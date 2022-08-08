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Новости Война
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Вчерашний удар по военным объектам в Винницкой области: оккупанты использовали новейшие ракеты "Кинжал". Имеющаяся в ВСУ ПВО не может их эффективно уничтожать

кинжал,кинджал

Вчера, 7 августа, по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

"Это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. После принятия на вооружение в 2018 году, их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 - более 12000 км/ч. После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч", - говорится в сообщении.

Также в Командовании ВС ВСУ отметили, что тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах средств противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.

"С 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по важнейшим целям", - резюмировали в Командовании.

Смотрите: Враг выпустил 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сбиты все цели, - Командование Воздушных сил

армия РФ (19578) Винницкая область (1041) крылатые ракеты (886) ПВО (2818) ракеты (3596)


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Топ комментарии
+45
поки не почнемо знищувати бази на території рашки - ми приречені.
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08.08.2022 13:28
+36
це Вам люська арестович розповіла?
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08.08.2022 13:30
+24
ми не приречені вже півроку і так буде тривати надалі. ******** ********* вже давно не імперія, а вигадана ****** примара. орки це знають і тому так сцуть майбутнього без *****
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08.08.2022 13:37
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Або кацапи вважали, що там було щось важливе.
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08.08.2022 15:05 Ответить
вже звичайні ракети закінчились, вже кінжали використовують?
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08.08.2022 13:57 Ответить
а з ким тоді рашка домовлятися буде?
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08.08.2022 14:37 Ответить
Зрозуміло ж що кацапи постійно клепають ці ракети і будуть обстрілювати нас. У мене питання, скільки ракет далекобійних ми виготовили вже за пів року? У нас є готові проекти грому, нептуна, чому ми не налагодили виробництво за 6 міс?
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08.08.2022 13:59 Ответить
Тому що усі "зебіли" і один ти розумний.
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08.08.2022 14:07 Ответить
@
> чому ми не налагодили виробництво за 6 міс?
> - Тому що усі "зебіли" і один ти розумний

