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Новости Война
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В Кремле заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях якобы готовит не Россия

песков,пєсков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы не Россия собирается проводить "референдумы" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, а местное население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Дело в том, что эти планы (проведение "референдума". – Ред.) есть у жителей региона. Это ведь не мы проводим "референдум". Здесь надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то мы являемся неверным адресом", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, значительное количество населения оккупированных территорий якобы не хочет жить в Украине.

Также Песков сказал, что сейчас нет предпосылок для встречи Владимира Путина с Зеленским. Также отсутствует переговорный процесс между украинской и российской делегациями, поскольку, как считают в Кремле, украинская делегация "ушла из радаров".

Читайте: Песков о переговорах с Украиной: РФ готова идти по дипломатическому пути, но на своих условиях

оккупация (10187) Песков Дмитрий (1924) Запорожская область (3172) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+25
Рехверендум на Кримі теж проводило місцеве населення?
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08.08.2022 13:58
+15
Ці всі тухлі кацапські балачки та кривляння закінчаться тільки звільненням окупованих територій. Іншого варіанту немає.
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08.08.2022 14:00
+13
Мабуть Порошенко..
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08.08.2022 13:58
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А кто это сделал???
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08.08.2022 13:57 Ответить
<******* ГЕТЬ ЕВБАНУТЫЙ ******** КОНЧЕННЫЙ ***** ГАНДОНИШКА ШТОПАННАЯ ***** ВОВА СДОХНИ УЖЕ ПЕРЕСТАНЬ ***** МОЗГ ВСЕМУ МИРУ ШАВКА ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ЧТОБ ТЕБЯ В АДУ ПЫТАЛА ТВОЯ ******** МАМАШКА ********* ВМЕСТЕ С ОТЦОМ ПЕДОФИЛОМ...
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08.08.2022 14:05 Ответить
***** А ЧТО "жители региона" могут проводить рехферендум о присобачиваниик иному государству ******** читайте Конституцию Украину всенародный референдум может дать региону свободу а самое смешное что КОНСТИТУЦИЯ РФ ЗАПРЕЩАЕТ ПРИБАВЛЯТЬ К СЕБЕ ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.. ТО ЧТО ТАМ ИДУТ ВЫСЕРЫ С ******* И СОВЬЕТА МИНЬЕТА ОТСОСА ********** ЭТО ВСЕ ВБРОСЫ А ТЕКСТ КОНСТИТУЦИИ ПОКА СИЕ ЗАПРЕЩАЕТ И ДА ТАК ВДОГОНКУ А ЧЬИ ***** ВОЙСКА ЗАХВАТИЛИ ТЕРРИТОРИИ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ НЕУЖЕЛИ МАРСИАНЕ С ВЕРИАНЦАМИ?????
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08.08.2022 14:11 Ответить
Накипіло....
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08.08.2022 14:20 Ответить
напевно ...
А то такі слова + жирним + великими буквами
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08.08.2022 15:50 Ответить
а хіба щось не так?
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08.08.2022 15:51 Ответить
усатый пи-дор
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08.08.2022 13:58 Ответить
Рехверендум на Кримі теж проводило місцеве населення?
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08.08.2022 13:58 Ответить
Ага. Местный парламент проголосовал за референдум под дулами автоматов. Гиркин об этом интервью давал. И тогда тоже была угроза применения ядерного оружия. И мир сдал Крым, чтобы войны не было.
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08.08.2022 14:01 Ответить
так, а щоб не передумати, вони самі попросили, щоб русскіє солдати без шевронів приїхали до них зі зброєю і просто були присутні на рехферендумі. Ну щоб не передумав ніхто, розумієте?
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08.08.2022 14:01 Ответить
Та до сраки ті "референдуми", й кримський і ці, бо в нас є ось що:

