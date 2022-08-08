Отсутствие Amnesty International в российском списке иноагентов является показательным маркером, - Немчинов
Международная правозащитная организация Amnesty International до сих пор не попала в список иностранных агентов на территории РФ.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Украина в очередной раз продемонстрировала, что она выполняет свои международные обязательства. В то же время не все международные организации ведут себя так же. Я не буду повторять то, что уже неоднократно было сказано о деятельности одной из международных правозащитных организаций. Только хочу отметить, что в России организация не может работать независимо сейчас, если она не попала в реестр иноагентов или др. Amnesty International, как я понимаю, в этом реестре отсутствует. Это должно быть одним из показателей и маркеров, которые показывают, как эта организация сотрудничает с российскими властями" , – объяснил он.
Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".
Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.
Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдания и гнев", но не отказалась от них.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рашисти знову спалились на калошах ленінградської фабрики "Красный треугольник", які Штірліц одягав поверх чобіт офіцера СС
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі
«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974 https://t.me/spravdi/14974
Бесполезная организация.Кто ее финансирует интересно ?