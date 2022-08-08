Следующие два месяца в Украине могут стать решающими, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что следующие два месяца в Украине могут стать решающими.

Об этом он рассказал в интервью Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров - или о мире, или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что следующие два месяца могут стать решающими", - отметил он.

По словам Солоха, "принципиальные решения" могут принять где-то до октября.

"Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала сначала Украину, а потом – Крымское ханство. На это понадобились годы. Я думаю, что это позиция российской элиты", - объяснил глава Бюро нацбезопасности Польши.

Также, добавил Солох, псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях несут угрозу, поскольку тогда РФ будет рассматривать наступление на эти территории как нападение на Россию. Это повысит угрозу применения против Украины оружия массового поражения, в том числе ядерного.

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