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Новости Война
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Следующие два месяца в Украине могут стать решающими, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

окоп,зсу,позиції

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что следующие два месяца в Украине могут стать решающими.

Об этом он рассказал в интервью Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров - или о мире, или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что следующие два месяца могут стать решающими", - отметил он. 

По словам Солоха, "принципиальные решения" могут принять где-то до октября.

"Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала сначала Украину, а потом – Крымское ханство. На это понадобились годы. Я думаю, что это позиция российской элиты", - объяснил глава Бюро нацбезопасности Польши.

Также, добавил Солох, псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях несут угрозу, поскольку тогда РФ будет рассматривать наступление на эти территории как нападение на Россию. Это повысит угрозу применения против Украины оружия массового поражения, в том числе ядерного.

Читайте: Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Солох Павел (13)


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Топ комментарии
+18
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08.08.2022 12:40
+10
А мы в ответ на ядерный удар ударим по Рашке Будапештским меморандумом. Или как представляли себе те кто подписывал ето филькину грамоту?
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08.08.2022 12:43
+5
Ще одна Ванга. Місто за містом убивають,а ППО тільки по петиціях. Доки президент буде вирішувати якому місту жити,а яке розрушити,добра не буде. Людей потрібно захищати по усій Україні. В першу чергу думати про Воїнів і їх зброю. А то ситуацію з Македонією важко коментувати, бо Ігнат пише,що не було,а Подоляк,що була допомога. Де? І чим? Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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08.08.2022 12:41
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08.08.2022 12:40 Ответить
Абдрістовіч і вєрєщук нє адабряют відрізання їм язиків)
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08.08.2022 12:50 Ответить
Перелом відбудеться коли в Україну попре безліміт ленд ліз. А до того часу мусимо відбиватись, дякуючи Богу і добрим людям є чим. А слововизначення-російські еліти як-нібито бомжацький бомонд.
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08.08.2022 12:53 Ответить
Ще одна Ванга. Місто за містом убивають,а ППО тільки по петиціях. Доки президент буде вирішувати якому місту жити,а яке розрушити,добра не буде. Людей потрібно захищати по усій Україні. В першу чергу думати про Воїнів і їх зброю. А то ситуацію з Македонією важко коментувати, бо Ігнат пише,що не було,а Подоляк,що була допомога. Де? І чим? Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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08.08.2022 12:41 Ответить
путін грає в довгу -- лучше він би зіграв в ящик
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08.08.2022 12:42 Ответить
Так решту 90 ви асфальтом перекрили. Ви думаєте, що друзі це безкоштовний магазин зброї? Її ще випустити потрібно, до речі як і вам
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08.08.2022 12:46 Ответить
потрібно відштовхуватись від думки, що нам ніхто і нічим не зобовязаний допомагати.
10 це краще ніж дуля з маком...
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08.08.2022 12:46 Ответить
Повинен бо тоді і ім гаплик
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08.08.2022 12:51 Ответить
Поки у вас державою керують російськи агенти так і буде.
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08.08.2022 13:05 Ответить
А мы в ответ на ядерный удар ударим по Рашке Будапештским меморандумом. Или как представляли себе те кто подписывал ето филькину грамоту?
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08.08.2022 12:43 Ответить
Да нас жестоко кинули підставили дали надію -- хер знає як це ше назвати
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08.08.2022 12:49 Ответить
Це ті два місяці, що були перед цим ? Чи вже нові два вирішальні місяці. А то я вже збився в цих експертних "двох - трьох місяців".
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08.08.2022 12:45 Ответить
Та вже півроку,як "наступні два місяці вирішальні".
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08.08.2022 12:47 Ответить
не, то 2 недели, а это месяцы
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08.08.2022 13:12 Ответить
з таким зеленим "наполеоном" як у нас, перемоги нам не бачити.
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08.08.2022 12:52 Ответить
з березня говорять про переломні місяці, що у нас що "там". По факту віійна пекреходять в позиційну
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08.08.2022 12:53 Ответить
Це повинна Україна вирішувати а не поляки
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08.08.2022 12:53 Ответить
Він правий..., якщо бомби не падають на голови росіян, війна десь там..., таку війну російська еліта, може провадити дуже довго... і вона для нас заздалегідь програшна...
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08.08.2022 13:08 Ответить
А Зе і За пофіг на все. Їм в Києві добре. Це ж не вони під щоденними обстрілами сидять півроку, це ж не їх майно нищиться, це ж не їм в спортзалі жити, це ж не вони роботу втратили чи стали отримувати урізану в рази зарплату, це ж не їх діти/ друзі воюють і в полоні в катівнях сидять! Уроди кончені!
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08.08.2022 14:00 Ответить
 
 