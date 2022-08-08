РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11183 посетителя онлайн
Новости Война
8 527 55

Так называемый "глава" Запорожской области поручил провести псевдореферендум на оккупированной территории

окупанти

Коллаборант, "руководитель военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий поручил провести "референдум" на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума по воссоединению региона с Россией", - пишет российское СМИ.

Также читайте: Новые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для РФ возможность переговоров, - Зеленский

референдум (1505) Запорожская область (3172) Балицкий Евгений (35)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
От мені цікаво, вже всі зрозуміли, що тільки наявність ядерної зброї може гарантувати країні безпеку від &обнутих сусідів..
показать весь комментарий
08.08.2022 13:49
+6
Ну не палишся,ботва,ну вот ни разу не палишся.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:50
+6
Зовсім подоляцька ботва з глузду з'їхала в підвалі ОП.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на рєХВєрєндум крисчан прокацаплених з сєвастополя завезуть?
показать весь комментарий
08.08.2022 13:46 Ответить
Зачем так заморачиваться? Рашисты даже у себя выборы не проводят, а на окупированных территориях тем более. Напишут 99% ЗА, и что кого будет волновать
показать весь комментарий
08.08.2022 14:46 Ответить
Ну не палишся,ботва,ну вот ни разу не палишся.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:50 Ответить
Це ж треба, спеціально зареєструватись щоб написати стільки букв…
показать весь комментарий
08.08.2022 13:53 Ответить
А чому 3-ю,2-гу
А Порох не тільки здав Крим, а й продав всю Україну
Тє що не було повномасштабної війни це тільки із за того шо членограй в кремлі гоцав
показать весь комментарий
08.08.2022 13:54 Ответить
Що Королевський,що alex-це імбецили (навіть до дебілів не дотягують),але останній-це ворог,хоч маскується хлопцями з передової
показать весь комментарий
08.08.2022 14:19 Ответить
Я не претендовал на Энтэйна, но вы мастер диагнозы ставить?
показать весь комментарий
08.08.2022 14:28 Ответить
Зовсім подоляцька ботва з глузду з'їхала в підвалі ОП.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:54 Ответить
Я живу рядом с этими ребятами. Я Криворожанин, но сейчас большинство из них розочаровались в членогае
показать весь комментарий
08.08.2022 14:06 Ответить
Все с тобой понятно.
Идёшь *****
показать весь комментарий
08.08.2022 14:12 Ответить
Идёшь ***** второй раз
показать весь комментарий
08.08.2022 14:15 Ответить
А навіщо їм моя адреса? Хто їм лікар,що вони протупили в 2019му? І взагалі,істеричка-"дуло" заліпи.
показать весь комментарий
08.08.2022 14:10 Ответить
Ах,ось воно що? Майдан винен. Ну з цього би і починав. Нах пішов,мерзота кацапська
показать весь комментарий
08.08.2022 14:16 Ответить
Нах пішло,падло кацапське.
показать весь комментарий
08.08.2022 14:19 Ответить
А що сталося в 2014 році? Не нагадаєш? Можливо ***** напало на Україну і забрала частину території? Чи в тебе дівчата самі виноваті, що їх гвалтують, тому що носять короткі юбки, а гвалтівники просто мимо йшло і взагалі не причому?
показать весь комментарий
08.08.2022 14:20 Ответить
Зкинеш мені відео, як весь Майдан єдиним поривом кричав москаляку на гіляку? Не 3-4 чоловіка десь окремо, а весь Майдан. Кинеш, а?
По друге, тобто якщо ти на мене криво подивишся і мені це не сподобається, то по твоїй логіці я маю повне право віджати в тебе ванну кімнату або кухню, так виходить?
Твої методики з 2014 року не переписувались, я так розумію?

Ну хоч навчили користуватися впн та перекладачем, уже прогрес є))
показать весь комментарий
08.08.2022 15:19 Ответить
Так зкинеш мені відео, як на Майдані хтось проти параші "горлопенив"?
На майдані виступали проти крадія Яника, виступали за нормальне життя для кожного українця, за рівень життя як в ЄС. Причому взагалі расєя? Кому вона там була потрібна на майдані?
Це расєя сама себе і приплела до Майдана, щоб спати в голову підарасам типу тебе.
Всім було пофіг на неї на майдані і всі хто хтояв там, хотіли мати з нею добросусідські відносини, але при цьому щоб Україна була частиною Європи.
Дибілу кусок, це не Україна відхопила частину расєї, а навпаки.

