РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11139 посетителей онлайн
Новости
3 874 6

Получили по 100 млн грн. фейковой "финансовой помощи". Четверым бизнес-сообщникам Захарченко сообщено о подозрении, - ГБР

гривня,гроші,гривні

ГБР сообщило о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Захарченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Одним из таких эпизодов является получение неправомерной выгоды и легализация имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения. К схеме был причастен и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. В ходе расследования Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковскому учреждению получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн. каждый. Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными", - говорится в сообщении.

Читайте: Поставляли гранаты из РФ, которые "беркутовцы" использовали против людей. Захарченко и другие чиновники времен Януковича объявлены в розыск, - ГБР

Отмечается, что участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн., что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах.

Четверым сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины. Уголовное производство расследуется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Проведение в отношении самого бывшего министра расследуется НАБУ.

Напоминаем, что в управление АРМА Государственным бюро расследований передано имущество Захарченко и приближенных к нему лиц на сумму 1,4 млрд грн., а также инициирован вопрос передачи имущества в доход государства.

Захарченко Виталий (765) ГБР (3032) подозрение (501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пройшло і 8 років цікаво чим займаються міністри МВС в Україні аваков та його бізнес сплатив всі податки чи треба чекати 8 років
показать весь комментарий
08.08.2022 13:02 Ответить
Це справа генпрокуратури.
показать весь комментарий
08.08.2022 16:50 Ответить
" сестра. імя"
показать весь комментарий
08.08.2022 13:06 Ответить
Закриють справи, адмін правопорушення.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:14 Ответить
По-перше: хто ці спільники????
По-дреге: чому так довго клопа їбали? ВІСІМ рокі минуло.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:19 Ответить
так татаров теж спільник Захарченко
як із ним??
показать весь комментарий
08.08.2022 13:32 Ответить
 
 