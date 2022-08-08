Первое судно с украинской агропродукцией прибыло к конечному пункту назначения

Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", – отметил он.

Он также поблагодарил экипаж судна за готовность одним из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь всем другим судам.

По информации Мининфраструктуры, прибытие в порты назначения судов NAVI STAR и ROJEN, вышедших из портов в одном караване из POLARNET, ожидается примерно через неделю.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

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