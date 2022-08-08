Активы российских олигархов в Украине до сих пор не конфисковали, ни одного заявления в суд госорганы не подали, - Шабунин

С момента принятия закона о конфискации российских активов в Украине прошло более 2 месяцев, однако государственные органы не подали заявление в суд о взыскании таких активов.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевский глиноземный завод - одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. До сих пор принадлежит российскому олигарху Дерипаске. "Ocean Plaza" - один из крупнейших ТРЦ Киева. Принадлежит связанной с российским олигархом Ротенбергом компании. 11 августа планирует возобновить работу. "Мармелад" - еще один ТРЦ в Киеве, совладельцами которого является глава газпрома Миллер, "банкир путина" Ковальчук и член госдумы Фокин. Продолжает работать. Таких примеров даже не десятки - сотни. Прошло более двух месяцев с момента принятия закона, разрешающего властям конфисковать имущество русских", – заметил он.

Шабунин подчеркнул, что за это время государственные органы не подали ни одного заявления в суд о взыскании таких активов.

Глава ГПК напомнил процедуру взыскания:

- активы блокируются СНБО (по представлению президента, ВРУ, КМУ, СБУ или НБУ), решение которого президент утверждает указом;

- Минюст обращается в антикорсуд о взыскании активов. На рассмотрение дела в первой инстанции суда отводятся десять дней, в апелляции – пять;

– после решения суда активы можно продать или получать от них прибыль в пользу Украины.

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"В СНБО за это время они приняли четыре решения, в которых, в частности, речь идет о блокировании активов:

- первое против двух физических и трех юридических лиц;

- второе против одного юридического лица;

- третье против 35 физлиц (в частности, против путина, пескова и т.д.);

- Четвертое против 236 российских вузов и 261 ректора.

Никто из этих лиц не владеет значительными активами в Украине, которые можно было бы взыскать в пользу государства", – пояснил Шабунин.

Он напомнил, что 6 августа президент Зеленский заявил, что чиновники доложили ему об изъятии активов на 28 млрд грн.

"Я не очень понимаю, о каких активах чиновники доложили президенту. Мы уже направили обращение, чтобы это выяснить. Как бы то ни было, у ключевых российских олигархов с их активами в Украине все нормально (см. выше). Бизнес делается, бабки варятся. Проблема не только в том, что активы русских олигархов до сих пор не финансируют армию. Еще большая проблема в том, что пока эти активы не конфисковали в Украине, с какой стати это должны делать, например, в США или Британии?" - подытожил глава ГПК.

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