Отсутствие Amnesty International в российском списке иноагентов является показательным маркером, - Немчинов

Международная правозащитная организация Amnesty International до сих пор не попала в список иностранных агентов на территории РФ.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в очередной раз продемонстрировала, что она выполняет свои международные обязательства. В то же время не все международные организации ведут себя так же. Я не буду повторять то, что уже неоднократно было сказано о деятельности одной из международных правозащитных организаций. Только хочу отметить, что в России организация не может работать независимо сейчас, если она не попала в реестр иноагентов или др. Amnesty International, как я понимаю, в этом реестре отсутствует. Это должно быть одним из показателей и маркеров, которые показывают, как эта организация сотрудничает с российскими властями" , – объяснил он.

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдания и гнев", но не отказалась от них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доклад Amnesty International позволит РФ классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель - ЦПД