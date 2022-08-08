В Кремле заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях якобы готовит не Россия
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы не Россия собирается проводить "референдумы" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, а местное население.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Дело в том, что эти планы (проведение "референдума". – Ред.) есть у жителей региона. Это ведь не мы проводим "референдум". Здесь надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то мы являемся неверным адресом", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, значительное количество населения оккупированных территорий якобы не хочет жить в Украине.
Также Песков сказал, что сейчас нет предпосылок для встречи Владимира Путина с Зеленским. Также отсутствует переговорный процесс между украинской и российской делегациями, поскольку, как считают в Кремле, украинская делегация "ушла из радаров".
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А то такі слова + жирним + великими буквами
Стаття 73 Конституції України: Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Наші гривні закінчуються, пенсії наші не платять, банкомати і ТСО не працюють. Гривню у магазинах забороняють. Окупанти кажуть щоб отримували їх паспорт і будуть платити пенсії у рублях. Після цього їх участь у референдумі не потрібна, бо дані є і у списках вони будуть "за", підпис підроблять
а потом они вообще скажут, что они и не оккупировали херсон, это местные ополченцы всё сделали.
не свисти письков... автоматы-калаши ж руцкие... то какой еще у бедолаг выбор??? та и хер вы им дадите его сделать... за корку хлеба и глоток воды, да под дулом автомата очень свободный выбор
или они еще и проверяют?
Де це все сьогодні? Ні одне місто півдня,ні одне районне місто не відвойовано.Нам брешуть про звільнені тисячі сел півдня.Тисячі сел і ні одного районного містечка?
Що буде завтра? Стара пісня: "мало зброї"?Проводиться поступова капітуляція з щоденними обмінами ракетними ударами.А чи не настав час для звернення президента?А.ну да,він же позавчора дав два тижня для звільненняХерсона,що ж нового він скаже...
Проведуть референдуми,людей змусять прийняти російську владу.Це приниження гірше бою.А влада наша ? Їй насрать? Чи розбомбили кацапи всю зброю,як вони заявляють? Хтось звернеться відкрито і чесно,чи знов Данілов буде обзивати народ "діванними експертами"?
Кацапські "референдуми", це юридично нікчемна маячня. Приниженням це є в першу чергу для рашистів, тому що дуже показово відображає небажання місцевих підтримувати фашистську окупацію до того рівня, що аж треба фейковий спектакль "референдум" проводити. Після звільнення, ніхто про ці "рехверендуми" навіть згадувати не буде ніколи.
Береш текст - проводиш інверсію (у змісті - навпаки) ↪️ ↩️
І , о радість - отримуєш ПРАВДУ !!!
Но готовят.