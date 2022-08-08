Мобилизированные бывшие заключенные из РФ прибыли в оккупированную Балаклею, резко возросло агрессивное отношение к гражданским, - разведка

Российские захватчики усиливают давление на население оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

В частности, в Большом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов РФ и перерегистрации в соответствии с российским законодательством.

Также во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и "национализировать" предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 рос. рублей.

"В то же время по прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в РФ бывших заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом.



Кроме того, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, часто затрагивающие гражданское население. Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего обесточен населенный пункт", - рассказали в ГУР.

На оккупированной территории Херсона, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

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