В результате обстрелов рашистов пострадала еще одна работница ЗАЭС. В настоящее время она находится в реанимации, - "Энергоатом"
Украинские атомщики продолжают получать серьезные ранения из-за обстрелов российскими военными крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Энергодара, обстрелы значительно усилились в последние дни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Энергоатоме".
Отмечается, что в результате вражеского огня в прибрежной зоне вчера, 7 августа 2022 года, ориентировочно в 15:30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина находится в реанимации энергодарской городской больнице в среднетяжелом состоянии.
"Это очередной факт бесчеловечного обращения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, что уже является беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников и местных жителей", - подчеркивают в "Энергоатоме".
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