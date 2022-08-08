В Кремле заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях якобы готовит не Россия

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы не Россия собирается проводить "референдумы" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, а местное население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Дело в том, что эти планы (проведение "референдума". – Ред.) есть у жителей региона. Это ведь не мы проводим "референдум". Здесь надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то мы являемся неверным адресом", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, значительное количество населения оккупированных территорий якобы не хочет жить в Украине.

Также Песков сказал, что сейчас нет предпосылок для встречи Владимира Путина с Зеленским. Также отсутствует переговорный процесс между украинской и российской делегациями, поскольку, как считают в Кремле, украинская делегация "ушла из радаров".

Читайте: Песков о переговорах с Украиной: РФ готова идти по дипломатическому пути, но на своих условиях