Тут ти як ніхто правий, зебіл.
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08.08.2022 22:40 Ответить
Ноль. Нет смысла. Любое производство таких ракет сразу же будет поражено кинжалами, калибрами и искандерами.
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08.08.2022 14:10 Ответить
Організувати виробництво під землею.
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08.08.2022 20:38 Ответить
Заводы в 100 метрах под землей ржут с кинжалов и искандеров - им и прямое ЯО по барабану ...
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09.08.2022 00:18 Ответить
Какие ракеты? буба криворожский по заданию фюрера репоедов *****, срущего в чемодан, в 19 году, как только тупое быдло усадило этого блазня в президентское кресло, свернул абсолютно все ракетные программы, которые велись при Порохе и сразу начал ремонтировать дороги, чтобы кацапская орда без особых помех захватила Украину.
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08.08.2022 16:55 Ответить
Треба створювати ложні цілі, щоб росіяни марно витрачали ці дорогі суперракети. Вкидати фейкову інформацію щоб кацапи велися, про якесь ніби то скупчення техніки, або живої сили. Ракета вдарить ,а там буде цех занедбаного заводу, або покинута військова частина. І 3 млн у.о. випущені на вітер. Це єдиний вихід...
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08.08.2022 14:31 Ответить
ця проблема давно вирішена!
дякуючи владі в країні вже не залишилось місця для правди - суцільний зединий марафон!
за поодинокими вилюченнями
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08.08.2022 14:40 Ответить
так вони і луплять по ложним цілям, ці довбні і далі дмають що ЗСУ живуть у школах.
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08.08.2022 19:40 Ответить
А що ні? Сам бачив.
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08.08.2022 20:39 Ответить
История войн учит нас тому, что такие войны заканчиваются на территории агрессора с уничтожением врага в его столице. Не исключено, что в этом случае будет также.
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08.08.2022 14:45 Ответить
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08.08.2022 17:25 Ответить
політинка НЄОТВЄТКІ закінчиться хреново
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08.08.2022 14:56 Ответить
Пока ВСУ не начнут уничтожать цели на территории Рашки или близко к границе - толку не будет. Они хоть и старьем но постепенно разрушат всю инфрастуктуру городов. Они Градами выжигают все и подходят ближе и так потихоньку забирают новые территории.
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08.08.2022 16:22 Ответить
взагалі то останні на тиражу "ЦИРКОН"
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08.08.2022 16:30 Ответить
А казали, що то мульфiльми....
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08.08.2022 16:37 Ответить
Ти кацапам підлизуєш ? Вже читав твої інщі пости - вилизівання яйців кацапським пропагандонам зараховується.
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08.08.2022 17:24 Ответить
Воно і є кацаписько..Подивись коли воно припхалось на цензор..
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08.08.2022 17:28 Ответить
Не читай, можеш послати в iгнор. Що не було мультика про це? Навiщо? Це мультик, ГИ, ГИ, ГИ. Смiшно, що збити не можливо той мультик?
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08.08.2022 22:13 Ответить
Дурні просто рахувати не вміють. Тої срані в них повно, наші ідіоти своїм жеж в очі сцяють.
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08.08.2022 17:02 Ответить
Можу і помилятися але здається гіперзвукові ракети у паРащі це тільки мультік
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08.08.2022 17:23 Ответить
Тревожит то, что вряд ли такую дорогую ракету русские фашисты запустили по зерносховищу ...
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08.08.2022 17:39 Ответить
Все может быть....Летит быстро да только вот куда - плюс минус 500 метров зона попадания ...
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09.08.2022 00:23 Ответить
Там ще з часів срср під землею величезний бункер ,штаб впс,розрахований на ядерний удар,кацапи про місце і можливості цієї споруди знають,там в 2000х тисячних сбу навіть шпигуна рф викрили.так що ті ,,кинджали" поцілувати цей об'єкт в одне місце.просто постраждали ті військові які були в цей момент на поверхні.це кацапи так від злоби ,,поздоровили" впс україни-.хоч добре знають,що з ,,дівідентного" значення удар неефективний.
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09.08.2022 11:24 Ответить
Це ж ракета від іскандера.Зі швидкістю в 12 тисяч км,вона летіти не може.
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08.08.2022 18:59 Ответить
При падінні
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08.08.2022 20:40 Ответить
надо уничтожать на рф носители этих ракет --- не будет носителя . не будет чем . а за сто км от УКРАИНЫ половина караулов спят бухие или вообще не ходят по периметру . там блин работы непочатый край . просто будут сплошные хлопки
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08.08.2022 19:08 Ответить
Ну та к иди делай ,что тут то сидишь умник
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08.08.2022 19:22 Ответить
а ***** ГУР с вечно дающим интервью Будановым? если кацапня уничтожила склады в Калиновке то это должно работать и в обратную сторону.
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08.08.2022 22:07 Ответить
Потрібно бити у відповідь !!! Відповідати ударами по території вічно-вsраної і недорозвиненої !!!
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08.08.2022 21:09 Ответить
Господи, что ж они там уничтожили этой ракетой....
и не может быть, чтобы не было противоядия...А если по США запустят, там тоже руками разведут? не верю...
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08.08.2022 23:29 Ответить
ничего, на хитрую кацапскую жопень обязательно найдется хер с винтом с левой резьбой...
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09.08.2022 06:04 Ответить
"Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-11 [11] .
Как рассказывал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8 Русской службе Би-би-си военный эксперт, главный редактор журнала «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1 Арсенал Отечества » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Мураховский , новая ракета является не крылатой, а «аэробаллистической», - траектория ракеты поддерживается за счёт высокой скорости. Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит её первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров. Полёт ракеты
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09.08.2022 17:17 Ответить
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