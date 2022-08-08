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Новости
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Первое судно с украинской агропродукцией прибыло к конечному пункту назначения

зерно

Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", – отметил он.

Он также поблагодарил экипаж судна за готовность одним из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь всем другим судам.

По информации Мининфраструктуры, прибытие в порты назначения судов NAVI STAR и ROJEN, вышедших из портов в одном караване из POLARNET, ожидается примерно через неделю.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

Смотрите: Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО

зерно (1070) корабль (2045) Турция (3480) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+3
Щастя-то какоє! Сподіваюся оон, червоний хрест, папа римський і т.ін. в восторгє!
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08.08.2022 12:23
+3
чудова новина - піду відкрию шампанське за вічно голодну Африку. Радість, така радість блд, що замінована запорзька АЕС здається просто дріб'язком.
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08.08.2022 12:23
+2
Рашисты угрожают ядерным шантажом а этим придуркам радостно что пару тонн зерна у нас выдурили за бесценок. Для ядерного облака Турция не так и далеко и ядерное облако может прибыть в Турцию быстрее чем баржа с зерном
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08.08.2022 12:28
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Правила форума Совет форумчан
А турки з краденим кацапами зернов вже всьо парьєшалі?
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08.08.2022 12:19 Ответить
Турки відхватять по повній за 5 точку на 2 стільцях. Вони буди аморальні при наданні статусу країни НАТО для півночі, а з Україною ця аморальнісь переходить кордони.
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08.08.2022 12:28 Ответить
Щастя-то какоє! Сподіваюся оон, червоний хрест, папа римський і т.ін. в восторгє!
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08.08.2022 12:23 Ответить
чудова новина - піду відкрию шампанське за вічно голодну Африку. Радість, така радість блд, що замінована запорзька АЕС здається просто дріб'язком.
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08.08.2022 12:23 Ответить
Та не в яблуках головна радість нині. А в тих, хто смакує яблочком у ВСУ після кожного влучного вогневого копняка по болотних московитах.
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08.08.2022 12:27 Ответить
Рашисты угрожают ядерным шантажом а этим придуркам радостно что пару тонн зерна у нас выдурили за бесценок. Для ядерного облака Турция не так и далеко и ядерное облако может прибыть в Турцию быстрее чем баржа с зерном
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08.08.2022 12:28 Ответить
***- ЯкА р-а -д-і-с-т-ь.......в листопаді зе-лапті почнуть нову пісню-не хватає зерна для потреб українців,підняти ціни на хліб!!!!!
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08.08.2022 12:32 Ответить
О громкой "зерновой" победеуже в ушах звенит,о ядерном шантаже только общие фразы.
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08.08.2022 12:35 Ответить
яка радість
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08.08.2022 12:35 Ответить
Турки зараз сильні - на них зважают -- друга армія НАТО
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08.08.2022 12:38 Ответить
А як вам таке https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pershe-zh-sudno-z-ukrajinskoju-kukurudzoju-ne-zmohlo-dijti-do-portu-priznachennja-livan-vidmovivsja-prijmati-ta-komentuvati.html Перше ж судно з українською кукурудзою не змогло дійти до порту призначення: Ліван відмовився приймати та коментувати

тому балачки ООН про голодних з третіх країн треба облишити
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08.08.2022 13:07 Ответить
 
 