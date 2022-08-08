Мобилизированные бывшие заключенные из РФ прибыли в оккупированную Балаклею, резко возросло агрессивное отношение к гражданским, - разведка
Российские захватчики усиливают давление на население оккупированных территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
В частности, в Большом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов РФ и перерегистрации в соответствии с российским законодательством.
Также во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и "национализировать" предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 рос. рублей.
"В то же время по прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в РФ бывших заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом.
Кроме того, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, часто затрагивающие гражданское население. Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего обесточен населенный пункт", - рассказали в ГУР.
На оккупированной территории Херсона, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.
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https://antikor.com.ua/ru/articles/41838-byvshij_rossijskij_zek_priehal_v_ukrainu_navoditj_russkij_porjadok
а ось так - раздати калаші уркам
Він отримав від кремля "особливі повноваження", завдяки яким йому "пох*й на всіх". Але подібний карт-бланш персонажу авантюристського складу робить його вкрай небезпечним для путіна.
В руках пригожина зараз результат "спецоперації" в Україні. "Лисий мужик із зіркою героя рф" вербує до лав вагнерівців найнебезпечніших маніяків і вбивць для найжахливіших військових злочинів. Чим більше злочинець свідомо творив беззаконня в цивільному житті, тим ціннішим він для пригожина, якому "потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну". "Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ... Ваше рішення служити в ПВК - це угода з дияволом", - так він вербує зеків до себе.
Резонне питання: що буде з пригожиним, якщо в Україні він зазнає фіаско? Єдиним способом вціліти для нього, це скинути путіна і захопити владу. пригожин має багатий досвід організації переворотів у країнах Африки. Схоже, у "патріота" припасений подібний варіант змови і для свого поки що господаря. Немає путіна - нема проблеми. https://t.me/AFUStratCom/5018 https://t.me/AFUStratCom/5018
Заруб буде ще той, як у Китаї у 20-ті - напочатку 30-х, коли генерали-дубані контролювали ті чи інші провінції
Кадирка відібьється - у нього вже все своє, правда поки без ППО
Этих зечар необходимо охранять, значит оттягивание сил.
При первом же шухере, они ломануться с оружием назад в кацапию. И вот тут можно ждать концертов на территории врага.
Вывод - ******* их в первую очередь.