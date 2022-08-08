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Новости Война
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В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине, - СМИ

росармія

В РФ с весны идет формирование так называемых "добровольческих" отрядов на войну в Украине, в 20 регионах уже создали 40 таких подразделений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на РосСМИ.

"Информация о них (подразделения, - ред) публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, при этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность. Как правило, в эти подразделения входят жители именно того региона, где они формируются , которые вместе проходят обучение и боевое согласование, а затем отправляются на СВО (войну – ред.)", - говорится в материале.

В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других – по два-три и более.

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"Добровольцы" подписывают с министерством обороны РФ договоры сроком от нескольких месяцев с возможностью продления и официального становятся контракщиками. Как объяснил изданию федеральный чиновник на условиях анонимности, контрактные отряды формируются по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с "добровольцами".

Обещанные выплаты за роль в войне зависят от конкретного региона и колеблются от 130 до 300 тыс. рублей. Региональные власти, в свою очередь, готовы на разовые выплаты, но не всегда их можно получить сразу.

армия РФ (19578) россия (96038) мобилизация (2800)


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Топ комментарии
+33
Какое "раздуплились"?! Кацапня поддерживает войну, кацапня хочет убивать украинцев. Их остановит только пуля. Неужели вы не понимаете, что своими попытками объяснить кацапне, что они садисты, насильники и лжецы лишь показываете свою уязвимость?! Кацапы думают "ага, мы их убиваем, а они с нами разговаривают. Значит они слабаки и их надо убивать больше". Вот такая логика у кацапов. Кацапов надо уничтожать, а не что-то там объяснять.
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08.08.2022 12:45
+13
..ну, если "новобранцы" даже за полгода войны не раздуплились "что к чему", то это - элитные дебилы, которых не будет жалко ни ЗСУ ни, тем более, крёмлёвским людоедам..
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08.08.2022 12:38
+11
Мобилизация свинарника идет полным ходом. "Добровольцы" это такая же манипуляция, как "самоизоляция" вместо карантина при ковид. Подмена понятий, чтобы скот не роптал. А помните, как особо впечатлительные предлагали не стрелять по свинарнику, потому что хло объявит мобилизацию и нападет?
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08.08.2022 12:37
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08.08.2022 12:34 Ответить
...2029 року
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08.08.2022 12:35 Ответить
2023. Досить і цього терміну
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08.08.2022 12:36 Ответить
Долгая война не так страшна, если отодвинуть фронт подальше от Украины.
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08.08.2022 12:39 Ответить
Мобилизация свинарника идет полным ходом. "Добровольцы" это такая же манипуляция, как "самоизоляция" вместо карантина при ковид. Подмена понятий, чтобы скот не роптал. А помните, как особо впечатлительные предлагали не стрелять по свинарнику, потому что хло объявит мобилизацию и нападет?
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08.08.2022 12:37 Ответить
..ну, если "новобранцы" даже за полгода войны не раздуплились "что к чему", то это - элитные дебилы, которых не будет жалко ни ЗСУ ни, тем более, крёмлёвским людоедам..
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08.08.2022 12:38 Ответить
Какое "раздуплились"?! Кацапня поддерживает войну, кацапня хочет убивать украинцев. Их остановит только пуля. Неужели вы не понимаете, что своими попытками объяснить кацапне, что они садисты, насильники и лжецы лишь показываете свою уязвимость?! Кацапы думают "ага, мы их убиваем, а они с нами разговаривают. Значит они слабаки и их надо убивать больше". Вот такая логика у кацапов. Кацапов надо уничтожать, а не что-то там объяснять.
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08.08.2022 12:45 Ответить
але в Світі досить бажаючих "поговоріть", мовляв у вбивць не було шансу в житті, вони не знали, їм любові не вистачило ще чогось. Пару років тому був собі в Європі здається садист-гвалтівник не пам"ятаю як називався, то він ніби виправився у в"язниці і "увірував" в демократичні цінності. Ліві ліберали тягали його як прапор, добилися звільнення, допомогли книжку надрукувати, для дітей книжка! возили його по школах. І що цікаво, де не привезуть, там труп жінки в тому місці і стиль його. Поліціанти з підозрою. А ліберали в крик "Ви кожного, хто хоч раз оступився готові за грати запроторити! займайтеся своєю справою а не вішайте всіх собак на таку добру і щиру людину!" Ну й так тривало аж допоки поліціанти на гарячому цю добру і щиру людину не спіймали. І думаєте що хтось з тих ліволібералів поніс відповідальність чи вибачився? дзюзькі. А треба було їх всіх по одному з тим виродком саджати "поговоріть". Бо вони собі базікють про що і гадки не мають, а люди які до цього лайна жодного відношення не мали, розплачуються просто тому що вони там опинилися.
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08.08.2022 14:14 Ответить
Дуже цікава і повчальна історія. Шкода, що без прізвищ маніяка і його ліберальних "кураторів", назв ліберальних організацій, міст і країни. Ще б датування цих подій додати. І можна пропонувати як матеріал для лекції від МВС для неповнолітніх. А краще - на цьому матеріалі написати сценарій і фільм зняти, тоді майже до всіх дійде, що "чорного кобеля не відмити добела".
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08.08.2022 16:35 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію можуть промити мозки рашистів-путіністів..
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08.08.2022 17:48 Ответить
чого В Україні не формуються добровольчі батальони контракт на 1-3 місяця ,з бойовими діями в тилу ворога охочих буде багато як в 2014 році але владі це не подобаеться неконтрольовані підрозділи їм звільняти територію не потрібно
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08.08.2022 12:40 Ответить
ЗСУ - ей русня

