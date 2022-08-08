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Новости Война
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Мобилизированные бывшие заключенные из РФ прибыли в оккупированную Балаклею, резко возросло агрессивное отношение к гражданским, - разведка

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Российские захватчики усиливают давление на население оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

В частности, в Большом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов РФ и перерегистрации в соответствии с российским законодательством.

Также во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и "национализировать" предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 рос. рублей.

"В то же время по прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в РФ бывших заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом.

Кроме того, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, часто затрагивающие гражданское население. Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего обесточен населенный пункт", - рассказали в ГУР.

На оккупированной территории Херсона, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

Читайте: Войска РФ бьют по Харькову, известно об одном погибшем, - ОВА

оккупация (10187) разведка (4191) Харьковщина (5577) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+15
главное, что бы росияне как можно больше нелегальных стволов переправили домой на хакасии, калмыкии и прочие чувашии.
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08.08.2022 13:17
+12
Привезли зекоту.
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08.08.2022 13:15
+8
Вооружение зека лёгкая добыча для партизана. Типки отягощены поисками алкоголя и герыча.
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08.08.2022 14:06
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Привезли зекоту.
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08.08.2022 13:15 Ответить
Таких "кадрів" кацапи ще з 2014 року надсилали в Україну.
https://antikor.com.ua/ru/articles/41838-byvshij_rossijskij_zek_priehal_v_ukrainu_navoditj_russkij_porjadok

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08.08.2022 13:27 Ответить
хтось із мудрогельних аналітів перед нападом рашки парився "як окупанти будуть контролювати таку велику територію?"

а ось так - раздати калаші уркам
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08.08.2022 13:49 Ответить
Розвал державних оборонних інститутів росії має своїх прямих вигодонабувачів. Вакуум заповнюють приватні армії, яким на аутсорсинг передається дедалі більше завдань державного значення. Лідером тут виступає ПВК "група вагнера", що належить російському олігарху євгену пригожину. Підконтрольна йому бізнес-імперія, що розбухала на оборонних та охоронних замовленнях, що діє під гаслом "Наш бізнес - смерть", стала державою в державі. Десятки тисяч найманців у багатьох гарячих точках планети, гори зброї, у тому числі *************, своя авіація, свої розвідувальні структури, а також автономні фінансово-економічні юніти дозволяють пригожину стати царем гори в поточних надзвичайних умовах.

Він отримав від кремля "особливі повноваження", завдяки яким йому "пох*й на всіх". Але подібний карт-бланш персонажу авантюристського складу робить його вкрай небезпечним для путіна.

В руках пригожина зараз результат "спецоперації" в Україні. "Лисий мужик із зіркою героя рф" вербує до лав вагнерівців найнебезпечніших маніяків і вбивць для найжахливіших військових злочинів. Чим більше злочинець свідомо творив беззаконня в цивільному житті, тим ціннішим він для пригожина, якому "потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну". "Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ... Ваше рішення служити в ПВК - це угода з дияволом", - так він вербує зеків до себе.

Резонне питання: що буде з пригожиним, якщо в Україні він зазнає фіаско? Єдиним способом вціліти для нього, це скинути путіна і захопити владу. пригожин має багатий досвід організації переворотів у країнах Африки. Схоже, у "патріота" припасений подібний варіант змови і для свого поки що господаря. Немає путіна - нема проблеми. https://t.me/AFUStratCom/5018 https://t.me/AFUStratCom/5018

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08.08.2022 14:41 Ответить
коли рашка лусне, там буде весело, вже не Саша Бєлий з братвою на Бумері, а Пригожин також з братвою, але на танках та літаках
Заруб буде ще той, як у Китаї у 20-ті - напочатку 30-х, коли генерали-дубані контролювали ті чи інші провінції

Кадирка відібьється - у нього вже все своє, правда поки без ППО
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08.08.2022 15:54 Ответить
главное, что бы росияне как можно больше нелегальных стволов переправили домой на хакасии, калмыкии и прочие чувашии.
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08.08.2022 13:17 Ответить
краще нехай повбивають один одного, потруються та самоліквідуються
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08.08.2022 13:21 Ответить
Вооружение зека лёгкая добыча для партизана. Типки отягощены поисками алкоголя и герыча.
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08.08.2022 14:06 Ответить
авже ж, сам психотип зека протилежний психотипу солдата
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08.08.2022 15:55 Ответить
Посмотрим, посмотрим.
Этих зечар необходимо охранять, значит оттягивание сил.
При первом же шухере, они ломануться с оружием назад в кацапию. И вот тут можно ждать концертов на территории врага.
Вывод - ******* их в первую очередь.
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08.08.2022 14:17 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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08.08.2022 14:33 Ответить
 
 