В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине, - СМИ
В РФ с весны идет формирование так называемых "добровольческих" отрядов на войну в Украине, в 20 регионах уже создали 40 таких подразделений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на РосСМИ.
"Информация о них (подразделения, - ред) публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, при этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность. Как правило, в эти подразделения входят жители именно того региона, где они формируются , которые вместе проходят обучение и боевое согласование, а затем отправляются на СВО (войну – ред.)", - говорится в материале.
В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других – по два-три и более.
"Добровольцы" подписывают с министерством обороны РФ договоры сроком от нескольких месяцев с возможностью продления и официального становятся контракщиками. Как объяснил изданию федеральный чиновник на условиях анонимности, контрактные отряды формируются по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с "добровольцами".
Обещанные выплаты за роль в войне зависят от конкретного региона и колеблются от 130 до 300 тыс. рублей. Региональные власти, в свою очередь, готовы на разовые выплаты, но не всегда их можно получить сразу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
..!!
далі можна не читати. це все для їнього внутрішнього споживання
"Россия - не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно!
Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!"
Ильин И. А. "Что сулит миру расчленение России"