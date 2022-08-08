С 1 сентября в Германии будут действовать новые правила пребывания граждан Украины

Германия с 1 сентября начинает учитывать безвизовые дни, в течение которых спасающиеся от войны украинцы находятся на территории страны.

Соответствующий документ обнародован правительством ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в его тексте, граждане Украины смогут свободно находиться в Германии до 31 августа, однако начиная с 1 сентября тем из них, у кого истекает срок пребывания, разрешенный действующим соглашением о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, придется выезжать на 90 дней или получать регистрацию временной защиты, чтобы иметь возможность легально оставаться в стране.

"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено и осуществляться без бюрократии. В то же время нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в миграционных органах. Следовательно пребывание в Германии должно быть возможно для всех пострадавших только в течение 90 дней без вида на жительство", - пояснили в немецком правительстве.

Те граждане Украины, безвизовое пребывание которых в Германии завершится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, также должны будут подать заявку на регистрацию.

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