Стаття 73 Конституції України: Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
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08.08.2022 16:54 Ответить
Мабуть Порошенко..
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08.08.2022 13:58 Ответить
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08.08.2022 13:59 Ответить
100%
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08.08.2022 14:02 Ответить
Ці всі тухлі кацапські балачки та кривляння закінчаться тільки звільненням окупованих територій. Іншого варіанту немає.
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08.08.2022 14:00 Ответить
"Бюллетени" от "местного народа" будут аналогичны крымским?
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08.08.2022 14:01 Ответить
тільки тоді місцевих не розстрілювали просто на вулицях, ще намогалися створювати іллюзію порядку. А зараз вже все, жодних ілюзій.
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08.08.2022 14:03 Ответить
На Донбассе убивали местных. Какие такие иллюзии? Это не иллюзии это соучастие.
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08.08.2022 14:05 Ответить
Треба розуміти шо все, що виригуєтся з дупла під носом у цього вилупка розраховано на кацапську бидломасу, щоб вони й надалі йшли здихати за *****.
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08.08.2022 14:03 Ответить
Вот вам типичный пример, как действует кацапня. Под визги "Это не мы" творят все, что захотят. Цинизм, беспринципность, лживость и садизм - это основные столпы существования свинарника. Есть только один действенный способ противостоять такой угрозе - это физическое уничтожение кацапни везде. ВЕЗДЕ! Если начали переговоры с кацапней, значит собственноручно записали себя в проигравшие со всеми вытекающими.
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08.08.2022 14:08 Ответить
Теперь понимаю, почему тюркские народы свинособак назвали касабами ("кацап" на кацапском)!
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08.08.2022 14:09 Ответить
В таком случае нам ничего не угрожает лупашить по приграничным городам параши, если, что, то это не ВСУ , а местное население.
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08.08.2022 14:12 Ответить
Нам немає сенсу лупашити по городам параші, тому що у нас щє на нашої території є набагато більше небезпечних цілей, ніж цивільна забудова, які потребують знищення.
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08.08.2022 17:48 Ответить
Сестра у Каховці, розказує про схему т.зв. референдуму.
Наші гривні закінчуються, пенсії наші не платять, банкомати і ТСО не працюють. Гривню у магазинах забороняють. Окупанти кажуть щоб отримували їх паспорт і будуть платити пенсії у рублях. Після цього їх участь у референдумі не потрібна, бо дані є і у списках вони будуть "за", підпис підроблять
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08.08.2022 14:12 Ответить
підпис немає сенсу підробляти, тому що їх ніхто навіть рахувати не буде. Російський референдум, це суто медійна маячня на камеру для пропаганди. Як тільки знімальна група від'їжджає то вже не залишається жодного свідоцтва тому, що хоч щось схоже на референдум там відбувалось.
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08.08.2022 17:50 Ответить
да да! как в крыму, "местные сами захотели".

а потом они вообще скажут, что они и не оккупировали херсон, это местные ополченцы всё сделали.
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08.08.2022 14:15 Ответить
ага...вот даже как... то они могут присоединиться к Турции например))) чего ж про рашу разговор?
не свисти письков... автоматы-калаши ж руцкие... то какой еще у бедолаг выбор??? та и хер вы им дадите его сделать... за корку хлеба и глоток воды, да под дулом автомата очень свободный выбор
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08.08.2022 14:17 Ответить
Ты **** такой же ****** как и кремлевский ******** ПТН ПНХ.....................................
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08.08.2022 14:17 Ответить
Я как раз из этого "местного населения". Свидетельствую, что оккупанты прямо угрожают, что если кто не придет на референдум, войдут в список на "подвал" и депортацию. Готовятся ходить по домам с урной для голосования и с российскими солдатами - автоматчиками.Попробуй не проголосуй. Фактически РФ насильно, угрожая оружием гонит людей на голосование для присоединения территорий к своей "империи". Фактически цель РФ в Украине, такая же, как и все последние 500 лет - захват территорий и рабов любой ценой.
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08.08.2022 14:18 Ответить
Никогда такого не было и вот опять
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08.08.2022 14:24 Ответить
так голосуйте против
или они еще и проверяют?
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08.08.2022 23:06 Ответить
А хто? От паршиві марсіани, до чого додумалися.
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08.08.2022 14:22 Ответить
Звісно нє расєя, іхтамнет, невінаватая я, єто всьо ані, місцеві...
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08.08.2022 14:22 Ответить
Мешканці регіону - під автоматами рашистів. Харе *******, тварюки, "нас там нєт" вже не проканає, як з Кримом.
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08.08.2022 14:29 Ответить
Так і з Кримом не проканало.
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08.08.2022 14:50 Ответить
Эти путирасты после победы Украины заявят: никакой войны не было. Увидите.
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08.08.2022 14:30 Ответить
Никто не будет слушать их последнее слово.
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08.08.2022 14:51 Ответить
рашистські лицемірні тварини.- "Справа в тому, що ці плани (проведення "референдуму". - Ред.) мають мешканці регіону", Нагадайте собі нелюди,звірі,вбиці, падлюки , як було Вами втоплене в крові бажання мешканців регіону Ічкерія провести референдум, за яким вони не хотіли з вами, рашистськими кровопивцями жити в одній країні???
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08.08.2022 14:31 Ответить
Только странно что 90% местного населения выехало из окупированных городов
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08.08.2022 14:33 Ответить
Не розумію,чому владе не роз"ясняє ситуацію в країні? Був обіцяний контрнаступ в серпні.Було обіцяно звільнення терріторій від окупанта,і не тільки південь,а і Крим і донецьк планували.США планувало лендліз.Британіяз Польшею планували військовий союз з Україною.
Де це все сьогодні? Ні одне місто півдня,ні одне районне місто не відвойовано.Нам брешуть про звільнені тисячі сел півдня.Тисячі сел і ні одного районного містечка?
Що буде завтра? Стара пісня: "мало зброї"?Проводиться поступова капітуляція з щоденними обмінами ракетними ударами.А чи не настав час для звернення президента?А.ну да,він же позавчора дав два тижня для звільненняХерсона,що ж нового він скаже...
Проведуть референдуми,людей змусять прийняти російську владу.Це приниження гірше бою.А влада наша ? Їй насрать? Чи розбомбили кацапи всю зброю,як вони заявляють? Хтось звернеться відкрито і чесно,чи знов Данілов буде обзивати народ "діванними експертами"?
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08.08.2022 14:36 Ответить
Може ти карту б відкрив, замість того, щоб киздіти про "нам брешуть про звільнені тисячі сел"? Звільнено 46 населених пунктів Херсонщини, ворога відкинуто з адміністратівних кордонів Херсонської області на південь, за Давидів Брод.

