Получили по 100 млн грн. фейковой "финансовой помощи". Четверым бизнес-сообщникам Захарченко сообщено о подозрении, - ГБР

ГБР сообщило о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Захарченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Одним из таких эпизодов является получение неправомерной выгоды и легализация имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения. К схеме был причастен и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. В ходе расследования Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковскому учреждению получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн. каждый. Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн., что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах.

Четверым сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины. Уголовное производство расследуется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Проведение в отношении самого бывшего министра расследуется НАБУ.



Напоминаем, что в управление АРМА Государственным бюро расследований передано имущество Захарченко и приближенных к нему лиц на сумму 1,4 млрд грн., а также инициирован вопрос передачи имущества в доход государства.