Вчерашний удар по военным объектам в Винницкой области: оккупанты использовали новейшие ракеты "Кинжал". Имеющаяся в ВСУ ПВО не может их эффективно уничтожать
Вчера, 7 августа, по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.
"Это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. После принятия на вооружение в 2018 году, их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 - более 12000 км/ч. После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч", - говорится в сообщении.
Также в Командовании ВС ВСУ отметили, что тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах средств противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.
"С 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по важнейшим целям", - резюмировали в Командовании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
> чому ми не налагодили виробництво за 6 міс?
> - Тому що усі "зебіли" і один ти розумний
Тут ти як ніхто правий, зебіл.
дякуючи владі в країні вже не залишилось місця для правди - суцільний зединий марафон!
за поодинокими вилюченнями
и не может быть, чтобы не было противоядия...А если по США запустят, там тоже руками разведут? не верю...
Как рассказывал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8 Русской службе Би-би-си военный эксперт, главный редактор журнала «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1 Арсенал Отечества » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Мураховский , новая ракета является не крылатой, а «аэробаллистической», - траектория ракеты поддерживается за счёт высокой скорости. Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит её первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров. Полёт ракеты