорих своїх колег", побачила й зрозуміла продажність та підступність зеленого гадючника, звитого Єрмаком на Банковій.
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08.08.2022 14:55 Ответить
В Омані, на зустрічі з роськими кураторами про конфіскацію активів не йшлося. Арахамія допомогає ще й в Європі познімати.
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08.08.2022 15:06 Ответить
6 місяць війни ось і вся відповідь держави.Там хлопці землю захищають а тут неспроможні навіть папери підписати.
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08.08.2022 16:07 Ответить
Це зрадники або рашистські диверсанти на посадах. Вони ніколи цього не зроблять поки рашисти не виведуть основну суму активів з України. Теж саме робив порошенко, коли повертав конфісковані активи своєму попереднику-зраднику.
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08.08.2022 23:23 Ответить
....а ющенко януковича до влади привів...
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09.08.2022 08:31 Ответить
А навіщо це робити, коли весь світ як лохи допомагають Україні всім, чим можна.
От якби у всьому світі бабло та майно українських олагархів, прокурів, дупутатів, сіддів, конфіскували , тоді б ті, хто розкрадає Україну, МОЖЛИВО, замислились.
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08.08.2022 16:10 Ответить
І не подадуть. Чому? Бо ворон ворону око не виклює. А думка недоумків, які голосували за утирка, що для ***** членом на піаніно пасажі видавав, нікого в цьому світі не цікавить. На тому все.
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08.08.2022 18:06 Ответить
Активы блокируются СНБО (по представлению Президента, ВРУ, КМУ, СБУ или НБУ), решение которого Президент утверждает своим указом.
Как вы полагаете, какая из вышеуказанных инстанций блокирует эту блокировку? Прошу прощения за невольный каламбур...
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08.08.2022 18:15 Ответить
А чё спешить? Вот занесут, да не по разу, а тама соберёмся, да порешаем, вдумчиво и не спеша
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08.08.2022 18:39 Ответить
А раптом перемир'я )))) і тут бубочка на тарілочкі кацапські нетронуті активи.
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08.08.2022 19:04 Ответить
А хотите чтобы ЕС дала нам российские активы
В лучшем случае она заберет их себе
Как компенсация за помощь Украине
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08.08.2022 19:54 Ответить
Нас опять ограбят ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ, кабмин, рада и нацбанк нам выписывают РЕЦЕПТ ПУТИНА-КОЛОМОЙСКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=xSyD_hbARnY
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08.08.2022 20:25 Ответить
Боротьба в тилу з рашистськими колаборантами, зрадниками, вмонтованою в систему державного управління ворожою агентурою взагалі не ведеться.
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08.08.2022 23:32 Ответить
А через деякий час з'ясується, що конфісковувати вже нічого, бо активи російських олігархів "добровільно"перейшли у власність довірених осіб слуг обраного народу...
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08.08.2022 22:12 Ответить
єрмака це влаштовує. Це так прєзік зелений бачить перемогу над агресором. агрохімія змінює пелюшки абрамовічу, можливо і не тільки йому. Зелені чмошники громадянам всім остогидли. Той факт, що "величний" зё не готував оборонку до війни, на шкоду обороні витрачав кошти на дороги, позбавляє зелебобіка права бути у владі після війни.
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08.08.2022 22:19 Ответить
Ліхтарний стовп, мотузка, мило...
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09.08.2022 00:23 Ответить
95 квартал ставить світовий№ ілюзіону-відпрацьовує
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09.08.2022 04:39 Ответить
i tse v toy chas koly groshey na armiyu nema
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09.08.2022 04:57 Ответить
А всё это российское отребье отстёгивает зеленскому, шмаргалю Ермаку арахамии и прочей сволочи из банды слуг народа, вот поєтому и нет национализации российского бизнеса в Украине!! И не будет!! Зеленский много звездит , да мало делает!!
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09.08.2022 13:16 Ответить
Насмішили! Мрійники. Яка конфіскація?
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05.09.2022 20:24 Ответить
 
 