..!!
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08.08.2022 12:47 Ответить
...Як правило, до цих підрозділів входять мешканці саме того регіону, де вони формуються, які разом проходять навчання та бойове злагодження, а потім разом вирушають на убой та здохнути за нічні поллюції *****...
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08.08.2022 12:48 Ответить
Скільки суїцидників у Запоребрику...
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08.08.2022 12:52 Ответить
"з посиланням наhttps://www.kommersant.ru/doc/5501970?from=top_main_6 росЗМІ. "
далі можна не читати. це все для їнього внутрішнього споживання
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08.08.2022 12:57 Ответить
Є ідея телефонувати до родичів солдатів чи зв'язуватись через інтернет і пропонувати їм угоду. Вони інформацію , а їм пізніше їхня ж страна гробові виплатить. Думаю багато охочих злиють своїх ж родичів..Бл#ть нова Ладушка буде...
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08.08.2022 12:59 Ответить
Надеюсь семечки им выдадут
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08.08.2022 13:39 Ответить
кацапня переймає досвід лорда кітченера із створення "pals battalions". до речі, дуже непогана ідея. хотів би поставити запитання, а чому у нас не формуються, наприклад, ті ж частини тро не абстрактно-номерні чи з тваринними назавами, а з прив'язкою до рідної місцевості? добре би звучало: напр.волинський, подільський, буковинський полк, etc. можливо, це і дрібниця у час дефіциту озброєння, та все ж... хоча й розумію, що ставити таке питання владі, у якої знання географії України обмежене топонімами кривого рогу, марно...
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08.08.2022 13:42 Ответить
та ну чого ви вже такі несправедливі. топоніми Києву вони вже теж знають. Мабуть. Ну може не всі.
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08.08.2022 14:16 Ответить
Важко нам буде... Кровавою юшкою вмиємся... Але що радує- земля наша від оцього кацапського перегною родючішою буде, нащадки подякують...
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08.08.2022 13:52 Ответить
це якщо совкодрочери у владі нас в баранячий рог не скрутять. А вони можуть, напідписують х..ні з китайцями і русскіми і все. Земля може й буде родюча, тільки нащадки вже не будуть на ній господарями. Багато хто зацікавлений українську землю відібрати.
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08.08.2022 14:17 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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08.08.2022 14:31 Ответить
Це фейк, до якого I. А. Ільїн не має ні найменшого відношення, він помер в 1954 році, а цитата з'явилася в 2013 році. Не дури людей, i не будеш виглядати дурником. Ось реальна цитата Ільїна:

"Россия - не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно!
Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!"

Ильин И. А. "Что сулит миру расчленение России"
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08.08.2022 16:47 Ответить
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08.08.2022 16:56 Ответить
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08.08.2022 16:58 Ответить
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08.08.2022 17:00 Ответить
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08.08.2022 17:02 Ответить
Шановний не расповсюджуй кацапську пропаганду.
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08.08.2022 17:08 Ответить
Кацапи,здохнете всі. Скільки б вас,ган#донів,не прийшло на нашу землю Навіть не сумнівайтесь...
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08.08.2022 14:53 Ответить
В гости к Богу не бывает опозданий.
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08.08.2022 15:46 Ответить
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08.08.2022 16:52 Ответить
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08.08.2022 16:53 Ответить
 
 