І якщо сусід здоровий та сильний, це не дає йому право відбирати чуже майно, ні в якому разі
показать весь комментарий
08.08.2022 16:58 Ответить
Вот из-за таких **@лаев война и началась. Мы в 14 отстаивали СВОБОДУ. И ты раб этого не поймеш
показать весь комментарий
08.08.2022 14:36 Ответить
Королевский , простите , СВОБОДА - это в НЕ соблюдении Законов ..( СМИ , Суды - рюкзаковы и свинарчуки , права граждан , "решения" РНБО" , рейдерство , КОРРУПЦИЯ и т.д. и т.д. ........... ) За 8 лет войны вшивый патронный заводик НЕ построили !!! ( знаешь сколько % ПРИБЫЛИ с 1-го патрона , а снаряда ??? - спроси у генерала Кривоноса !! )
показать весь комментарий
08.08.2022 16:59 Ответить
От мені цікаво, вже всі зрозуміли, що тільки наявність ядерної зброї може гарантувати країні безпеку від &обнутих сусідів..
показать весь комментарий
08.08.2022 13:49 Ответить
І, такі-да! Схоже на те що жодних перемовин найвеличнішого з пуйлом, не буде..
показать весь комментарий
08.08.2022 13:51 Ответить
цікаво зрозуміти логіку орків, навіщо ця показуха,га кого це розраховано,кому вони щось хочуть довести,якщо весь світ розуміє,що вони терористи і загарбники?
показать весь комментарий
08.08.2022 13:51 Ответить
Война закончится, уйдет нынешнее руководство на раше, придет другое, а результаты этой войны останутся и следующие поколения уже будут жить в новых реалиях. А все, что происходит сейчас, через 50 лет будет историей. И никого не будет волновать была ли в этот момент раша террористом или нет. В любом случае получат закреплённый результат на века. И вот пока что ситуация не в нашу пользу. И если все останется, как есть, наши территории никто никогда не отдаст, даже самое адекватное к нам правительство расеи
показать весь комментарий
08.08.2022 14:08 Ответить
Фуфло.
показать весь комментарий
08.08.2022 14:12 Ответить
Друга світова пройшла. За Німеччиною залишились усі окуповані території?
показать весь комментарий
08.08.2022 14:31 Ответить
Ні, тому що Німеччину всім світом зупиняли.
В місяць на територію Німеччини американці кидали вибухівки еквівалентом 10 Хіросом.
Без цього "вєлікій савєцькій нарот" всрався би, а не дійшов до Берліна.
А ті заходи, які проводяться зараз, то це буде тривати сотні років. Те не дамо, того дамо, але 3 штуки на протязі 5 років, туди стріляйте, а туди ні. Хтось ще вірить що так можна перемогти? Тупо відкрито роблять заморозку війни на нинішніх рубажах і навіть не соромляться
показать весь комментарий
08.08.2022 15:24 Ответить
Це анексія території, тобто фактичне відокремлення від України, а світу пофіг !
показать весь комментарий
08.08.2022 14:13 Ответить
І що, під час проведення рєхвєрєндуму на цій території закони балістики перестануть діяти🤔 Що поміщає снаряду з Хаймарса прилетіти у приміщення ЦВК,а далі, як в пісні: - немає ЦВК, немає ЦВК, немає ЦВК і виборів нема Бу-га-га-га, яке ж кацапобидло тупе 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
08.08.2022 14:11 Ответить
Не треба недооцінювати ворога і переоцінювати керівництво ЗСУ! А також вірити словам ЗеЛоха про 'неможливість подальших переговорів' якщо рф піде на анексію, знову.
показать весь комментарий
08.08.2022 14:15 Ответить
так вони це вже продумали. нібито будуть ходити по домівках... з автоматчиками
показать весь комментарий
08.08.2022 14:16 Ответить
Так там они замутили полностью онлайн голосование, никакого ЦВК там и не будет.
Та даже если бы и были и мы их раздолбали, это не помешало бы им объявить все, что им нужно.
Они делают что захотят, и никто им ничего не может сделать.
Все больше и больше это начинает быть похожим на договорняк какой-то
показать весь комментарий
08.08.2022 14:18 Ответить
інтернет і до вйни не у всіх був. а зараз його взагалі нема, лише у обраних
показать весь комментарий
08.08.2022 14:20 Ответить
Кого це хвилює?
Намалюють цифру яка їм потрібна і на цьому все завершиться
показать весь комментарий
08.08.2022 14:22 Ответить
цю падаль ніхто не обирав главою, а одже його рішення нелегітимне. він лише місцевий депутат.
тим більше мова може йти лише про всю область - адміністартивну одиницю, немає няких частин!
показать весь комментарий
08.08.2022 14:19 Ответить
Адмін,прибери кацапську наволоч з гілки.
показать весь комментарий
08.08.2022 14:22 Ответить
Якщо бачите кацапа, спамте його - автоматом піде в бан.
показать весь комментарий
08.08.2022 14:32 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
показать весь комментарий
08.08.2022 14:28 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
08.08.2022 14:30 Ответить
а він доручив цей референдум касапам?
показать весь комментарий
08.08.2022 15:01 Ответить
Balickiy nezastrelen?
показать весь комментарий
08.08.2022 15:35 Ответить
 
 