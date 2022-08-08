Так называемый "глава" Запорожской области поручил провести псевдореферендум на оккупированной территории
Коллаборант, "руководитель военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий поручил провести "референдум" на оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума по воссоединению региона с Россией", - пишет российское СМИ.
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А Порох не тільки здав Крим, а й продав всю Україну
Тє що не було повномасштабної війни це тільки із за того шо членограй в кремлі гоцав
Идёшь *****
По друге, тобто якщо ти на мене криво подивишся і мені це не сподобається, то по твоїй логіці я маю повне право віджати в тебе ванну кімнату або кухню, так виходить?
Твої методики з 2014 року не переписувались, я так розумію?
Ну хоч навчили користуватися впн та перекладачем, уже прогрес є))
На майдані виступали проти крадія Яника, виступали за нормальне життя для кожного українця, за рівень життя як в ЄС. Причому взагалі расєя? Кому вона там була потрібна на майдані?
Це расєя сама себе і приплела до Майдана, щоб спати в голову підарасам типу тебе.
Всім було пофіг на неї на майдані і всі хто хтояв там, хотіли мати з нею добросусідські відносини, але при цьому щоб Україна була частиною Європи.
Дибілу кусок, це не Україна відхопила частину расєї, а навпаки.
І якщо сусід здоровий та сильний, це не дає йому право відбирати чуже майно, ні в якому разі
В місяць на територію Німеччини американці кидали вибухівки еквівалентом 10 Хіросом.
Без цього "вєлікій савєцькій нарот" всрався би, а не дійшов до Берліна.
А ті заходи, які проводяться зараз, то це буде тривати сотні років. Те не дамо, того дамо, але 3 штуки на протязі 5 років, туди стріляйте, а туди ні. Хтось ще вірить що так можна перемогти? Тупо відкрито роблять заморозку війни на нинішніх рубажах і навіть не соромляться
Та даже если бы и были и мы их раздолбали, это не помешало бы им объявить все, что им нужно.
Они делают что захотят, и никто им ничего не может сделать.
Все больше и больше это начинает быть похожим на договорняк какой-то
Намалюють цифру яка їм потрібна і на цьому все завершиться
тим більше мова може йти лише про всю область - адміністартивну одиницю, немає няких частин!