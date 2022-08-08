С 1 сентября в Германии будут действовать новые правила пребывания граждан Украины
Германия с 1 сентября начинает учитывать безвизовые дни, в течение которых спасающиеся от войны украинцы находятся на территории страны.
Соответствующий документ обнародован правительством ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в его тексте, граждане Украины смогут свободно находиться в Германии до 31 августа, однако начиная с 1 сентября тем из них, у кого истекает срок пребывания, разрешенный действующим соглашением о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, придется выезжать на 90 дней или получать регистрацию временной защиты, чтобы иметь возможность легально оставаться в стране.
"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено и осуществляться без бюрократии. В то же время нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в миграционных органах. Следовательно пребывание в Германии должно быть возможно для всех пострадавших только в течение 90 дней без вида на жительство", - пояснили в немецком правительстве.
Те граждане Украины, безвизовое пребывание которых в Германии завершится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, также должны будут подать заявку на регистрацию.
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Під час першої фази війни вони вивезли сім'ї, бо думали, що будуть бомбити так, як на Соді. Тепер майже всі сім'ї повернулись. Чоловіки періодично вертаються, щоб мати відповідь у воєнкоматі "ще не час".
Також, до вашого відома: у Львові біля 30% житлового фонду зайнято нащадками "асвобадитєлєй", яких заселили на місце поляків (яких вигнали) і української інтелігенції (яку розстріляли). Так ото ж саме вони стали "біженцями", приєднавшись до "нових нємцев", і перечікують, коли путін прідєт і парядок навєдєт, тимчасом здаючи своє житло справжнім біженцям з України, які не бажають кидати принаймні велику Батьківщину, хоча їм і довелось тимчасово виїхати з рідних місць.
не треба зради. Приходиш в спеціальну організацію, отримуєш стікер в паспорт, спокійно сидиш ще рік. Знайомі біженці в НЛ отримали - вся процедура зайняла 10 хвилин по запису.
Приїхав - маєш визначитися - чи ти то біженець, чи то турист.
Зареєструвався біженцем - та й живи спокійно.
Реєструються в державних установах, а не в червоному хресті.
Але в повідомленні мова йде саме про офіційний статус.
Принаймні німці доки не чіпають тих, хто сидить в Німеччині більше 90 днів та не оформився належним чином. Потім питання до них почнуться.