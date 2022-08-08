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Новости Война
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В результате обстрелов рашистов пострадала еще одна работница ЗАЭС. В настоящее время она находится в реанимации, - "Энергоатом"

заэс,заес

Украинские атомщики продолжают получать серьезные ранения из-за обстрелов российскими военными крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Энергодара, обстрелы значительно усилились в последние дни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Энергоатоме".

Отмечается, что в результате вражеского огня в прибрежной зоне вчера, 7 августа 2022 года, ориентировочно в 15:30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина находится в реанимации энергодарской городской больнице в среднетяжелом состоянии.

Читайте: Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"

"Это очередной факт бесчеловечного обращения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, что уже является беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников и местных жителей", - подчеркивают в "Энергоатоме".

обстрел (27672) ранение (3394) Энергоатом (411) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+3
ну, як вам 21- сторіччя? щось пішло не так? вже дозріли що диктатори завжди однакові, що орда завжди однакова, що це без сенсу і взагалі злочин намогатися нав"язувати діалог з чортом?
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08.08.2022 13:08
+3
Кацапи там всі обкурені, а ***** казало що вони будуть в раю.
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08.08.2022 13:12
+1
Звідки вони стріляють по ЗАЕС?
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08.08.2022 13:07
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Звідки вони стріляють по ЗАЕС?
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08.08.2022 13:07 Ответить
ЗАЕС розташована на південному березі водосховища - див. карту. Тобто оточена кацапами зі сходу, півдня і заходу. Звідти й стріляють.
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08.08.2022 13:30 Ответить
ну, як вам 21- сторіччя? щось пішло не так? вже дозріли що диктатори завжди однакові, що орда завжди однакова, що це без сенсу і взагалі злочин намогатися нав"язувати діалог з чортом?
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08.08.2022 13:08 Ответить
Путін може віддати наказ підірвати ЗАЕС по телефону. Питання - чи самовбивці ті, хто будуть його виконувати? Чи виконають фактично, чи також по телефону?
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08.08.2022 13:08 Ответить
Кацапи там всі обкурені, а ***** казало що вони будуть в раю.
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08.08.2022 13:12 Ответить
Питання: чи вірять вони в рай?
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08.08.2022 13:52 Ответить
Не знаю, кого беруть в такі підрозділи. Сподіваюсь, що хоч трохи притомних. Але, щоправда, не певен того.
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08.08.2022 14:13 Ответить
Взрывается дистанционно. Они и не узнают что приказ был отдан.
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08.08.2022 13:17 Ответить
Не думаю. На місці має бути контроль.
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08.08.2022 13:31 Ответить
Можете погуглити, як влаштована система керування ядерним першим ударом. Там жодної червоної кнопки, про яку пишуть в книжках і показують в кіно, немає. Останню кнопку натискає майор в бункері підземної шахти - якщо він не самогубець і має дітей.
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08.08.2022 13:35 Ответить
 
 