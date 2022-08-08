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Новости Война
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Отсутствие Amnesty International в российском списке иноагентов является показательным маркером, - Немчинов

amnesty,international

Международная правозащитная организация Amnesty International до сих пор не попала в список иностранных агентов на территории РФ.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в очередной раз продемонстрировала, что она выполняет свои международные обязательства. В то же время не все международные организации ведут себя так же. Я не буду повторять то, что уже неоднократно было сказано о деятельности одной из международных правозащитных организаций. Только хочу отметить, что в России организация не может работать независимо сейчас, если она не попала в реестр иноагентов или др. Amnesty International, как я понимаю, в этом реестре отсутствует. Это должно быть одним из показателей и маркеров, которые показывают, как эта организация сотрудничает с российскими властями" , – объяснил он.

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдания и гнев", но не отказалась от них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доклад Amnesty International позволит РФ классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель - ЦПД

Amnesty International (206) россия (96038) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+19
Очередная вскрывшаяся консерва узкого мира
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08.08.2022 12:06
+18
Їх діяльність в Україні, треба заборонити.
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08.08.2022 12:07
+7
На яку не потрібно реагувати емоційно,а просто завдати їй шкоди репутаційно. Уряду потрібно не заповідник кошмарити, а хитрих дипломатів і юристів шукати, бо фотографи і няні від слуг не впораються
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08.08.2022 12:09
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Очередная вскрывшаяся консерва узкого мира
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08.08.2022 12:06 Ответить
На яку не потрібно реагувати емоційно,а просто завдати їй шкоди репутаційно. Уряду потрібно не заповідник кошмарити, а хитрих дипломатів і юристів шукати, бо фотографи і няні від слуг не впораються
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08.08.2022 12:09 Ответить
Їх діяльність в Україні, треба заборонити.
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08.08.2022 12:07 Ответить
кстати, отличная мысль!
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08.08.2022 12:08 Ответить
Мда, уж....

рашисти знову спалились на калошах ленінградської фабрики "Красный треугольник", які Штірліц одягав поверх чобіт офіцера СС
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08.08.2022 12:09 Ответить
Эта компания дискредитировала себя, сделав отрицательную рекламу. Кто следующий?

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08.08.2022 12:09 Ответить
Звісно , що вони і є замаскованими агентами кремля 😠
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08.08.2022 12:09 Ответить
Важливо!
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі

«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974 https://t.me/spravdi/14974

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08.08.2022 13:50 Ответить
Лишить финансирования обнаглевших бездельников и распустить за ненадобностью!
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08.08.2022 12:13 Ответить
Где их осуждение рашки обстреливающей беспорядочно города и села градами и наносящей намеренные удары по больницам ?Даже если там никаких военных нет за исключением проходящих лечение они все равно наносят удары по больницам.
Бесполезная организация.Кто ее финансирует интересно ?
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08.08.2022 12:13 Ответить
Організація в Англіі
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08.08.2022 12:22 Ответить
Кажуть що повибачались уже. Але це брехня. Їх представник Артємьєв заявив, що йому жаль, що позиція амнесті розчаровує і засмучує українців, але вони притримуютья цієї позиції. Рсня навіть не маскується. Зате наші "корисні ідіоти" (з упячки в т.ч.) підхопили "вибачились вибачились". Regrets це не вибачення, це їм жаль що вони ввели українців в стрес. Вчили б краще англійську, любителі хороших рускіх і "порядних організацій"
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08.08.2022 12:17 Ответить
Надо просто вывести украинские войска из городов которые обстреливают полутонными бомбами и не подвергать население опасности немножко резать и немножко пух, пух. - Ammesty internainternational. Гдето мы это уже слышали.
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08.08.2022 12:19 Ответить
Вони демократичні аж до опупенія і не учитуют шо на нас напав набагато сильнішии ворог і ми будем відбиватись як можемо і чим можемо
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08.08.2022 12:20 Ответить
вони не демократичні, вони представники охлократії, яка за інерцією все ще називається демократією.
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08.08.2022 13:23 Ответить
Amnesty International фінансується Міністерством міжнародного розвитку Великої Британії, Європейською Комісією та, Державним департаментом США. Раші там немає, і Amnesty International в Раші немає, тому їх немає і в списках іноагентів.
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08.08.2022 12:39 Ответить
Есть у них офис в Москве , не нужно врать.
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08.08.2022 12:48 Ответить
В Києві є, а на маацкве - немає.... ? насмішив...
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08.08.2022 13:07 Ответить
це не обов"язково показник, бо русскіє підступні, якщо їм треба когось очорнити або навпаки відбілити, винести або внести до списку - не проблема. Але в цьому випадку, справи самі за себе говорять. І якось згадалося, що емнесті-інтернешнл наїжджали свого часу на Євгена Карася на приклад через циган. Замість організувати едукаційні центри для дітей циган і забов"язати дітей туди водити, щоб вони вчилися жити в суспільстві як і має бути, а не приймали участь в злочинній діяльності своїх батьків, що зробила ця організація? вона наїхала на українців, які не хочуть терпіти етнічні банди. Бо бачте для емнесті інтернешнл етнічні банди=етнічні меньшини. Але це ж різні абсолютно поняття, то ж не дивує що вони ЗСУ звинувачують а не рф, для них мабуть винуватий кожен хто зброю до рук взяв. Щоб бути для них хорошіми - треба не захищати себе навіть не намогатися і просто вмерти, русскіє теж цього б дуже хотіли би від нас. Щоб ми просто "перестали стрєлять".
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08.08.2022 13:32 Ответить
Гебешна с рань!
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08.08.2022 14:24 Ответить
да, для Amnesty International даже логотип в Газпроме рисовали, оттуда же они и кормятся...
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08.08.2022 18:51 Ответить
 
 