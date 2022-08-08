В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине, - СМИ

В РФ с весны идет формирование так называемых "добровольческих" отрядов на войну в Украине, в 20 регионах уже создали 40 таких подразделений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на РосСМИ.

"Информация о них (подразделения, - ред) публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, при этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность. Как правило, в эти подразделения входят жители именно того региона, где они формируются , которые вместе проходят обучение и боевое согласование, а затем отправляются на СВО (войну – ред.)", - говорится в материале.

В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других – по два-три и более.

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"Добровольцы" подписывают с министерством обороны РФ договоры сроком от нескольких месяцев с возможностью продления и официального становятся контракщиками. Как объяснил изданию федеральный чиновник на условиях анонимности, контрактные отряды формируются по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с "добровольцами".

Обещанные выплаты за роль в войне зависят от конкретного региона и колеблются от 130 до 300 тыс. рублей. Региональные власти, в свою очередь, готовы на разовые выплаты, но не всегда их можно получить сразу.