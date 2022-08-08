В Уманском районе сбита ракета. Обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, ранены два человека, - ОВА (обновлено). ФОТО
Во время последней воздушной тревоги на Уманщине Черкасской области сработало ПВО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы.
На месте происшествия работают силы ГСЧС.
"В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги!", - отмечает Табурец.
Позже в пресс-центре ГСЧС отметили: "В результате срабатывания противовоздушной обороны, в Уманском районе в результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы. К ликвидации пожара, на общей площади 70 квадратных метров, привлечены 10 человек спасателей и 2 единицы техники".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль