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Новости Война
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В Уманском районе сбита ракета. Обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, ранены два человека, - ОВА (обновлено). ФОТО

умань

Во время последней воздушной тревоги на Уманщине Черкасской области сработало ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы.

На месте происшествия работают силы ГСЧС.

"В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги!", - отмечает Табурец.

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Позже в пресс-центре ГСЧС отметили: "В результате срабатывания противовоздушной обороны, в Уманском районе в результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы. К ликвидации пожара, на общей площади 70 квадратных метров, привлечены 10 человек спасателей и 2 единицы техники".

В Уманском районе сбита ракета. Обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, ранены два человека, - ОВА (обновлено) 01
В Уманском районе сбита ракета. Обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, ранены два человека, - ОВА (обновлено) 02

ПВО (2818) ракеты (3596) Умань (363) Черниговская область (1153)


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Але ж хасидів це не зупинить, сподіваюсь?
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08.08.2022 11:44 Ответить
будуть ловити уламки... для сувенірів.
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08.08.2022 11:51 Ответить
Ізраїльтяни будуть останніми поцами, якщо після цього не дадуть Україні, хоч щось маленьке, але дуже кацапозлоїбуче 🤔 Адже козломорді знають, що в Умані у хасидів святе місце і спеціально ******* по Умані 🤨 Якщо Ізраїль вмиється - вони сцикливі гандони, перед арабами лишень можуть виконуватись, а рязанській свині надавати ярмуркою по вухах слабо
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08.08.2022 11:52 Ответить
Розмріялися!
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08.08.2022 12:13 Ответить
Хасіди, придбайте собі приватну ППО прикрийте святі місця.
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08.08.2022 11:55 Ответить
Орест Лютий закликає хасидів прикривати святі місця

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08.08.2022 13:18 Ответить
Хоч тут ППО спрацювала.
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08.08.2022 12:03 Ответить
Але ж шкоди та ракета усе таки наробила - тут збивай, не збивай, але якщо прилетить, то прилетить.
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08.08.2022 13:29 Ответить
Только в новостях сказали, что хасиды начали съезжаться, так тут же и прилетело. Совпадєніє ?
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08.08.2022 13:02 Ответить
 
 