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Новости Война
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Морские пехотинцы уничтожили вражеский танк и ликвидировали 12 рашистов, - ВМС ВС Украины

вмс,вибух,знищення

Военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС Вооруженных Сил Украины продолжают в составе группировок давать достойный отпор российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки, 7 августа, наши воины на Донецком направлении уничтожили 1 вражеский танк и 12 человек живой силы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что артиллерийские подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам, в результате – 8 российских военных убиты и ранены. Потери неприятеля уточняются.

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Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.08.2022 13:44 Ответить
так їм і треба
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08.08.2022 13:45 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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08.08.2022 13:46 Ответить
Українським морпіхам-черговий респект...
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08.08.2022 13:55 Ответить
Стоп *****!!!
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08.08.2022 18:36 Ответить
 
 