Кацапські "референдуми", це юридично нікчемна маячня. Приниженням це є в першу чергу для рашистів, тому що дуже показово відображає небажання місцевих підтримувати фашистську окупацію до того рівня, що аж треба фейковий спектакль "референдум" проводити. Після звільнення, ніхто про ці "рехверендуми" навіть згадувати не буде ніколи.
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08.08.2022 14:55 Ответить
За який Давидів Брід відкинуто, хто Вам цю лапшу на вуха розвішує? Орки зупинилися на лівому березі р.Інгулець із незрозумілих причин по лінії від смт.Калинівка(Калінінське) до с.Старосілля. Далі спробували пройти в напрямку Кривого Рогу через Орлово та Кочубеївку - отримали від ЗСУ на горіхи і більше туди не лізли. Ніхто не звільняв ні Калуги, ні Новопавлівка, ні тим паче Білої Криниці- ці населені пункти ніхто не захоплював, а тому і звільняти їх не треба було. Хтось вчепив собі ордена та медалі в результаті Брехні.
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08.08.2022 15:16 Ответить
Берімор, Ви розумна людина, але ворогам вдається все- таки вкласти в вашу голову інформацію, яка не відповідає дійсності.
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08.08.2022 15:20 Ответить
"Із незрозумілих причин" - дуже зрозумілі, вони називаються ЗСУ. Калинівьске південніше Давидового Броду, а із Старосілля орки відступили на південь за Давидів Брод, тому що ЗСУ звільнили Іванівку та Вископілля.
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08.08.2022 15:32 Ответить
рехферендум готує зімбабве..ясно
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08.08.2022 14:45 Ответить
Русофашисты захватили территорию но голосование проводят не они. Великолепно. Гитлер кусает локти и хочет выбраться обратно посмотреть на етот мир из которого его выгнали как самого большого тирана человечества
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08.08.2022 14:54 Ответить
піськов ***** хоче, щоб йому хтось повірив? Хіба що - свої же орки.
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08.08.2022 15:00 Ответить
Я вже продавав секретний спосіб - як читати Пескова (на жаль не тільки його...)
Береш текст - проводиш інверсію (у змісті - навпаки) ↪️ ↩️
І , о радість - отримуєш ПРАВДУ !!!
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08.08.2022 16:05 Ответить
корчити дурня - народа традиція орків
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08.08.2022 15:00 Ответить
Девід Коперфілд з гарантією 200%
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08.08.2022 15:04 Ответить
Правильно называть - рейхферендум террористического фашистского **********.
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08.08.2022 15:07 Ответить
Якщо я прав льно зрозумів, то коментарі пишуть ті, хто ходить на Цензор як на роботу - відписка коментар, сфотографував, вислав куратору, отримав гроші, бо мені ніхто ніяких зауважень не робить.
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08.08.2022 15:23 Ответить
уменя воросик -почему шабаш в мелитополе сходняк химарсом не накріли..ві там куку известно же где оно в какоt то там дк или учереждении проходит,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??????????????????????????????????????????????????
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08.08.2022 17:03 Ответить
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08.08.2022 17:57 Ответить
Местные калмыки, чуваши, буряты и дагестанцы не способны даже внятно признести слово "референдум".
Но готовят.
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08.08.2022 20:51 Ответить
 
 